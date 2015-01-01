Конкурс по выборам главы Лысьвы снова перенесён

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Как сообщили в администрации Лысьвы, голосование за кандидатов на должность главы Лысьвы, которых должны были рассмотреть на заседании ближайшей местной думы, не состоялось. Двое из шести кандидатов должны были набрать минимум семь голосов, чтобы пройти в следующий тур, однако этого не произошло.

Так, действующий глава Лысьвы Виталий Шувалов набрал 10 из 12 голосов, вице-спикер Лысьвенской думы Александр Смирнов — пять голосов. Два голоса набрал предприниматель Всеволод Пузанов.

Голосование будет проведено заново, однако его дата пока не известна. Её определят депутаты Лысьвенской гордумы в течение 10 дней.

Напомним, голосование уже переносилось с 18 мая на 26 мая по письменной просьбе председателя конкурсной комиссии, руководителя администрации губернатора Пермского края Рустема Юсупова. Сейчас на должность главы Лысьвы претендуют шесть человек: депутат гордумы, член совета реготделения «Справедливой России», директор ЧОП «Катана» Андрей Кобелев, действующий глава города Виталий Шувалов, депутат гордумы Алексей Горнов, лидер движения «Родина Лысьва», предприниматель Всеволод Пузанов, вице-спикер Лысьвенской думы Александр Смирнов (ЛДПР) и управделами администрации города Сергей Дружинин.