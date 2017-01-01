Игры разума Топ-5 проектов Startup Tour в Перми

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Пермский этап Startup Tour, состоявшийся на минувшей неделе, собрал главные инновационные проекты Прикамья и соседних регионов. В конкурсе за призовые места поборолись более 30 из 108 заявленных проектов в сфере информационных, промышленных и биомедицинских технологиях. По просьбе «Нового компаньона» одни из лучших разработчиков рассказали о своих проектах.

По словам организаторов мероприятия, критерии оценки стартапов стандартны. «Идея должна отвечать на несколько вопросов: чем это решение лучше аналогов? Не противоречит ли решение законам науки, реализуемо ли оно? Сбалансирована ли команда проекта? Каков рыночный потенциал проекта, есть ли у него стратегия развития?» — пояснил директор по акселерации проектов в сфере агропромышленных биотехнологий «Сколково» Роман Куликов. Генеральный директор АНО «Сколково Форум» Татьяна Иноземцева рассказала, что призёры в трёх номинациях поборются за главный денежный приз федерального конкурса Startup Village. «Но и это не самое главное. Участники смогут засветиться перед иностранными и российскими инвесторами. Это выход на большую аудиторию», — отметила собеседница.

Экструдер FDM 2.0 — первое место в номинации «Индустриальный трек»

Разработчик Евгений Матвеев рассказал, что проект посвящён разработке экструдера (часть 3D-принтера, которая преобразует пластик в конечную деталь) нового поколения для послойного наращивания (Fused deposition modeling, FDM) 3D-печати. «Эксперты считают, что это основа производства будущего: многие концепции развития производства сводятся именно к аддитивным технологиям (послойное наращивание и синтез с помощью 3D-технологий — ред.). Наша разработка позволяет использовать простую и недорогую технологию 3D-печати в различных отраслях промышленности для быстрого создания высокопрочных конечных изделий с сохранением их термостойкости и химической устойчивости, как и изделий, изготовленных «традиционными» способами», — пояснил собеседник.

Команда разработала прототип и готова выпустить первую партию экструдеров в продажу по предзаказам.

Размер необходимых инвестиций — 10—12 млн руб. У команды есть потенциальный инвестор и 1 млн руб., привлечённых с грантов и конкурсов. В планах — стать резидентами «Сколково».

«Автоматизация геологоразведочных работ» — первое место в номинации «ИТ-трек»

«Это ПО для эффективной работы с первичной геологической информацией, которое позволяет автоматизировать множество бизнес-процессов при разведке месторождений. Благодаря этой системе недропользователи могут экономить до 50 млн руб. на одном разведочном проекте», — рассказал представитель компании-разработчика «АГР Софтвер» (Санкт-Петербург) Ростислав Билик. Выполнено 80 внедрений ПО в РФ и за рубежом. Проект находится на стадии расширения. «Мы заинтересованы в новых заказчиках, таких как «Уралкалий», Верхнекамская калийная компания. Также мы ищем стратегического партнёра для создания комплексной российской информационной системы для управления минерально-сырьевой базой горнорудного предприятия. Весь необходимый опыт и понимание предметной области для этого у нас наработан», — пояснил разработчик.

Комплекс симуляционных учебно-методических тренажёров — первое место в номинации «Биомедицинские технологии»

Автором трёх тренажёров является коллектив учёных из ПНИПУ и ПГМА. По словам одного из разработчиков проекта Татьяны Малышевой, с введением сдачи экзаменов на симуляционном тренажёре процесс повышения квалификации медработников усложнился. Но систем, отвечающих требованиям правильного определения анатомических ориентиров поясничной и затылочной пункций, с наличием визуальности, возможностью моделирования индивидуальных особенностей по-прежнему нет.

Тренажёры пермских учёных позволяют отработать навык доступа к головному мозгу — трепанации и различных пункций у взрослых и детей. Технология позволяет упрощать и облегчать процедуры обучения, которые возможно проводить в любое время, при большом числе повторений и с учётом ошибки при выполнении и сразу же исправлять их. Благодаря этим тренажёрам снижается опасность развития осложнений при последующем выполнении манипуляций на больном.

Препарат для флуоресцентной молекулярно-нацеленной визуализации опухолей in vivo в реальном времени — второе место в категории «Биомедицинские технологии»

ООО «ЛЮМЛАЙН» разрабатывает платформенную технологию для контрастирования опухолевой ткани с использованием специальных нерадиоактивных препаратов. «Это соединение из флуоресцентных полупроводниковых нанокристаллов (квантовых точек) и противоопухолевых антител, которые специфически связываются с онкомаркерами» на поверхности раковых клеток, — рассказал генеральный директор Денис Кузнецов. Прорывной характер обусловлен уникальными свойствами квантовых точек, которые в отличие от разрабатываемых препаратов, предлагаемых конкурентами, совместимы со стандартным оборудованием и имеют в разы больше флуоресцентный сигнал. «Это повысит чувствительность диагностики и позволит использовать наш препарат даже в учреждениях с минимальным материальным оснащением, что даст повсеместную доступность технологии флуоресцентной визуализации, позволяющей повысить эффективность диагностики и ревизии хирургических операций, и, как следствие, увеличит выживаемость больных. Мы верим, что выявление и лечение онкологических заболеваний может быть значительно эффективнее и доступнее для всех людей», — отметил разработчик. Необходимый объём инвестиций для проведения доклинических испытаний — 35 млн руб.

Мобильный помощник на основе нейросети NewVision — участник конкурса в категории «Индустриальный трек»

«Наша задача — помочь людям быстрее понять друг друга и эффективно договориться. Разработанная нами технология на основе интеллектуального анализа фото или видео позволяет выявлять психологические особенности и эмоции человека онлайн. Программа реализована в прототипе, в настоящее время мы развёртываем серверные мощности, чтобы дать технологию пользователю в виде первой версии продукта — мобильного эксперта для повышения продаж. Мы нацелены на быстрое масштабирование и выпуск пользовательских платформ по направлениям «Подбор и управление персоналом», «Безопасность», «Знакомства», — рассказала основатель проекта Ольга Заречная. Размер инвестиций — 5—10 млн руб.