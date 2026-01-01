В поисках идентичности В столице Прикамья состоялся фестиваль креативных индустрий, собравший более 3000 участников

Фото: Никита Чунтомов

В Перми 23 мая прошёл третий фестиваль «Идентичность», который объединил представителей креативных индустрий, чиновников и предпринимателей. Брендмейкеры, медийщики, художники, музыканты и мастера народных промыслов из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга вышли на одну площадку, чтобы вместе разобраться, чем является Пермь сегодня, и задать ориентиры для её развития в будущем. Фестиваль собрал более 3000 участников.

Индустрия будущего и культурный код города

Лейтмотивом третьей «Идентичности» стал маркетинг территории: как город говорит о себе и кто за этим стоит. В этом году фестиваль впервые проходил сразу на двух площадках: на Заводе Шпагина и в новом здании Пермской государственной художественной галереи. Лекции шли в этих двух локациях.

На Заводе Шпагина всех участников ждали четыре больших направления: брендинг территории, медиа города, ивент-индустрия и музыка. Иными словами, это был разговор о том, как Пермь звучит, выглядит, рассказывает о себе и становится заметной далеко за пределами региона.

В Пермской художественной галерее была программа, посвящённая людям, которые буквально создают художественную идентичность Перми своими руками. В завершение участников ждал овальный стол с представителями профильных министерств и амбассадорами направлений.

Деловая часть, состоящая из шести образовательных треков с лекциями спикеров-экспертов и паблик-токами, проходила с 12:00 до 20:00. А вечером, с 20:00 до 02:00, всех гостей и участников ждали концерты и вечеринка: выступления пяти пермских групп — исполнителей авторской музыки, а также DJ-сеты от 14 музыкальных селекторов и коллекционеров винила.

Фото: Андрей Белобородов

По словам организаторов, выбор двух площадок очень символичен, потому что «Идентичность» сегодня — это разговор и про индустрии будущего, и про культурный код города.

Создавать поводы жить в Перми

Фестиваль «Идентичность» был основан агентствами «108» и «Контент Фактори». Они продолжают развивать его вместе, объединяя вокруг проекта людей, сообщества и городские инициативы.

В третьей части к фестивалю также присоединилась команда «МПермь», усилив проект своим участием и энергией. Фонд креативных индустрий Пермского края в этот раз также поддержал фестиваль своим участием и соорганизацией образовательных треков.

Фото: Никита Чунтомов

«И именно благодаря такому объединению людей, идей и команд рождается живая городская среда. Во многом это становится возможным благодаря поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края который вместе с нами верит в силу «Идентичности» и помогают нашему фестивалю сиять», — рассказали организаторы.

Сооснователь и СEO «Контент Фактори» Данил Гурьянов подчеркнул, что фестиваль стал не просто воплощением принципа «не конкуренты, а партнёры», а того, как может осуществляться эффективная коммуникация между экспертными сообществами креативщиков и представителями власти, которые смотрят в одну сторону: как можно более эффективно взаимодействовать и создавать поводы жить в Перми.

По словам директора Фонда креативных индустрий Пермского края Яны Никитиной, «Идентичность» сегодня — это очень перспективный и уже достаточно масштабный проект.

«Мы работаем с людьми, командами и инициативами, которые формируют качественную и живую среду в регионе. Для нас важно поддерживать проекты, которые усиливают взаимодействие внутри креативного сообщества и помогают ему развиваться», — отметила она.

Фото: Никита Чунтомов

В беседе с «Новым компаньоном» сооснователь международного digital-агентства «108» Артём Гайсин рассказал, что «Идентичность» — это живой фестиваль, который будет расти вместе с городом.

«Мы и дальше будем смело смешивать форматы и направления креативных индустрий: дизайн, медиа, музыку, гастрономию, архитектуру, моду, народные промыслы, технологии, событийную индустрию и предпринимательство. Нам важно, чтобы фестиваль оставался местом, где разные профессиональные среды не просто встречаются, а начинают видеть друг в друге ресурс для совместных проектов. Идентичность — не событие на один день, а платформа, которая помогает городу и людям усиливать свои смыслы, связи и амбиции», — подчеркнул он.

Отметим, в предыдущий раз фестиваль состоялся в середине ноября 2025 года в пермском «Театре-Театре» и собрал более 30 экспертов по дизайну, интерьеру, искусственному интеллекту, брендингу, общепиту из разных российских регионов. Участники обсудили развитие городского пространства и то, какое значение в формировании комфортной среды имеют дизайн и архитектура.. Подробнее о том, как прошла Идентичность в прошлом году, можно прочитать в материале «Нового компаньона».

