Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Туманные звёзды будущего В Перми прошёл XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой Поделиться Твитнуть

Лауреаты "Арабеска" Анн-Жуллиет Пинейро и Александр Михалёв

Андрей Чунтомов

Так сложилось, что главный крупный событийный формат в балете — не фестиваль, а профессиональный конкурс. Это верно для всего мира. Конкурсный формат чреват опасностью скатывания в рутину, когда регламент важнее творчества; такие события интересны лишь очень узкому кругу профессионалов и самым преданным фанатам. «Арабеск» не избежал этой опасности: были в истории пермского балетного конкурса периоды, когда он напоминал спортивные соревнования; однако команде руководителей удалось эту опасность преодолеть. Художественный руководитель «Арабеска» — народный артист СССР и России Владимир Васильев всегда старался разнообразить его программу, создать уникальные события в его рамках. Нынешний «Арабеск» доказал, что это возможно: он стал настоящим праздником для всех любителей балета.

Фанаты классической хореографии с нетерпением ждут каждого конкурса, проходящего раз в два года, чтобы снова и снова аплодировать рискованным прыжкам Филиппа из «Пламени Парижа», полётам Вайю — бога ветра из «Талисмана», игривым движениям Эсмеральды из одноимённого балета, восхитительной надменности «Большого классического па» Обера — настолько классического, что даже слегка высокомерного; все эти маленькие шедевры — обязательные пункты конкурсной программы, их можно смотреть снова и снова, десятки раз, испытывая особое удовольствие в сравнении: «нынешний Филипп всё-таки не сравнится с Иваном Васильевым, который тоже исполнял эти вариации в Перми»… Все эти балетоманские радости конкурс предоставил в избытке, но было и нечто большее: настоящее торжество хореографии, которое началось с открытия «Арабеска», где в двух отделениях соревновались в эффектности неоклассика и народно-сценический авторский балет, и завершилось итоговым гала-концертом. Между этими двумя точками уместилось множество открытий.

Пермский «Арабеск» — строгий, но щедрый конкурс: гран-при вручался всего четыре раза за его историю, и каждый раз это была сенсация; но уж если среди конкурсантов появляется действительно яркий танцовщик, это сразу сказывается на его судьбе. Вспомнить хоть студентку Пермского хореографического училища Валерию Кузнецову, которая после первой премии «Арабеска» 2022 года получила приглашение в Мариинский театр, где она растёт очень успешно; а уж как «Арабеск» гордится тем, что именно он открыл балетному миру Кимина Кима, одного из редких лауреатов Гран-при!

Арина Тимергалиева

Андрей Чунтомов

Нынче таких звёзд не было, но, по оценке директора «Арабеска» Елены Завершинской, конкурс продемонстрировал высокий общий уровень мастерства молодых танцовщиков. Особенно приятны его результаты для пермской балетной школы: четыре студента выпускного класса — три девушки и юноша — стали лауреатами конкурса, причём все три девушки — с одной и той же премией: они разделили второе место в старшей группе участников.

София Мордвинова

Андрей Чунтомов

Арина Тимергалиева, Юлия Манджиева и София Мордвинова показали на удивление сходный стиль танца. Впрочем, почему «на удивление»? Школа-то одна! Все три студентки танцуют аккуратно, элегантно, по-взрослому владеют мимикой, не боятся себя показать. Сочетание зрелости и свежести — источник их особого обаяния. Как уже рассказывал «Новый компаньон», Арина Тимергалиева и София Мордвинова получили приглашение в Большой театр, а Юлия Манджиева — в Новосибирский театр оперы и балета. Их однокурсник Павел Харламов, лауреат третьей премии в старшей группе, останется работать в Пермском театре оперы и балета.

Юлия Манджиева

Андрей Чунтомов

Всем им хочется пожелать большой карьеры, но пока её сложно гарантировать.

Успешно выступили москвичи: в младшей группе первую премию получил Андрей Грачёв, студент хореографического училища при ансамбле танца «Гжель». Он отличился как раз в вариациях Филиппа, и именно он вызвал опасные сравнения с Иваном Васильевым, который тоже в своё время получил первую премию «Арабеска», только в старшей группе. На конкурсном выступлении серия револьтадов в исполнении Грачёва выглядела почти безупречно, но всё-таки молод ещё парень, чтобы танцевать Филиппа три вечера подряд: на заключительном гала-концерте он несколько раз так заметно оступился, что трудно было поверить, что перед нами лауреат первой премии. Что ж, в младшей группе премия «Арабеска» — это скорее поощрение на дальнейший рост, чем констатация результатов. Тут члены жюри должны быть немного провидцами, чтобы как-то угадывать будущее. Посмотрим через несколько лет, насколько это им удалось.

Виктория Соколова

Андрей Чунтомов

Виктория Соколова, лауреат первой премии в старшей группе, учится в том же училище, что и Андрей Грачёв, только курсом старше. Пожалуй, именно эту девушку можно назвать главным открытием конкурса, и не случайно она собрала целый букет призов: тут и приз Георгия Зорича «За чистоту техники и артистичность исполнения», и диплом жюри прессы «За чистоту классического танца». В классических вариациях Китри из картины «Сон» балета «Дон Кихот» москвичка явила пленительный образ Русской Балерины — того нетленного архетипа, который покорил в начале ХХ века Европу и Америку.

Бесспорно лучшими на конкурсе стали артисты Пермского балета Анн-Жуллиет Пинейро (выступала за Бразилию) и Александр Михалёв. Оба они получили первые премии в старшей группе, и их профессионализм буквально «убрал» конкурентов. То, как Анн-Жуллиет ставит ногу на пуант — это просто мастер-класс, надо снимать отдельно крупным планом. При этом яркая бразильянка — не «заучка», в каждом её движении есть и темперамент, и драйв, и артистизм. Её улыбка — это живая улыбка живого человека, а не приклеенный оскал, положенный по сценическому этикету.

Их пара с Александром Михалёвым выглядела слаженно и гармонично, несмотря на разницу в росте. К сожалению, Анн-Жуллиет не смогла выступить в гала-концерте из-за травмы, и её партнёр отдувался за двоих, исполнив пижонские гусарские вариации из балета Оффенбаха «Бабочка». Как он лихо тянул носочек в польских па этого стильного номера — загляденье!

Гораздо слабее выступил коллега Михалёва и Пинейро, дипломант конкурса Радим Шайгарданов. Рослый красавец с внешностью классического балетного принца танцует довольно «деревянно»; это тот случай, когда артисту нужна не просто работа, а преодоление целой серии внутренних блоков, чтобы стать настоящим премьером. А ведь он выступал с вариациями Зигфрида из «Лебединого озера» — явно примеривает роль на себя.

Эбе Шиничиро

Андрей Чунтомов

Из зарубежных участников запомнился лауреат третьей премии в старшей группе Эбе Шиничиро из Японии. Он немного напомнил первого лауреата Гран-при «Арабеска» — легендарного уже Морихиро Ивату с его способностью прыгнуть выше собственного роста. Как и у Иваты, у Шиничиро безупречная техника украшена внутренним драйвом: он не просто отлично прыгает, но делает это осмысленно и с чувством. Японец явно понимал, куда едет: он выступал с вариациями Армена из «Гаянэ», правда, в хореографии Алексея Чичинадзе, тогда как в Перми этот балет был поставлен впервые в мире Ниной Анисимовой, чья хореография до сих пор остаётся эталонной.

Очень порадовали монгольские конкурсанты — лауреат первой премии в младшей группе Бурте-южин Даваадорж (это девушка), лауреат второй премии в младшей группе Ою Буувейбаатар (это тоже девушка) и лауреат третьей премии Турмунх Батжаргал — это… хотелось написать «юноша», но на самом деле — совсем мальчик, ещё ребёнок, который отважно взялся за партию сурового шотландца Джеймса из «Сильфиды» и исполнил её так по-мужски ответственно, что покорил публику, хотя на Джеймса он совсем не похож.

А теперь надо сказать о главных открытиях «Арабеска», и они все находятся в сфере современной хореографии. Помнится, совсем недавно после соответствующего конкурса внутри «Арабеска» эксперты разочарованно покачивали головами и сетовали на кризис жанра, нынче же современная хореография прошествовала по пермской сцене гордо и победительно, подарив и публике, и профессионалам множество незабываемых впечатлений. Раз за разом постановщики и исполнители доказывали, что современная хореография — это язык, на котором можно говорить обо всём: о тонких чувствах и философских абстракциях, о глобальных проблемах, о политике и даже о науке. Отрадно, что из современных постановок практически ушёл натужный пафос, нынче главные краски современного танца — это лирика и пост-ирония.

Очень во многом успех конкурса современной хореографии нынешнего «Арабеска» связан с участием артистов Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» (Барнаул). Барнаульцы украсили открытие «Арабеска» блестящим спектаклем Владимира Васильева «Блуждающие звёзды» (12 +), а позже на конкурсе неоднократно доказали, что авторская современная хореография прекрасно может рождаться за пределами академических театров.

Вячеслав колесников. "Гамлет. Быть"

Андрей Чунтомов

Вячеслав Колесников из Барнаула стал лауреатом первой премии и как хореограф, и как исполнитель за номер «Гамлет. Быть» на музыку Д. Норбери, в котором нечеловечески пластично показал раздвоение личности: правая половина тела спорила с левой, правая рука — с левой и так далее; и это был красивый, завораживающий танец без всякого сумбура в движениях.

Артём Рудниченко. "Жизнь мужчины"

Андрей Чунтомов

Первую премию хореографу разделил с Колесниковым его земляк Артём Рудниченко, который в номере «Жизнь мужчины» на песню Шарля Азнавура показал, что такое мужская сдержанность в танце: у него танцевали не столько ноги, сколько пальцы рук, глаза и брови, и при этом речь шла о настоящих драмах — о сражении, о жизни и смерти, о судьбе и предназначении человека.

"Изгнанные из рая"

Андрей Чунтомов

Лёгкий и живой танец в удивительно изобретательной хореографии показали лауреат третьей премии Эмилия Зубаирова и Руслан Анваров из Уфы в мини-балете «Изгнанные из рая» на музыку Горана Бреговича. Странно, что девушка получила лишь третью премию: такой Евы из библейского сюжета мировая культура ещё не видела — не вполне ещё человек, немного обезьянка, по-животному чувственная и по-женски кокетливая; образ пленительный и абсолютно убедительный актёрски. Не зря она завоевала приз зрительских симпатий! Хореография давнего фаворита пермской публики Рината Абушахманова (он уже становился лауреатом «Арабеска» как хореограф, а на ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой» были показаны два его полноформатных балета) решительно и задорно утверждает право человека на жизнь, на грех, на счастье.

"Тесла"

Андрей Чунтомов

То, что современная хореография может говорить буквально обо всём, по-своему доказал ещё один номер уфимских конкурсантов — «Тесла» на музыку Эльмира Низамова в исполнении лауреата третьей премии Элины Насыровой и Давида Церцвадзе. Пластический язык хореографа Олега Габышева, более всего известного как солист театра балета Бориса Эйфмана, изобретательностью не отличается, но сама тема — взаимоотношения учёного и электричества — впечатляет, также как и визуальный стиль постановки. Когда Никола Тесла, одетый в костюм-тройку, вынес на сцену свою партнёршу — платиновую блондинку, затянутую в лайковую кожу, с выгнутыми вверх, как две антенны, ногами, зал дружно ахнул от такого небывалого зрелища.

Через два года нам предстоит ХХ, юбилейный «Арабеск». Этот конкурс всегда преодолевает множество сложностей, лавирует между множеством рисков. Балетоманам стоит сжать кулачки и пожелать здоровья Владимиру Васильеву — не просто руководителю, а ангелу-хранителю пермского «Арабеска».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.