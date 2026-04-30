Иван Семёнов Кандидатский фейсконтроль Каким партия власти видит краевой парламент пятого созыва

Константин Долгановский

Близится к завершению приём заявок на участие в праймериз «Единой России». Выдвижение кандидатов продлится до 14 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая. После определения победителей этого отборочного тура они должны быть выдвинуты партией в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы, а также двух дум муниципальных округов (Соликамского и Кунгурского).

Наибольшее количество заявок на участие в праймериз поступило от желающих стать депутатами краевого парламента — более 200. Фавориты предстоящей предвыборной гонки по версии пермских единороссов в большинстве из 30 избирательных округов фактически уже определены. Будущая фракция «Единой России» в Законодательном собрании Пермского края должна обновиться почти на треть.

Округ № 1. Александр Мотрич имеет высокие шансы на переизбрание. Имя депутата Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия», в случае если будет набрано необходимое количество голосов, пока неизвестно. В качестве партийных «паровозов» выступают действующие депутаты Пермской городской думы Арсен Болквадзе и Наталья Рослякова. Оба намерены переизбраться в гордуму.

Округ № 2. Ирек Хазиев имеет высокие шансы на переизбрание. В политику он умеет. Сумеет ли Татьяна Миролюбова?

Округ № 3. Вместо Евгения Дёмкина намерен выдвинуться его брат Алексей Дёмкин — экс-глава Перми, бывший вице-губернатор, а ныне один из руководителей АО «ПЗСП». Политические позиции семьи Дёмкиных здесь традиционно очень устойчивы. Депутатом Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия», в случае если будет набрано необходимое количество голосов, станет Раиса Кассина. В качестве партийного «паровоза» выступает вице-спикер Пермской городской думы Максим Спиридонов. Сам он намерен переизбраться в гордуму.

Округ № 4. Павел Черепанов имеет высокие шансы на переизбрание. Депутатом Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия», в случае если будет набрано необходимое количество голосов, станет Александр Григоренко. В качестве партийного «паровоза» выступает председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Он намерен переизбраться в гордуму.

Округ № 5. Действующий депутат Александр Буторин намерен вновь переизбраться, но на этот раз — по партийному списку. Вместо него по одномандатному округу может выдвинуться застройщик из Ижевска Сергей Медведев.

Округ № 6. Геннадий Шилов готов уступить своё место в краевом парламенте Радмиру Габдуллину, который в нынешнем созыве избран по округу № 25. Потенциальный кандидат-списочник Сергей Комонов намерен одновременно баллотироваться также и в Пермскую городскую думу.

Округ № 7. Действующий депутат Алексей Андреев намерен вновь переизбраться, но на этот раз — по партийному списку. В качестве партийных «паровозов» выступают действую­щие депутаты Пермской городской думы Эдуард Мирзамухаметов и Эдуард Гараев. Оба намерены переизбраться в гордуму. Вместо Андреева по одномандатному округу может выдвинуться предприниматель Артём Анферов.

Округ № 8. Сергей Богуславский имеет высокие шансы на переизбрание. Выступая в бас­кетбольной связке с ним, шансы на победу имеет и Михаил Дмитриев.

Округ № 9. Вместо Александра Бойченко здесь намерена выдвинуться его соратница и коллега Елена Савельева, имеющая хорошие шансы на победу. Потенциальный кандидат-списочник Рафаил Аллахвердиев намерен одновременно баллотироваться также и в Пермскую городскую думу.

Округ № 10. В 2021 году победу здесь неожиданно одержала Анна Баранова из КПРФ. Задача пока ещё депутата Пермской городской думы Алексея Раева — вернуть эту территорию под знамёна «Единой России». И она вполне достижима. Этого нельзя уверенно утверждать относительно потенциального кандидата-списочника Андрея Шишкина, который намерен одновременно баллотироваться также и в Пермскую городскую думу.

Округ № 11. С возможным предстоящим уходом Дмитрия Бондаря из краевого парламента ситуация здесь для «Единой России» складывается сложная. Малоизвестные избирателям Григорий Цепаев и Дмитрий Аликин одновременно намерены баллотироваться также и в Государственную думу Федерального собрания РФ. Очевидно, оба будут участвовать в выборах скорее формально, «чтобы было».

Округ № 12. Преемником Олега Калинского, который нацелился на Госдуму, может стать Андрей Якишин из Соликамска, уверенно идущий в тандеме с Алексеем Мельниковым.

Округ № 13. Калийщики Павел Кузьмин и Эдуард Аветисян имеют все шансы сохранить свои политические позиции.

Округ № 14. Евгений Зыбин готов уступить своё место в краевом парламенте Венере Мухатаевой, идущей в паре с Анастасией Фесиковой.

Округ № 15. Андрей Силаев имеет все шансы уверенно переизбраться. Тем более что пару ему может составить весьма влиятельный в Березниках Григорий Малинин, который на этот раз предпочёл «Справедливой России» «Единую» и тем самым поставил пермских эсеров на грань политического выживания.

Округ № 16. За тандем Армен Гарслян — Алексей Мазлов единороссы могут быть спокойны.

Округ № 17. Место Альберта Демченко, который передислоцировался из Чусового в Чайковский, вполне может занять Павел Носков, в то время как Константину Адаменко придётся нелегко.

Округ № 18. У Ильи Шулькина лёгкой прогулки не будет, но сдаваться он не намерен.

Тать­яна Абдуллина продолжать депутатскую карьеру желания больше не имеет. Ждём здесь от партии новое имя.

Округ № 19. Александр Третьяков и Станислав Швецов с высокой долей вероятности могут благополучно переизбраться.

Округ № 20. То же самое можно сказать про Ольгу Судневу и Александра Козюкова. Их политические позиции весьма крепки. По партийному списку здесь почему-то намерена выдвинуться и Юлия Каракулова. Возможно, она рассматривается как кандидат от партии на замену в случае вероятного высвобождения депутатского мандата от «Единой России» в будущем. Бывает и такое.

Округ № 21. За Сергея Черезова можно было бы быть спокойными, если бы здесь не по­явился Дмитрий Скриванов. Олег Шлыков намерен одновременно баллотироваться также и в Пермскую городскую думу. Есть риски.

Округ № 22. Спустя 10 лет после ухода из политики очень уважаемого газовика Виктора Чичелова промышленники Чайковского могут снова обрести своё представительство в краевом парламенте — на этот раз в лице Владимира Юркова. Его партнёру Альберту Демченко придётся нелегко. В Чайковском стать своим он в полной мере ещё не успел, а «чужие здесь не ходят».

Округ № 23. Это территория с самым стабильным и предсказуемым голосованием. Валерий Сухих, несомненно, снова одержит здесь впечатляющую победу. Ожидается, что Тимофей Нижегородцев в случае своего неизбежного избрания станет сенатором от Пермского края, а его депутатский мандат получит Алексей Скрипкин. В списках по этой территории также фигурирует Леонид Политов.

Действующий депутат Георгий Ткаченко, дважды успешно избиравшийся здесь по партийному списку «Единой России», на этот раз, скорее всего, выдвинется по партийному списку ЛДПР. Оригинальное и весьма политтехнологичное решение.

Округ № 24. Сергей Ветошкин — один из самых ответственных законодателей, прекрасно знающий всю законотворческую «кухню» и умеющий работать с избирателями. На выборах он сможет поработать и за себя, и за Анатолия Маховикова.

Округ № 25. Недавний «новолюд», а ныне единоросс Денис Шитов намерен сменить Габдуллина, который променял деревню на город. Планирует переизбраться Мария Коновалова, которая чувствует себя здесь вполне уверенно.

Округ № 26. Дмитрию Килейко и Константину Лызову вполне по силам избраться по этой явно не чужой для обоих территории. А одному из них можно было бы всерьёз присмотреться к комитету по государственной политике и местному самоуправлению, председатель которого Александр Бойченко уже точно покидает этот пост.

Округ № 27. Надежда Лядова и Юрий Борисовец здесь — как Кузьмин и Аветисян, как Гарслян и Мазлов, как Суднева и Козюков. Тут для политических оппонентов «Единой России» вариантов нет.

Округ № 28. Дмитрий Пылёв получил все необходимые согласования, одобрения и ресурсы и наверняка продолжит свою депутатскую карьеру параллельно с производственной. Его партнёр по партии Александр Борисов хорошо понимает, что для единороссов это очень сложная территория, да и вряд ли всерьёз намерен уходить со своей нынешней руководящей и очень ответственной должности.

Округ № 29. Самый богатый коми-пермяк Алексей Петров, похоже, намерен полностью передать своё политическое наследство сыну Михаилу. Что же касается Вагаршака Сарксяна, то он за многие годы сроднился с этой территорией, и его теперь просто так с ней не разлучить.

Округ № 30. Владимир Хозяшев — как Петровы в Кудымкаре или Дёмкины в Перми. Для коми-пермяков он свой человек. Вот пусть и поможет Михаилу Бесфамильному перебраться с городского на краевой уровень пермской политики, хотя тот и страхуется, одновременно баллотируясь также и в Пермскую городскую думу.

Примечания: Зачёркнутое в таблице имя действующего депутата означает, что он не планирует переизбираться на новый срок. Голубым цветом выделены имена тех, кто намерен баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Пермского края впервые либо был депутатом в разные созывы до 2021 года.

