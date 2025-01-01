Креаторы городской среды В Перми во второй раз состоялся фестиваль «Идентичность» Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Полыгалов

В столице Прикамья 15 ноября прошёл фестиваль «Идентичность», собравший ведущих представителей креативных индустрий. Местом проведения стал пермский «Театр-Театр». Более 30 экспертов по дизайну, интерьеру, искусственному интеллекту, брендингу, общепиту из разных российских регионов обсудили не только развитие городского пространства, но и то, какое значение в формировании комфортной среды имеют дизайн и архитектура.

Организаторы фестиваля позиционируют его как «манифест креативной силы Перми, праздник для тех, кто развивает себя и среду обитания, воплощая смелые идеи в инновационные решения». В выступлениях спикеров на панельных дискуссиях и в разборе практических кейсов звучала главная тема: интерьер и экстерьер.

От дизайна — к управлению

Выступления экспертов проходили на трёх площадках: главной сцене, Сцене-Молот и на малой сцене.

Старт фестивалю дал основатель бюро Kochenevskikh Bureau Сергей Коченевских, выступивший на главной сцене «Театра-Театра». Он рассказал о формирования команд и о том, как работодателям грамотно взаимодействать с талантливыми профессионалами в сфере дизайна и архитектуры. Спикер презентовал методы управления талантами и принципы эффективного сотрудничества в творческих коллективах, рассказав об опыте собеседования работников, которые приходили в его бюро и их типажах. В завершение своего спича Сергей Коченевских объяснил, каким образом открытие простой кофейни может изменить пространство вокруг.

«Мне всегда хотелось, чтобы я мог делать что-то такое, что меняло бы окружение - это дизайн интерьера. Мы строим заведения, в которых люди проводят свои первые свидания, делают друг другу предложения, формируют какие-то бизнес-истории. Кто-то открывает новые заведения в нашем городе или в другой стране, меняет рынок. Он открывает бизнес и начинает менять рынок и восприятие, делает уровень нормы выше. Для меня важно, чтобы в каком-то не суперпопулярном месте могла открыться модная кофейня, и этот район начал развиваться. Я понимаю, что, работая в этой индустрии, я что-то меняю, и чаще всего к лучшему», — поделился основатель бюро Kochenevskikh Bureau.

Креативная экономика

Директор Фонда креативных индустрий Пермского края Яна Никитина рассказала о том, каким образом государство занимается поддержкой отрасли креативных индустрий, о спецфонде и программах по субсидирования местных инициатив в сфере культурного развития.

«Миссия фонда креативных индустрий заключается в том, чтобы отыскивать подобные проекты, которые не просто один раз были проведены и забыты, а имеют потенциал к масштабированию, не боятся продолжать, собирают каждый раз разную аудиторию. Мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше таких самостоятельных мероприятий — не только тех, которые проводят органы госвласти, но и вот такие частные проекты, как «Идентичность», которые впоследствии масштабируются, становятся ежегодными и тем самым показывают, что это некая экономическая модель, которая из года в год приносит нашим креативщикам позитивный результат», — рассказала Никитина.

На стенде фонда были представлены пермские бизнесы, создающие экономику впечатлений в регионе. Никитина пояснила, что фонд показывает не просто саму данность креативных индустрий, а то, что она строится людьми, большими проектными командами и монетизируется.

«Наша задача в том, чтобы жители узнавали о том, какие классные проекты делают пермяки, чтобы эти проекты, становились известными не только во всей стране, но и в мире», — добавила Яна Никитина.

Сейчас по потенциалу креативной экономики Пермский край находится на 16-м месте по оценке Высшей школы экономики в регионе

Вечные ценности, тренды и важность комьюнити

На Сцене-Молот состоялось выступление основателя бюро Self Дарьи Гериной. Оно было посвящено противостоянию вечных ценностей и трендов. Эксперт отметила, что тренды могут давать импульс для создания новых проектов и ускорять развитие в разных сферах.

«К трендам я отношусь положительно, они точно имеют своё право на жизнь, они могут быть отправной точкой, чтобы создавать что-то новое. Есть какой-то коллективный творческий разум, к которому мы можем присоединится через тренды, но если нет базы в виде вечных ценностей, то тут может получиться пустышка», — отметила Дарья Герина.

Один из самых востребованных отельных архитекторов в России Александр Ганаков на той же сцене рассказал о стандартах мировых отельных сетей и что из этого можно применить в частных интерьерах.

По мнению спикера, такая площадка, как фестиваль «Идентичность», полезна для начинающих дизайнеров и архитекторов, поскольку сейчас очень сильная конкурентная среда, и чтобы продвигаться, важно быть в комьюнити.

Фото: Анастасия Гаврилова

Подобные фестивали нужны, чтобы люди могли отличать качественный проект от некачественного и правильно выбирали профессионалов, пояснил архитектор.

От теории — к практике

На фестивале были не только лекции экспертов – посетителей ждала и практическая часть. Например, участникам показали и объяснили тонкости съемки интерьера и провели мастер-класс по применению стандартов освещения.

Интерьерный фотограф Виталий Жданов поделился приёмами, которые помогут представить пространство с более выигрышной стороны и ответил, почему важно выбрать правильный ракурс и освещение внутри здания. А специалист по свету Александр Семёнов в ходе своего мастер-класса рассказал о влиянии качественного света на общее впечатление от пространства.

Кроме традиционных докладов и дискуссий, на специальных стендах посетители могли увидеть выставку изделий пермских производителей и дизайнеров.

Музыкальная часть фестиваля началась вечером. Концерт проходил до поздней ночи на двух сценах. Своё творчество представили 17 коллективов и исполнителей.

Вторая часть фестиваля «Идентичность», состоявшаяся в Перми, стала важной платформой, где авторы, бизнесмены и те, кто только планирует открыть своё дело, услышали много свежих идей, связанных с дизайнерскими решениями, архитектурой и культурой в регионе.

