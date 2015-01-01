Самый характерный для Пермского края продукт — рыжики В своей тарелке

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Яндекс изучил поисковые запросы о еде и выявил список продуктов и блюд для разных стран мира, где отображаются популярные кулинарные ресурсы.

Ежемесячно почти 30 млн пользователей задают Яндексу запросы на кулинарную тему. В месяц таких вопросов — более 91 млн. Изучив запросы, аналитики Яндекса составили список продуктов и блюд, предпочитаемых в разных регионах страны.

Любопытно, что самый характерный для Пермского края продукт — это рыжики, о чём свидетельствуют многочисленные запросы о приготовлении этих грибов. В Пермском крае об этом спрашивают чаще, чем в среднем по России.

Список предпочитаемых для региона блюд возглавляет манник. Чаще всего жители Пермского края ищут рецепт манника на кефире.

Место Характерные для Пермского края продукты блюда 1 рыжики манник 2 рябина хреновая закуска 3 судак шаньги 4 ирга грибовница 5 виктория посикунчики 6 налим тортилья 7 рожки салат «Анкл Бенс» 8 терновник разборник 9 агар-агар торт «Трухлявый пень» 10 лосятина горошница

Пермский край является единственным регионом России, где в топ-10 характерных блюд вошли посикунчики, разборник и торт «Трухлявый пень». Агар-агар попал в десятку продуктов в Ярославле, Иваново, Дагестане и Чечне. Запрос по салату «Анкл Бенс» характерен также для Новгородской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей.

В целом для России главным продуктом, из которого люди хотят что-то приготовить, является курица. Яндекс еженедельно отвечает более чем на 765 тыс. запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Наиболее часто ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Среди продуктов именно курица является наиболее популярным продуктов среди других.

Интересно, что среди блюд различных типов россияне больше всего спрашивают о приготовлении разных салатов. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов. Самыми популярными из них стал цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и «Мимоза». На втором месте после салатов — торты, а на третьем — супы.

Вместе с тем аналитики Яндекса выяснили, что практически во всех регионах запросов со словом «майонез» больше, чем «кетчуп», и что щи предпочитают есть в европейской части России, а лагман — в остальных областях. По данным запросов создана интерактивная карта. Интересно, что запросы со словом «заготовка», варенье, перец, солёные огурцы распространены на территории, которая, тянется с северо-запада на восток, где такие запасы заготавливают на зиму. Отметим, что больше всего заготовок делают в Новгородской и Кировской областях, а на юге России, в Ямало-Ненецком округе, Якутии и Магаданской области заготовками интересуются мало.

Подробная информация об изменении кулинарных предпочтений от месяца к месяцу и интерактивные карты популярных продуктов и блюд на yandex.ru.