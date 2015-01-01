«Амкар» решил пойти по пути укрепления своей линии обороны

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В предстоящее зимнее трансферное окно пермский «Амкар» постарается приобрести новых футболистов на вратарскую позицию, а также центра защиты.

Данное решение тренерского штаба пермяков вполне оправдано — основной вратарь «Амкара» Александр Селихов уже перешёл в столичный «Спартак», готов сменить клуб и центральный защитник Георгий Джикия.

По сообщению портала «Чемпионат.com», в пермском клубе одним из главных кандидатов на позицию Джикии является центральный защитник ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, 21-летний Алексей Грицаенко. Подающий большие надежды игрок дальневосточной команды кроме «Амкара» чуть ранее попал в сферы интересов того же «Спартака», но сейчас москвичей заинтересовал более интересный вариант с более опытным Георгием Джикия. Алексей Грицаенко в нынешнем сезоне провел 24 матча в чемпионате ФНЛ и забил три гола, трансферная цена футболиста, по информации агентства transfermarkt, составляет €150 тыс.

По сообщениям украинской прессы, «Амкар» заинтересовался и другим центральным защитником, 23-летним Давидом Хочолавой из одесского «Черноморца». Кроме пермского клуба его в своих ряд желают видеть ФК «Ростов» и донецкий «Шахтёр». Сам же Хочолава не видит перспективы своего выступления в российской премьер-лиге.

«Я был очень рад узнать, что мной интересуется «Шахтёр». Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я его не касаюсь. Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь этой команде достичь цели на сезон — попасть в первую шестёрку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России», — заявляет Давид Хочолава.

Защитник «Черноморца» является воспитанником тбилисской футбольной школы, до Одессы он выступал в чемпионате Грузии. Трансферная стоимость футболиста составляет €700 тыс. Хочолава имеет на руках действующий контракт с «Черноморцем» до 30 июня 2017 года.

По сообщению сразу нескольких спортивных порталов, в планы «Амкара» входит поиск и нового вратаря. Хотя сейчас в составе пермяков есть опытнейший 32-летний голкипер Дмитрий Хомич, а также недавний новичок клуба, 31-летний Александр Булдаков. Тем не менее, пермский клуб на предстоящие зимние сборы планирует пригласить для просмотра «как минимум двух вратарей из клубов ПФЛ». У пермяков уже есть немалый опыт по открытию новых звёзд из низших футбольных лиг России.

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