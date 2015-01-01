Конкурс на пост главы Гайнского района перенесли на 27 июля

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В пятницу, 19 мая, в Гайнском районе Пермского края состоялся финальный этап конкурса по выборам главы района, но ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Как сообщил «Новому компаньону» глава Земского собрания посёлка Гайны Сергей Кудевалко, новый конкурс будет проведён 27 июля.

Напомним, на должность главы Гайнского района претендовали двое: действующий глава района Владимир Исаев и заместитель начальника 14 отряда федеральной противопожарной службы Рустам Меметов. Голосование было тайным. Во время первого голосования семь депутатов проголосовали за Владимира Исаева и четверо — за Рустама Меметова. Тогда как один из кандидатов должен был набрать не меньше восьми голосов.

Как выяснилось, четверо депутатов испортили свои бюллетени.

Поэтому в этот же день было объявлено о проведении повторного голосования, но оно не дало нужного результата.

Комментировать провал конкурса в районе председатель земсобрания отказался.