В Прикамье идёт системная работа по поддержке обманутых дольщиков Минстрой и Общественная палата Пермского края обсудили решение проблемы пострадавших участников долевого строительства

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Фото: Константин Долгановский

По словам первого заместителя председателя правительства — министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, главным итогом прошлого года можно назвать систематизацию работы по достройке «проблемных» домов и по оказанию мер поддержки пострадавшим гражданам.

В 2017 году из списка «проблемных» объектов вышло три дома: на Щербакова 43в, Ушакова, 36б и Елькина, 39. Свои квартиры наконец-то получили 376 обманутых дольщиков. Кроме того, в эксплуатацию ввели три долгостроя «Камской Долины», имеющие просрочку ввода более девяти месяцев. При этом в реестр «проблемных» объектов вошли дом по адресу Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском, и дома по улице Ушакова, 36б и Окулова, 62 в Перми. Один из них уже введён в эксплуатацию, и ещё семь планируют достроить в течение года.

Глава Минстроя отметил, что условно все «проблемные» объекты можно разделить на две группы: дома, которые достроят сами застройщики или инвесторы, и объекты, которые из-за банкротства компании передадут в ЖСК. Застройщикам, которые могут сами достроить свои дома, правительство края помогает получить от ресурсоснабжающих компаний рассрочку на оплату подключения к сетям, и предоставляет различные консультации по оформлению документации. Вторая категория объектов, где застройщики признаны банкротами, требует не только административных, но и финансовых мер поддержки со стороны края. В частности, за счёт бюджета проводится обследование дома и экспертиза проекта. Также ПАИЖК выдаёт ЖСК займ на достройку объекта, а потом по окончанию строительства компенсирует отдельным категориям граждан взнос за вхождение в жилищный кооператив. По словам Михаила Сюткина, через ЖСК уже достраиваются два проблемных объекта, и планируется достроить ещё три — на Теплогорской, 20 и 22, Декабристов, 97 и «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— Если говорить об эмоциональном фоне, в целом могу сказать, что основная проблема в большей степени связана не со сложностью и проблемностью самого объекта, а с готовностью людей садиться и разбираться в своей ситуации. В качестве примера приведу «Первый пермский микрорайон», который у всех на слуху. В конце января подавляющее большинство дольщиков проголосовали за создание ЖСК, и процесс там пошёл. Это означает, что имущественный комплекс выйдет из процесса банкротства и будет принадлежать уже самим дольщикам. Ранее АИЖК принял решение о передаче земельных участков на достройку объектов. Они будут оформлены на ЖСК в достаточно разумные сроки. Здесь эксцессов быть не должно.

На вопрос, почему эти участки не передали застройщику, Михаил Сюткин ответил, что на это были две причины.

Михаил Сюткин:

— Когда мы говорим о компенсационных земельных участках, мы должны учитывать их стоимость и размер затрат на достройку объекта. По «Первому пермскому» стоимость достройки составляет 300 млн руб., а стоимость земельных участков по максимальной оценке — 50 млн. Очевидно, что за эти деньги достроить объекты просто невозможно. Есть и другая причина — в крае уже была практика, когда на земельных участках, выделенных на достройку проблемных объектов, вновь возвели долгострои. Самый вопиющий случай — это Екатерининская, 175.

Напомним, эта площадка предоставлялась застройщику, который должен был решить проблемы другого недостроенного объекта, но в итоге компания оказалась в процедуре банкротства и ЖК так же вошёл в реестр проблемных домов.

Член Общественной палаты, генеральный директор ООО «Сатурн-Р» Александр Репин обратил внимание участников заседания на то, что новые федеральные законы по защите прав дольщиков, ущемляют права добросовестных застройщиков.

Александр Репин, член краевой Общественной палаты, генеральный директор ООО «Сатурн-Р»:

— У меня есть вопрос о солидарной ответственности застройщиков. Зачем мне как добросовестному застройщику отвечать за недобросовестного — это ведь очень большая сумма. Также в законе указано, что бывают ситуации, когда застройщик не может достроить объект из-за какого-то форс-мажора. Нужно прописать, что конкретно считается такой ситуацией. Ещё есть вопрос по поводу страховых компаний. В законе говорится, что если страховая компания ликвидируется, застройщик должен сам перестраховать объект. Но при чём тут застройщик? Пускай тот, кто платит за своё место, тот и страхует.









