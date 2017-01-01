Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 13 февраля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Цифровизация — новая грамотность. Эксперты обсудили место Пермского края в новой экономике России.

География выборов. Международный наблюдатель на выборах Виталий Ковин — об электоральных процессах в разных странах.

Покачнулись, но не упали. Несмотря на многочисленные проблемы, рынок жилищного строительства Прикамья сохраняет устойчивость.

Наталья Зубаревич: Формулировка «около нуля» строго подходит к текущей ситуации. Профессор МГУ — о столкновении мечты с реальностью, умении здраво мыслить и способности адаптироваться к институциональным условиям.

Олег Глызин: Следующему министру будет легче. Глава краевого минспорта оценил свою работу на этом посту.

Игры разума. Топ-5 проектов Startup Tour в Перми.

Пекка Вильякайнен: Инвестор вкладывает не только деньги, но и свои знания, умения, контакты. Советник президента фонда «Сколково» — о продвижении стартап-индустрии и роли семьи для бизнесмена.

Дмитрий Сутормин: Мы смогли сделать продукт мирового уровня. Венчурный инвестор — о включении в рейтинг бизнес- ангелов России, прибыльности своего инвестпортфеля, а также пермской IT-мафиии.

Хорошо забытое новое. Музей современного искусства PERMM по-новому представил свою «классическую» коллекцию.

«Русь, куда ж несёшься ты?.. Не даёт ответа...» Театр юного зрителя показал оригинальную постановку гоголевских «Мёртвых душ».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться