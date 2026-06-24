Мастерская «Новый компаньон» представляет проект — «Мастерская» Поделиться Твитнуть

За каждым готовым изделием — будь то изящная ваза или массивный стол — стоит кропотливый, иногда изнурительный труд, о котором потребитель редко задумывается. Именно этот скрытый процесс мы и хотим показать в нашем спецпроекте.

«Мастерская» — это интерактивный медиапроект, раскрывающий полный цикл создания изделий на реальных производствах. Мы погружаем зрителя в рабочую атмосферу и показываем, как все устроено: от гончарных и кузнечных мастерских до стеклодувных студий и мебельных фабрик.

В нашем проекте мы покажем путь от начала работы над изделием до финального результата.

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