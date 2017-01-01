Краевое праительство предлагают расширить полномочия КДН Региональные власти предложили преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних в отдельный орган власти

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Фото: Игорь Катаев

С учётом аудита системы профилактики безнадзорности и правонарушений, проведённого после происшествия в пермской школе №127, правительство региона направило предложения в социальный блок правительства России по изменению федерального законодательства.

Предложения были озвучены сегодня на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предлагаемые изменения касаются проведения профилактических мероприятий, которые могут предотвратить повторение аналогичных преступлений в учебных заведениях страны.

Региональное правительство предлагает преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию в КДН, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Согласно предложениям, Комиссии по делам несовершеннолетних и образовательным учреждениям должна предоставляться информация о потенциальной социальной опасности подростков. Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии.

Кроме того, по мнению краевых властей, необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение.

Напомним, в результате произошедшего в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов, 12 человек было госпитализировано. На сегодня 8 человек уже выписаны из медицинских учреждений, в краевой детской клинической больнице остаются двое детей, еще один мальчик находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, педагог — в городской клинической больнице № 4.



