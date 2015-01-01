Повторный аукцион на реконструкцию здания Пермской художественной галереи будет объявлен 15 апреля Краевое финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» в этом году сократится на 174 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание постановление «О внесении изменений в постановление Законодательного собрания Пермского края от 15 декабря 2016 года №162 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Согласно тексту документа, изменениям подверглись семь госпрограмм. Так, на 315 млн руб. увеличится финансирование программы «Культура Пермского края», в рамках которой сегодня ведётся строительство трёх важных объектов: здания Пермской художественной галереи, приспособление здания Речного вокзала и зоопарка в Перми.

При этом объём средств на реконструкцию здания под Пермскую художественную галерею планируется в этом году увеличить на 138,258 млн руб. Повторный аукцион будет объявлен 15 апреля. Стоимость реконструкции объекта составит 889,734 млн руб. С учётом приобретения объекта — 1,399 млрд руб.

Также увеличится объём финансирования работ по приспособлению здания Речного вокзала для современного использования на 102,987 млн руб. и зоопарка на 212 млн руб.

На 3,570 млн руб. будет увеличено финансирование реконструкции тренировочного комплекса на базе «Центра спортивной подготовки».

На 21,082 млн руб. больше будет выделено на строительство пожарного депо на два выезда в посёлке Яйва и на 16 млн руб. — депо в Перми на четыре выезда.

Но вследствие увеличения финансирования одних программ пострадают другие.

В частности, финансирование программы «Развитие здравоохранения» в этом году предлагается сократить на 174 млн руб., а именно на 18, 694 млн руб. уменьшится финансирование разработки ПСД для строительства Пермской клинической инфекционной больницы №1. Эти деньги будут направлены на другие объекты. На 64,634 млн руб. предлагается сократить строительство лечебного корпуса в Чердыни, на 30 млн руб. уменьшить финансирование работ в кожно-венерологическом диспансере Кудымкара, на 6 млн руб. — хирургического корпуса Кудымкара и 5 млн руб. для строительства Майкорской сельской врачебной амбулатории перенести на 2018 год.

На 3, 624 млн руб. сократится в этом году финансирование и программы «Развитие образования и науки». Так, средства в размере 5,753 млн руб. с реставрации Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова будут перенесены на строительство учебного корпуса Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова.

Сокращено будет финансирование и ещё одной программы — «Социальная поддержка граждан Пермского края». В частности, сняты средства в размере 5 млн руб. со строительства жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов в Перми, а 9,5 млн руб. перенесены со строительства детского реабилитационного центра в Перми на следующий год.

Общий объем финансирования всех работ в 2017 году составит 2 млрд 874 млн руб., в 2018 году — 6 млрд 683 млн руб., 2019 году — 5 млрд 806 млн руб.

«Новый компаньон»