Мастерская

«Новый компаньон» представляет проект — «Мастерская»

Поделиться
download

За каждым готовым изделием — будь то изящная ваза или массивный стол — стоит кропотливый, иногда изнурительный труд, о котором потребитель редко задумывается. Именно этот скрытый процесс мы и хотим показать в нашем спецпроекте.

«Мастерская» — это интерактивный медиапроект, раскрывающий полный цикл создания изделий на реальных производствах. Мы погружаем зрителя в рабочую атмосферу и показываем, как все устроено: от гончарных и кузнечных мастерских до стеклодувных студий и мебельных фабрик.

В нашем проекте мы покажем путь от начала работы над изделием до финального результата.

По ту сторону вывесок

По ту сторону вывесок

Как в Перми создают рекламные конструкции

Мебель родом из СССР

Мебель родом из СССР

Как устроена работа мастерской по реставрации старинных предметов

«Сыр — это продукт череды случайностей»

«Сыр — это продукт череды случайностей»

Как устроена одна из пермских сыроварен

Куклы как люди

Куклы как люди

Пермская мастерица создаёт портретных кукол и получает за них профессиональные «Оскары»

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться