Дети участников СВО в Пермском крае бесплатно отдохнут в летних лагерях

В 2026 году в Пермском крае стартует программа, позволяющая детям участников специальной военной операции (СВО) бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Государство компенсирует затраты на путевки, и воспользоваться поддержкой могут родные, усыновленные и удочеренные дети военнослужащих.

Если семья участника СВО нуждается в социальной помощи, ей полностью компенсируют стоимость путевки. При этом доход военнослужащего не учитывается. Если один из родителей погиб, помощь предоставляется независимо от уровня благосостояния семьи.

Стоимость путевок варьируется: в профильный лагерь — 21 364 руб., в загородный — 29 133 руб., в санаторный — 40 012 руб., в палаточный — 7984 руб.

Заявление на получение сертификата можно подать в любом филиале МФЦ или через портал «Госуслуги» в электронном виде.

Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов отметил, что в каждом филиале «Мои документы» доступно 65 видов поддержки для военнослужащих и их семей, 50 из которых можно оформить комплексно. Это позволяет получить услуги федерального, регионального и муниципального уровней в режиме «одного окна».

