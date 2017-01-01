CAS отменил пожизненное отстранение Альберта Демченко и Татьяны Ивановой от ОИ Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляции 42 российских спортсменов, отстранённых от Олимпийских игр

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Татьяна Иванова. Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Специальная комиссия CAS аннулировала решение Международного олимпийского комитета в отношении 28 спортсменов. В список попали два саночника из Прикамья — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Альберт Демченко и вице-чемпионка Татьяна Иванова. Таким образом, они смогут участвовать в Олимпийских играх, сообщает Спорт FM.

Апелляции ещё 11 спортсменов суд удовлетворил лишь частично, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр на запрет на посещение только Игр в Пхёнчхане.

Напомним, что ранее комиссия МОК отстранила 43 российских спортсмена из-за нарушения антидопинговых правил на зимней Олимпиаде в Сочи. Тогда Россия лишилась 13 наград, потеряв первое место в медальном зачёте. После того, как результаты 28 спортсменов были восстановлены, сборная России вновь вернула себе первое место в общекомандном медальном зачёте по итогам Олимпийских игр 2014 года.