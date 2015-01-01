Эксперты комментируют конкурс по выборам главы Краснокамского района «Это бесконечный процесс»

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Фото: Григорий Соловьёв

Вчера на заседании земсобрания Краснокамского района депутаты не смогли выбрать главу района. Эксперты оценивают итоги вчерашнего несостоявшегося конкурса по-разному. Так, политолог Виталий Ковин считает, что этот процесс борьбы между краевой администрацией и местными элитами будет бесконечным.

«Краснокамск относится к территории, где местная элита очень расколота. Там по-другому в ближайшее время быть не может. Пытаться поставить на одного игрока — бесперспективно. Он останется в изоляции и будет подвергаться критике. Объективный выход из этой ситуации — ввести прямые выборы, когда избиратель в качестве третейского судьи выберет того, кому он больше доверяет. Это же конкурентная среда. А носиться с дурацкой идеей о том, что обязательно нужно кого-то назначить — бесполезно, это будет без конца создавать ту ситуацию, которая произошла. Отправили туда Юрия Крестьянникова, и что? Ничего. От Константина Захарова может быть точно такой же эффект через пять лет», — считает Виталий Ковин.

Политтехнолог Алексей Чусовитин предполагает несколько другой исход ситуации в Краснокамске:

«Муниципальные элиты осознали способы борьбы с тем контролем, который на них ранее наложила администрация экс-губернатора Виктора Басаргина. Если позволить им самостоятельно формировать повестку и выбирать главу, то это приведёт к плачевному результату. Бизнесмены будут превалировать над интересами района. А Краснокамск был ошибкой Григория Куранова (экс-депутат Госдумы РФ — прим. ред.), когда убрали Наталью Белослудцеву (голосованием депутатов замсобрания она была снята с должности и.о. главы района в 2012 году), она бы работала на территорию. Сумеет ли районная элита отстоять свою самостийность? Я полагаю, что нет. Не верю, что там найдётся человек, который сумеет всех объединить и что-то для территории сделать».

Напомним, вчера депутаты земсобрания Краснокамского района проводили конкурс по выбору главы, однако ни один из трёх кандидатов не набрал нужного количества голосов. На должность главы претендовали подполковник полиции Андрей Полозников, депутат земсобрания Юрий Ильюшенко и бывший вице-премьер краевого правительства и министр территориального развития края Константин Захаров, который считается ставленником полпреда губернатора в заксобрании и председателя комиссии Анатолия Маховикова.

Кроме Краснокамского района, голосование по выбору глав также было отложено в Лысьве и Гайнском районе.

