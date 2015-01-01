«Амкар» приглашает на сборы вратаря из команды – аутсайдера первенства ФНЛ

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Селекционеры пермского «Амкара» в открывшееся зимнее трансферное окно продолжают работать над поиском футбольных талантов. Сейчас на турецких сборах команды находится несколько потенциальных новобранцев.

В скором времени в их число может попасть 21-летний голкипер калинградской «Балтики» Денис Вамбольт (рост 190 см). По сообщению пресс-службы клуба, подающего большие надежды футболиста приглашает на свои тренировочные сборы клуб премьер-лиги — пермский «Амкар».

Денис Вамбольт является воспитанником футбольной ДЮСШ из Балтийска. Минувшей осенью ему удалось закрепиться в стартовом составе «Балтики», выступающем во втором по силе российском дивизионе — первенстве ФНЛ. За это время Денис провёл на поле 13 матчей, в которых пропустил 16 мячей. До попадания в главную команду он защищал ворота молодёжного состава «Балтики».

По информации transfermarkt, трансферная стоимость Дениса Вамбольта составляет €150 тыс. В настоящее время у него действующий контракт с «Балтикой» до 30 июня 2017 года.

В конце ноября прошлого года Денис Вамбольт был призван под знамена сборной ФНЛ, в составе которой сыграл на Кипре против молодёжной сборной этой страны. Матч завершился вничью 1:1.

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