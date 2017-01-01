Раскрываемость преступлений в Прикамье достигла 61%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 8 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Пермского края. В подведении итогов 2017 года принял участие глава Прикамья Максим Решетников.

По данным прокуратуры, в 2017 году в ходе осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурорами выявлено более 54 тыс. правонарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено более 10 лиц, к административной — 3,8 тыс., возбуждено 195 уголовных дел. Кроме того, удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере 647,4 тыс. руб., за коммунальные услуги — около 900 млн руб.

«Уровень преступности снизился на 12%, положительная динамика за последние два года наблюдается и в раскрываемости преступлений. Этот показатель достиг почти 61%, что выше среднероссийского и среднеокружного уровней», — заявил прокурор Пермского края Вадим Антипов.

Об итогах развития региона в 2017 году и совместном сотрудничестве региональных властей и краевой прокуратуры рассказал глава Пермского края Максима Решетникова.

«Наши достижения и далеко идущие планы говорят о том, что нам ещё многое предстоит сделать для безопасности жителей региона. Мы регулярно ведём диалог с прокуратурой и другими силовыми ведомствами по решению текущих вопросов», — отметил губернатор.

Максим Решетников озвучил ряд вопросов, над которыми ведётся совместная работа правительства Пермского края и прокуратуры. Так, одной из самых актуальных проблем в Прикамье является накопленная задолженность перед ресурсоснабжающими организациям. Другой острый вопрос — обманутые дольщики, в направлении которых в данный момент в крае ведётся системная работа. Также Максим Решетников затронул вопросы обеспечения детей-сирот жильём и своевременности выплаты заработной платы в регионе.

Губернатор отметил, что отдельной темой 2018 года из-за случившегося в пермской школе №127 станет детская преступность и преступления против детей. Обнаружилось, что у профильных государственных учреждений нет доступа к информации, которая бы могла повлиять на выявление потенциально опасных подростков. В связи с тем, что подобные инциденты произошли и в других регионах страны, власти Пермского края сформировали и направили свои предложения по изменению федерального законодательства в Правительство РФ.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





