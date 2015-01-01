«Амкар» пополнил свой состав голкипером

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Новым приобретением пермского «Амкара» в зимнее трансферное окно стал 21-летний вратарь Денис Вамбольт из калининградской «Балтики».

Как нам сообщили в пресс-службе ФК «Амкар», с Вамбольтом заключён трёхлетний контракт.

«Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня. У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В «Амкаре» многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис», — отмечает исполнительного директора клуба Денис Маслов.

Тимур Лепсая, генеральный директор ФК «Балтика»:

— К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола.

Напомним, о возможном трансфере Дениса Вамбольта «Новый компаньон» сообщал чуть менее месяца назад.

Кроме того, в числе потенциальных новичков клуба находится ещё один игрок из первенства ФНЛ, защитник ФК «Луч-Энергия» Алексей Грицаенко. Однако с его приобретением складывается довольно странная ситуация. Пермяки уже сейчас готовы оплатить трансфер игрока, но, по сообщению портала «Р-Спорт», руководство дальневосточников упорно не желает выходить на связь.

Денис Маслов, исполнительный директор ФК «Амкар»:

— Грицаенко был у нас на просмотре, и сейчас мы готовы его приобрести. Футболист и сам хочет перейти, но мы не можем связаться с руководством «Луча-Энергии», направили им официальное письмо с готовностью заплатить за трансфер две недели назад, но так и не получили ответ. Пока не можем купить игрока, хотя готовы заплатить сразу одним платежом.

У «Амкара» есть намерение усилить и свою линию нападения. По сообщению агентства ТАСС, пермяки хотят видеть в команде воспитанника питерской футбольной школы «Смена» Алексея Гасилина. Рослый 20-летний центральный нападающий сейчас защищает цвета второй команды «Зенита» в первенстве ФНЛ, где провёл девять матчей и забил шесть мячей в ворота соперников. Прошлый сезон Алексей провёл в Германии, выступал за дублирующий состав Schalke 04 (33 матча, 14 голов). По данным transfermark, форвард имеет долгосрочный контракт с «Зенитом», а его трансферная стоимость составляет €400 тыс.

«Мы заинтересованы в выкупе прав на Гасилина у «Зенита» и сделали предложение питерцам, но пока нам не удается договориться о деталях возможного трансфера», — говорит генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин.