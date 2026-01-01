Укрепляя гарантии В Прикамье для участников СВО и членов их семей работает специальный раздел на «Госуслугах»

Марианна с мужем воспитывают пятерых парней и троих девочек, часть из них уже совершеннолетние и создали свои семьи. Фото из семейного архива Пантелеевых.

По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в регионе последовательно расширяется система мер поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей: повышается адресность помощи, укрепляются социальные гарантии. Так, в рамках нацпроекта «Экономика данных» открыт специальный раздел на портале «Госуслуги», где в режиме единого окна можно быстро и удобно оформлять льготы и меры поддержки.

В спецразделе аккумулированы данные обо всех федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки. Они структурированы, исходя из жизненных ситуаций участников спецоперации и их родственников. Среди наиболее востребованных — постановка на учёт для получения земельного участка, освобождение от оплаты за детский сад, обеспечение бесплатным горячим питанием детей в школах.

В преддверии летнего сезона актуальным является также отдых детей. Для его организации жители Пермского края, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, могут получить государственную поддержку — компенсацию расходов на путёвки в детские загородные лагеря. Отметим, что если семья участника СВО нуждается в социальной помощи, ей полностью компенсируют стоимость путевки. При этом доход военнослужащего не учитывается. Если один из родителей погиб, помощь предоставляется независимо от уровня благосостояния семьи. Воспользоваться этой мерой могут родные, усыновлённые и удочерённые дети военнослужащих. Заявления можно подать как через «Госуслуги», так и в любом филиале МФЦ Пермского края.

«У нас много разных мер поддержки, направленных на детей, семьи и родителей, и все они востребованы и актуальны, потому что, когда наши ребята уходят на СВО, Пермский край создаёт все условия для поддержки их семей», — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Пермского края Ирина Ермакова.

Жительница Перми Марианна Пантелеева, жена участника СВО, мама восьмерых детей, все меры поддержки быстро и удобно оформляет из дома — через «Госуслуги». Говорит, что помощь приходит оперативно и без задержек.

«Не нужно никуда бежать с бумагами — сейчас предусмотрена возможность онлайн прикрепить все необходимые подтверждающими документы. Для нас как большой многодетной семьи с маленькими детьми это очень удобно», — поделилась Марианна Пантелеева.

Добавим, что в прошлом году в электронный формат были переведены все региональные и муниципальные меры поддержки, которые нельзя получить в момент обращения. Система льгот в регионе по поручению главы Прикамья постоянно расширяется. По ряду мер поддержки заявителям в личном кабинете на «Госуслугах» приходят уведомления о возможности их получения.

Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Комплекс услуг в специальном разделе для участников СВО и членов их семей на портале «Госуслуги» можно получить, не выходя из дома, не сходя с рабочего места, не тратя время на заполнение соответствующих заявлений в бумажном виде — все они доступны в электронном формате. Кроме того, есть возможность оформить эти услуги и во всех филиалах МФЦ Прикамья. Там сегодня доступно 65 видов поддержки для военнослужащих и их семей, причём 50 из них можно оформить комплексно, подав всего одно заявление.

