Оправданным CAS пермским спортсменам отказали в приглашении на Олимпиаду МОК заявил, что решение Спортивного арбитражного суда не сняло с них подозрений в допинге

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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрона отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

В заявлении комитета говоритс, что «решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми».

Речь идёт о скелетонистах Александре Третьякове, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжниках Александре Легкове, Евгении Беловой, Максиме Вылегжанине, Александре Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцах Ольге Фаткулиной, Александре Румянцеве, Артеме Кузнецове, тренере Сергее Чудинове (скелетон). В список также попали два саночника из Прикамья — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Альберт Демченко и вице-чемпионка Татьяна Иванова.

«Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно. Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них было только число и доступ к различным источникам информации», — цитирует ТАСС президента МОК Томаса Баха.

«Именно это делает решения этой комиссии и группы по допуску столь ценными, они работают очень скрупулёзно, последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам», — добавил он.

Напомним, 1 февраля специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировала решение МОК в отношении 28 российских спортсменов. Ранее их отстранили по результатам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпиады-2014 в Сочи. Сообщалось также, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены смогут войти в список участников Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.







