Instagram с чиновничьим лицом Краевые власти пытаются достучаться до пользователей соцсетей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В администрации президента ещё в конце 2017 года было принято решение о том, что работа губернаторов и региональных правительств в соцсетях должна стать обязательной, системной и профессиональной. Чиновники Пермского края активно осваивают тренды: многие из них вслед за губернатором Максимом Решетниковым уже завели свои аккаунты в Instagram. Эксперты полагают, что соцсети — эффективный механизм взаимодействия с жителями и избирателями, поскольку они создают ощущение личного контакта с влиятельными фигурами.

«Особое внимание к работе региональных правительств в соцсетях связано прежде всего с необходимостью отслеживать, о чём думают люди, выстраивать собственную повестку», — говорит директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. По его словам, люди всё чаще общаются в dark social, где сложно отследить сообщения,— в закрытых чатах, личной переписке, многие перекидывают друзьям ролики, но не делают репост на своей стене. Поэтому для губернаторов перспективно быть в личной переписке с жителями.

«Задача технологов — вызвать у людей интерес и говорить с ними там, где им удобно: в Viber, Telegram, мессенджере Facebook... Последнее мы уже начали делать с одним из губернаторов региона, близкого к Пермскому краю. Видно, что люди совершенно по-другому реагируют: считают, что напрямую получают информацию от губернатора, и им это очень льстит. Они могут писать обращения, которые отдельно обрабатываются», — поясняет Цепелев.

При этом важно, чтобы человек поверил в то, что общается действительно с губернатором. Тем не менее обычно главы регионов сами соцсети не ведут. «На 80% это работа помощников. Но иногда бывают и удачные сочетания: например, глава Удмуртии Александр Бречалов иногда делает посты сам. Особенно выделяется Рамзан Кадыров. Мы делали рейтинг губернаторов в соцсетях, и он был там на первом месте», — рассказывает Андрей Цепелев.

Пермские политологи подтверждают, что федеральная установка на работу с соцсетями в регионах поддерживается. Ставка в большей степени делается на Instagram, потому что эта соцсеть конкурирует в обхвате аудитории с ВКонтакте. Кроме того, аудитория Instagram политически менее активна — мало кто вчитывается в подписи под картинками.

«Для чего заводятся аккаунты министерств и министров? Поверьте, не для того чтобы «пиарить» деятельность чиновников. В аккаунте Максима Решетникова много комментариев. Понятно, что на всё это губернатор реагировать не может — отрабатывают министерства. Как правило, этим занимается пресс-служба. Не все пока ведут Instagram, но обязанность реагировать на комментарии в аккаунте губернатора есть у всех пресс-секретарей. Это контролирует специалист пресс-службы губернатора, который рассылает их в министерства и следит, чтобы люди вовремя получали ответы. В идеале за два—три часа», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. При этом, по его словам, реагируют не на все вопросы, пропуская воззвания вроде «Зачем вы разворовываете Пермский край?», «Зачем вы закрываете «Амкар»?», не отвечают на хамство и банят за мат.

Целевые показатели для аккаунтов министров в Instagram — скорость и качество ответа, а не количество подписчиков. Пока не все министерства при этом сталкивались с необходимостью ответа на вопросы. На это есть одна объективная причина — их элементарно очень сложно найти. Например, аккаунт министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрия Килейко с тремя публикациями «выцепить» удаётся только через подписки аккаунтов коллег. Страницы вице-премьеров Пермского края Елены Лопаевой и Ирины Ивенских вообще закрыты для случайных пользователей (правда, помощник Ивенских утверждает, что она добавляет к себе всех). Неофициальный аккаунт со снимками с велогонок ведёт министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников — создание его официального аккаунта, как и у министра промышленности и торговли Алексея Чибисова, пока не планируется, говорят пресс-секретари министерств. Но у министерств есть корпоративные аккаунты, которые взаимодействуют с пользователями соцсетей.

Активно работают официальные аккаунты краевого министра образования и науки Раисы Кассиной и министра здравоохранения Дмитрия Матвеева. Раиса Кассина при этом утверждает, что аккаунт ведёт сама и «посты выкладывает исключительно по своему желанию и усмотрению», как и глава министерства закупок Лев Гершанок. Он рассказал «Новому компаньону», что ждёт от Instagram диалога с бизнес-сообществом, чтобы разрушить «ореол секретности вокруг госзакупок и показать, что они могут быть честными». Гершанок отметил, что подписан на аккаунты коллег и смотрит, что они «постят».

А Дмитрию Матвееву уже пришлось отбиваться от негативных комментариев после слов о средней зарплате врачей на уровне 59 тыс. руб. Сделано это было по крайней мере с юмором, хотя, судя по комментариям, поверили всё равно не все. Однако пока эта история — один из единичных случаев неформального подхода к постам. Хотя в других регионах с соцсетями экспериментируют. Например, губернатор Амурской области Александр Козлов в январе разыграл «хорошо проведённое время» с ним.

И даже рассказал о том, как попил кофе с двумя жителями, в одной из серий Gubernator Live на YouTube — такие видеоотчёты он называет сериалом. К слову, уже пошёл второй сезон.

«Министры и зампреды краевого правительства активно включились в использование альтернативных каналов общения с пермяками. И это большой плюс в их работе, ведь это упрощает коммуникацию и позволяет донести позицию, сообщить о чём-то намного быстрее, чем выйдет сюжет на телевидении или статья в газете. Доверие к чиновнику, который не только через официальные ответы в 30-дневный срок отвечает на жалобы, комментарии и предложения, намного выше. Новое время требует новых подходов к коммуникации с населением, и пермские чиновники это понимают. Конечно, ответы на вопросы в соцсетях, ручная отработка жалоб не могут подменять основную системную работу министерств», — отмечает директор департамента пресс-службы губернатора Дарья Левченко.

По информации «Нового компаньона», возможно также, что у губернатора или правительства появится официальный канал в Telegram, которым в Пермском крае довольно активно пользуются: существует уже больше 20 политических каналов. «Однако тогда нужно будет тщательно выбирать контент, который может заинтересовать аудиторию, — там много представителей околополитических кругов, и, чтобы они по-настоящему читали сообщения, а не просто пролистывали их, нужно предложить что-то эдакое. И нужно посмотреть, не потеряет ли аудиторию этот мессенджер. Ведь и экс-мэр Перми Игорь Сапко когда-то снискал популярность в Twitter, но кто теперь им пользуется? Количество Telegram-каналов будет расти, однако это тренд снижающийся. И чем их больше, тем ниже ценность информации. Пока они влияют на повестку, но эти случаи единичны. Старые каналы начинают «проседать», качество аналитики и инсайда падает, а новые анонимные каналы уже не провоцируют того интереса, что «первопроходцы», и всё чаще вызывают раздражение», — рассказывает один из собеседников «Нового компаньона». Впрочем, по его словам, задача повышения доверия со стороны жителей к соцсетям чиновников для пресс-службы была сформулирована, и она остаётся. Более того, известно, что губернатор уделяет этой работе особое внимание — каждое утро он получает обзор соцсетей за день.

Сылки на аккаунты в Instagram Имя и должность Ссылка Максим Решетников,

губернатор reshetnikovmg Антон Удальёв,

и. о. вице-премьера, руководитель Региональной службы по тарифам anton_udalev Николай Уханов,

министр транспорта ukhanovnb Дмитрий Матвеев,

министр здравоохранения dmit_matveev Роман Кокшаров,

министр территориального развития koksharov_ra Дмитрий Килейко,

министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии dmitriikileiko Николай Гончаров,

министр по управлению имуществом и земельным отношениям goncharovnn Раиса Кассина,

министр образования и науки raisa_kassina Лев Гершанок,

министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок gershanоk_lev Ирина Ивенских,

вице-премьер по вопросам образования, культуры, спорта и туризма ivivenskikh Елена Лопаева,

вице-премьер, руководитель аппарата правительства elenapermsk Максим Колесников,

министр экономического развития и инвестиций makolesnikov