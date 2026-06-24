По ту сторону вывесок
Как в Перми создают рекламные конструкции
Спецпроект «Мастерская» выходит в новом видеоформате: это серия выпусков о том, как создаются изделия на реальных производствах — от идеи до готового результата.
Героем первого выпуска стала компания «Реклама59» — семейный бизнес, основанный в 2010 году Юрием и Татьяной Чертковыми. Мы посмотрим, как устроено их производство, какие проекты они реализуют и что помогает им успешно работать на пермском рынке.
За каждым ярким рекламным носителем стоит сложный технологический процесс. В этом проекте мы заглянем внутрь и разберёмся, как всё устроено.
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