Так умирают памятники «Новый компаньон» выяснил, как была уничтожена дача купцов Каменских в Закамске, и почему ответственность за это так никто и не понёс

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Когда Пермь сравнивают с Екатеринбургом с архитектурной точки зрения, наш город во многом проигрывает соседу. Не только в том, что касается современной архитектуры или, например, строений эпохи советского авангарда — этому есть исторические объяснения. Свердловчанам удивительным образом удалось в целом сохранить и комплекс дореволюционной деревянной архитектуры: теремки конца XIX — начала XX века в неорусском, или ропетовском, стиле теперь являются одной из визитных карточек Екатеринбурга. В дореволюционной Перми подобных строений эпохи модерна тоже было немало, но в отличие от соседа наш город это архитектурное наследие растерял практически полностью.

Дача Синакевича

Фото: Константин Долгановский

В статье «Закамская Атлантида» («Новый компаньон» от 16 января 2018 года) мы писали о печальной судьбе неко­гда элитного дачного посёлка в Нижней Курье, в котором в конце XIX века были построены наиболее характерные образцы ропетовской архитектуры. Летние дачи здесь имели Любимовы, Грибушины, Алины и многие другие представители высшего света Перми конца XIX века. Сейчас на высоком берегу Камы в районе Старых Водников остались только две дачи. Одна из них принадлежала основателю Пермского университета Николаю Мешкову, вторая — главе Перми, первому директору Пермской оперы Александру Синакевичу. Обе дачи являются выдающимися образцами ропетовской архитектуры, обе признаны объектами культурного наследия регионального значения, обе принадлежат администрации Перми и обе находятся в полуруинированном состоянии. Меры для сохранения этих памятников не принимаются, вокруг них идёт активное малоэтажное строительство.

В реестре объектов культурного наследия по-прежнему числится и «Дача в «Лесном уголке» по адресу ул. Кировоградская, 152. Просторный дом в виде русского терема с тонкой кружевной резьбой, повторяющей узоры народных вышивок, предположительно, принадлежал второму поколению знаменитых пермских купцов Каменских. Сейчас это строение существует только на бумаге — в месте, где некогда стоял памятник дореволюционной истории Закамска, выстроен посёлок таунхаусов.

6 марта 2009 года департамент имущественных отношений администрации Перми продал с торгов за 19 млн руб. земельный участок по адресу ул. Кировоградская, 152, где ранее размещалось муниципальное учреждение здраво­охранения «Детский пульмонологический санаторий «Светлана». В состав лота в числе прочего входил и объект культурного наследия «Дача в «Лесном уголке». В охранной зоне памятника запрещалось «проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению объектов наследия». Однако, несмотря на это, в ходе застройки территории памятник был полностью уничтожен. Как сообщили «Новому компаньону» в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, уполномоченный орган пытался добиться возбуждения уголовного дела по факту уничтожения памятника, но с 29 ноября 2013 года по 1 декабря 2014 года правоохранительные органы четырежды отказывали в этом. Чтобы выяснить причины бездействия силовиков, «Новый компаньон» направил официальный запрос в крае­вую прокуратуру, которая переправила его в прокуратуру Кировского района Перми. Ответ, поступивший в нашу редакцию, проливает свет на обстоятельства уничтожения объекта культурного наследия.

Выяснилось, что гражданка Е. В. Попова, в начале марта 2009 года купившая у мэрии Перми земельный участок по адресу ул. Кировоградская, 152, уже 23 апреля того же года перепродала его Н. Н. Трушниковой. 4 мая госпожа Трушникова оформила охранное свидетельство, где было зафиксировано аварийное, а местами руинированное состояние «Дачи в «Лесном уголке». Собственница обещала провести ремонт памятника в 2009—2010 годах, но к работам так и не приступила. 12 января 2012 года Трушникова продала земельный участок Т. Н. Петровой, новая покупательница согласилась приобрести всё, кроме памятника архитектуры. Дача осталась в собственности Трушниковой, но о судьбе памятника после 2012 года владелица, по её собственным словам, ничего не знает. Ремонт бывшей купеческой дачи она не проводила из-за нехватки денег.

Так когда-то выглядела «Дача в «Лесном уголке»

Впрочем, прокуратура не винит госпожу Трушникову, и в исчезновении «Дачи в «Лесном уголке» состава преступления не видит — по данным надзорного органа, в 2012 году памятник более чем на 70% представлял собой разрушенное и сгоревшее здание. Дача Каменских горела в 2004 году вместе с другими старинными деревянными постройками рядом. В тот год на территории МУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» произошёл не один, а сразу несколько пожаров. Причины возгораний остались неизвестны. Однако 16 ноября 2004 года вышло постановление мэрии Перми №3331 за подписью тогдашнего главы города Аркадия Каменева «Об усилении мер пожарной безо­пасности в 2004—2005 годах на территории г. Перми». Оно предписывало главам районных администраций снести неиспользуемые пожароопасные строения по адресам, указанным в приложении, в случае признания их построенными самовольно. «При этом в приложении №2 к данному постановлению, в списке ветхих неиспользуемых временных строений, сооружений, подлежащих сносу, наряду с другими объектами значится комплекс неиспользуемых зданий по адресу ул. Кировоградская, 152», — сообщили «Новому компань­ону» в районной прокуратуре.

Частично сгоревшая дача в 2008 году

Фото: Владислав Тимофеев

«Дача в «Лесном уголке» была окончательно разобрана в апреле—мае 2013 года. Из показаний охранника следует, что весной 2013 года на территорию участка приехала техника и люди, которые показали решение администрации Перми о сносе зданий по адресу ул. Кировоградская, 152 (вероятно, речь идёт именно о постановлении №3331). После этого объект культурного наследия был разобран до основания. Впрочем, охранная зона уничтоженного памятника никуда не делась, согласно публичной кадастровой карте на территории, уже застроенной таунхаусами, по-прежнему значатся «здания дач с холодными пристроями, лечебно-диагностический корпус с холодными пристроями, здание дачи с котельной».

Таунхаусы на месте уничтоженного памятника

Фото: Константин Долгановский

В 2013 году администрацию Кировского района Перми возглавлял Олег Глызин, сейчас занимающий пост министра спорта Пермского края. В разговоре с «Новым компаньоном» господин Глызин заявил, что районная администрация не имела отношения к разбору дачи Каменских. По его словам, у районных властей нет компетенций для того, чтобы признавать дома подлежащими сносу, нет соответствующей техники, чтобы такие строения сносить. Олег Глызин говорит, что не знает, как был уничтожен памятник архитектуры, замечая при этом, что земля в том районе берега Камы «всегда была дорогой».

Участь, постигшая «Дачу в «Лесном уголке», теперь угрожает даче основателя Пермского университета Николая Мешкова, расположенной на несколько сотен метров выше по течению Камы. В реестре памятников дача Мешкова значится как «Дача на набережной», она находится на территории муниципального детского оздоровительно-образовательного спортивного лагеря «Фортуна», который не работает уже восемь лет. Первый вице-мэр Перми Виктор Агеев заявил «Новому компаньону», что земельный участок с лагерем в настоящий момент не входит в план приватизации объектов муниципального имущества. Несмотря на то, что строения на территории «Фортуны», включая дачу Мешкова, находятся в плачевном состоянии, по словам господина Агеева, там по-прежнему могут размещаться летние палаточные лагеря, и продавать этот участок мэрия пока не планирует.

Частично сохранившиеся дачи Николая Мешкова и Александра Синакевича в районе современных Старых Водников наряду со зданием церкви Святого князя Владимира являются последними материальными свидетельствами дореволюционной истории Закамска. А сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, — прямая обязанность мэрии. Реставрация этих памятников архитектуры с частичным благоустройством береговой зоны могла бы стать хорошим подарком жителям Кировского района к 300-летию Перми. Кроме прочего, это послужит доказательством, что наш город пережил времена, когда инструментом реновации мог стать банальный поджог.