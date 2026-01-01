Иван Семёнов Единороссы призаДУМАлись Кого из пермяков партия власти хотела бы видеть в нижней палате российского парламента и в новом составе Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале июня станут известны итоги предварительного голосования, проводимого партией «Единая Россия» по всей стране перед выдвижением своих кандидатов в депутаты различных уровней. В Пермском крае, напомним, в сентябре предстоят выборы депутатов Госдумы, краевого парламента, а также трёх муниципальных дум — Перми, Кунгура и Соликамска. Основные претенденты на победу по версии «Единой России» уже фактически определены.

Сесть в Охотный Ряд

Предсказуемый, казалось бы, расклад по предстоящим выборам депутатов Госдумы принёс парочку сюрпризов.

Уже можно с уверенностью утверждать, что Андрей Климов, лишившийся в сентябре прошлого года места в Совете Федерации, всё же продолжит свою политическую карьеру на федеральном уровне.

Из числа других пермяков, также нацелившихся на место в здании на ул. Охотный Ряд, 1 по партийному списку, внимание на себя обращают действующий депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов.

Скриванов, по всей видимости, страхуется, поскольку заявился также на предварительное голосование по одномандатному округу № 64, от которого был избран в Госдуму в 2021 году, и по округу № 21 в Законодательное собрание Пермского края, где ранее отработал несколько созывов подряд.

Зачем на праймериз пошёл Политов? Возможно, для коллекции, ведь кандидатом в сенаторы он уже был, а кандидатом в депутаты ещё нет.

Остальные пятеро — уважаемые люди.

Нынешний списочник Антон Немкин, вероятно, перехватит депутатский мандат у Игоря Шубина в округе № 62, а Роман Водянов наверняка переизберётся в округе № 63.

Фаворитом в округе № 64 считается Ирина Ивенских, уступившая свой нынешний округ № 65 Олегу Калинскому. Однако намерения Дмитрия Скриванова переизбраться, а Дмитрия Самойлова избраться создают здесь некоторую интригу.

Пожалуй, пока это всё, что следует знать про фамилии участников будущих выборов в Госдуму в Пермском крае.

Участники предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Примечания. Участники праймериз перечислены в соответствии с очерёдностью подачи ими документов. Зачёркнутое в таблице имя действующего депутата означает, что он не планирует участвовать в праймериз.

Думцы на распутье

Итоги предварительного отбора будущих кандидатов от партии власти в восьмой созыв Пермской городской думы по большей части также достаточно предсказуемы.

Из 22 нынешних одномандатников шестеро переизбираться не намерены. Это Тимофей Чащихин (округ № 1), Александр Колчанов (округ № 12), Владимир Манин (округ № 15), Владимир Молоковских (округ № 16), Сергей Стенно (округ № 18) и Алексей Раев (округ № 22). Пятеро из них вообще уходят из городской политики, а застройщик Раев намерен переместиться в крае­вой парламент. Его место в гордуме призван занять коллега по «Развитию» Георгий Кочкин в тандеме с Николаем Булатовым. Попутно Раев меняет свою партийную принадлежность — как и избранный ранее в гордуму по спискам «Справедливой России» перевозчик Эдуард Мирзамухаметов. Оба в этом политическом сезоне предпочли «Единую Россию».

Остальные 15 думцев планируют сохранить свои депутатские мандаты.

Особняком в этом ряду стоит Владимир Плотников, который всегда успешно избирался как самовыдвиженец, то есть для регистрации в качестве кандидата собирал подписи избирателей. Что ж, он ещё и не такое может себе позволить. Так что если Плотников захочет остаться депутатом, то и в этот раз пойдёт на выборы «самодвигом», и поэтому «Единая Россия» никого из своих рядов по округу № 3 на праймериз не выдвигает.

Одномандатниками-«первоходами» в гордуме могут стать Сергей Комонов (округ № 1), Артём Верхоланцев (округ № 12), Борис Петров (округ № 15) и Наталья Кутищева (округ № 18).

Тотальное обновление ожидается среди единороссов-списочников, которые могут быть избраны по муниципальным группам. Обращает на себя внимание потенциальное выдвижение руководителя аппарата администрации губернатора Елены Анисимовой, которая намерена также баллотироваться в депутаты краевого парламента по партсписку в округе № 6.

Ряд соискателей мест в гордуме одновременно намерены баллотироваться и в краевой парламент. Причём среди них есть как думцы-тяжеловесы, чья основная задача при этом — поднимать рейтинг партии (Максим Спиридонов, Михаил Черепанов, Дмитрий Малютин, Василий Кузнецов, Арсен Болквадзе, Наталья Рослякова, Ирина Горбунова, Олег Бурдин, Эдуард Мирзамухаметов, Эдуард Гараев, Екатерина Лялина, Михаил Бесфамильный, Николай Булатов, Олег Шлыков), так и только пробующие свои силы в политике (Снежана Углицких, Сергей Комонов, Александр Анфалов, Юлия Каракулова, Рафаил Аллахвердиев, Михаил Ермашов, Георгий Кочкин и Андрей Шишкин).

Участники предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам депутатов Пермской городской думы

Примечания. Зачёркнутое в таблице имя действующего депутата означает, что он не планирует переизбираться на новый срок. Избранные в 2021 году по партийному списку «Единой России» Александр Ивонин, Наталья Мельник и Даниил Морозов участвовать в праймериз не намерены.

