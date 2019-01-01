Вера Гиренко Куклы как люди Пермская мастерица создаёт портретных кукол и получает за них профессиональные «Оскары» Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество кукол, созданных Екатериной Шардаковой за 20 лет, равно населению небольшого европейского города. Правда, разнесло тысячу этих «родственников» по всему земному шару. Драгоценные посылки Екатерина не отправляла разве что в Австралию и в Южную Америку. На оставшихся пяти континентах живут её куклы, которых весьма сложно отличить от людей на фотографиях. В этом и состоит профессиональный почерк Екатерины: безупречное портретное сходство.

«Мне ещё во времена моей учёбы в художественной школе хорошо удавались портреты. Когда я окончила Академию художеств и решила всерьёз заняться куклами, я вспомнила об этом моём увлечении», — рассказала Екатерина у себя в мастерской. Так она стала кукольным мастером. Точнее, кукольным скульптором, потому что портретная кукла требует именно скульптурных навыков. Например, знания пропорций и анатомии человеческого тела, которых Екатерина придерживается строго. Ведь кукла высотой в 30-50 сантиметров просто не будет похожей на человека, если пропорции не будут соблюдены. «Если кукла делается на заказ или в подарок кому-то, то мне присылают несколько хороших фотографий. Чтобы кукла была похожа на своего будущего хозяина, я очень точно измеряю пропорции лица и тела при помощи циркуля. Так как кукла раз в десять меньше человека, то любое нарушение пропорций приводит к потере портретного сходства; мне важно быть точной до миллиметра», — подчеркнула Екатерина.

Точность приводит к потрясающим результатам. Иногда жёны, заказывающие миниатюрные копии своих мужей в подарок им, говорят что-то в роде: «Да у него же точно такие же руки!» Или: «Ведь у него же точно такие же колени!»

В общем, тело человека полно таких нюансов, которые оказываются очевидны только в кукольном масштабе. Именно это приносит Екатерине самое большое удовольствие от процесса работы: «Я обожаю детали. Пуговки размером с кукольный ноготок. Миниатюрные часики. Ювелирные украшения… Крохотная одёжка. Для кукольного наряда не подходят человеческие ткани: они слишком грубы. Нужны натуральные ткани с мелким рисунком, чтобы кукла не затерялась. Мне нравится повторять в куклах то, что в действительности есть у человека».

Если верить истории, то кукла и задумывалась как образ и подобие человека. Только эти «портретные» качества в разное время были более или менее очевидны. В древности сложно было сделать похожую на людей фигурку из дерева или материи. Только с появлением фарфора в Европе кукольные лица стали лепиться как человеческие.

Сейчас роль фарфора исполняет намного более пластичный пластик. В брусках он напоминает глину телесного цвета. Из него лепятся и тело, и лицо куклы. Они крепятся на жёсткий металлический каркас, который служит скелетом всей фигуре. Когда тело и голова куклы «нанизаны» на каркас, приходит время росписи. У куклы появляются глаза, рот, ресницы (для этого есть специальные волоски), при этом глаза можно вставить стеклянные. И — волосы. Екатерина рассказала, что для кукольных кос она покупает козьи шкурки. Эти нежные натуральные волоски она затем красит и приклеивает к голове небольшими пучками — и причёска готова.

По словам мастера, коллекционеры чаще всего заказывают портреты звёзд. Ева Грин из сериала «Страшные сказки» отправилась в Москву, а Кит Хэрингтон в образе Джона Сноу из «Игры престолов» — в Испанию.

Сейчас в работе у Екатерины две куклы для американского коллекционера, который, похоже, увлечён историей кино, потому что его заказ — это три кинозвезды: Мэрилин Монро, Джуди Гарленд и Марлен Дитрих. Последнюю, кстати, Екатерина делает уже во второй раз.

Но самый-самый популярный киноперсонаж среди коллекционеров — это… Мария Антуанетта в исполнении Кирстен Данст из одноимённого фильма Софии Копполы. «Эту куклу я делала уже раз пять. Думаю, этот персонаж потому популярен, что фильм получился очень красивым. В нём много по-настоящему дорогих и изящных вещей», — предположила Екатерина.

Именно персонажи из кино принесли пермской кукольнице два профессиональных «Оскара». Главный приз российского международного конкурса «Pandora Platinum», который ежегодно проводится в Москве, она получила в 2016 году за куклу, которая как две капли воды была похожа на Любовь Орлову.

За европейскую премию Макса-Оскара-Арнольда, которая каждый год вручается в баварском городе Нойштадт-бай-Кобург, Екатерине пришлось побороться дважды. «В 2018 году я ездила на этот конкурс с куклой Марлен Дитрих. Подумала, что звезда кино снова принесёт мне удачу. Но — приз ушёл в другие руки. Правда, мой успех тогда состоял уже в том, что местный кукольный музей купил у меня ту фигурку кинодивы. На следующий год я поехала в Баварию уже с двумя куклами — главными героями фильма «Чарли-шоколадная фабрика». И эти ребята принесли мне эту престижную награду», — рассказала Екатерина.

Но портреты портретами. Иногда хочется попробовать новые техники. На смелый эксперимент Екатерина решилась в прошлом году, когда воплотила в кукольной композиции знаменитое полотно своего любимого художника Сандро Боттичелли «Весна». «Чтобы поучаствовать в очередной московской выставке «Искусство куклы», мне захотелось сделать этот грандиозный проект. Для этого я специально ездила во Флоренцию, чтобы в галерее Уффици увидеть оригинал этой картины. Этот художник всегда меня завораживал. Мне нравится, как он пишет лица, передаёт прозрачность и свет», — рассказала Екатерина.

После этой вдохновляющей поездки появились девять кукол на шарнирах, которые состоят из деталей и облокачиваются не на внутренний металлический «скелет», а на подставки. Грации, купидон и Зефир стоят как на картине знаменитого художника эпохи Возрождения. А потом… «Потом наступает пауза, куклы меняют позы и места: кто-то кофе пьёт, кто-то в кресле отдыхает, кто-то завернулся в плед, у кого-то перекур… В общем, и выясняется, что это была не картина, а тематическая фотосессия. Вот такое ироничное продолжение этой истории», — рассказала кукольница.

Куклы — это не только развлечение «для девочек», но иногда и серьёзный исторический труд. В этом Екатерина убедилась, когда создавала куклу для исторического музея в турецком городе Конья. Эта организация заказала ей фигуру персидского суфия, учёного и поэта Мевряны, или Руми. «Для этой работы мне нужно было изучить костюм того времени. Правда, мне помогли сотрудники музея. Они прислали мне фотографии реликвий тех лет», — поделилась мастерица. В итоге получился красивый старик весьма эпичной наружности, который, кажется, вот-вот начнёт суфийское кружение.

По её словам, единственное, что может стать препятствием в любимой работе, — это усталость. Но даже короткий отдых возвращает Екатерине силы продолжать работу и множить изящное кукольное «население» нашей планеты.