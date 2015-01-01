Повторный аукцион на реконструкцию здания для Пермской художественной галереи отменён Максим Решетников наложил мораторий на тему

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Немногие помнят, что история переездов галереи началась ещё 84 года назад

Фото: Владимир Пономарёв

Никаких действий, связанных со строительством нового здания Пермской государственной художественной галереи или реконструкцией для её размещения здания на ул. Окулова, 4, не будет до окончательного принятия решения о месте размещения художественного музея. Так пресс-секретарь главы Пермского края Дарья Левченко прокомментировала со слов самого Максима Решетникова новость о назначении на 15 апреля повторного аукциона на реконструкцию здания на ул. Окулова.

Ситуация с размещением Пермской художественной галереи пока не разрешилась, окончательное решение о её новом месте расположения не принято, поэтому аукцион 15 апреля не состоится.

Напомним, информация о проведении повторного конкурса по Пермской художественной галереи появилась на сайте Законодательного собрания Пермского края. В частности, было предложено внести изменения в постановление Законодательного собрания Пермского края от 15 декабря 2016 года №162 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».



