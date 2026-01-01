Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юрию Трутневу — 70 лет Юбилей человека, который создал Пермский край Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Юрий Петрович Трутнев сегодня, вроде бы, с Пермским краем никак не связан; однако та Пермь, в которой мы живём, наш регион и само существование региона в статусе края, а не области — всё это результаты его действий; получается, что Трутнев, как бы далеко от Перми ни располагалась сегодня сфера его интересов, продолжает влиять на нашу жизнь, и влияние это будет ещё очень длительным.

Бизнес, политика, спорт и даже балет — становление этих краеугольных сфер и институций шло в современном Прикамье с участием Юрия Петровича, иногда — с непосредственным участием.

Политика:

Представительная демократическая политика, становление Пермской городской думы и Законодательного собрания Пермской области; легендарные конкурентные выборы, борьба идей и технологий; открытая и демократичная исполнительная власть при Трутневе — мэре Перми и губернаторе Пермской области; первый в истории новой России процесс объединения двух субъектов Федерации и создание Пермского края.

Бизнес:

Один из первых в Прикамье торговых кооперативов — «Контакт», первый международный бизнес — «Экс Лимитед», первая региональная сеть супермаркетов — «Семья»; импортные автомобили и швейцарский шоколад для пермских покупателей. Благодаря "Эксу" пермяки первыми в России попробовали знаменитые "Киндер сюрпризы" и вообще шоколад Nestlé.

Спорт:

Федерации боевых искусств, в первую очередь — киокусинкай, автомобильные ралли по бездорожью.

Искусство:

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета «Жемчужина Урала».

Это самый краткий из возможных перечней событий, связанных с Юрием Трутневым — главным героем пермской хроники 1990-2000 годов: официальной, альтернативной, светской.

Это человек, которым восхищались даже враги, о котором ходили многочисленные легенды. Так, всем известно, что Юрий Трутнев никогда не повышает голос на подчинённых — он всегда умеет найти другие способы стимулировать сотрудников. Он вообще никогда не теряет самообладания: азарт, триумф, разочарование или гнев — никакая из этих эмоций не заставит Трутнева выйти из себя. Его скромность и корректность, нелюбовь к показной роскоши — первое, что вспоминают все, кто знаком с ним на протяжении ряда лет.

Юрий Трутнев

Константин Долгановский

Юрий Трутнев — олицетворение «пермской мечты»: человек, который «сам себя сделал», проделал путь от обычного «комсомольца, спортсмена, отличника» — до вице-премьера правительства России.

Его биография — доказательство того, что личные качества всегда важнее, чем обстоятельства, что воля и интеллект — это больше, чем богатство и связи.

От души поздравляем, Юрий Петрович!

Константин Долгановский

Цитаты Юрия Трутнева из материалов «Нового компаньона»:

«Мы занимаемся инфраструктурой, стараемся увеличивать объем бюджета развития области. Наконец, есть общая постоянная работа, связанная с уменьшением административных барьеров и созданием обстановки, понятной всем, в сфере распределения заказов, подрядов, закупок тех или иных товаров и услуг у субъектов предпринимательства. О результатах этой деятельности, в частности, говорит тот факт, что достаточное количество иногородних компаний работают на территории Пермской области с удовольствием».

«Новый компаньон», ноябрь 2002 года

«Процесс, в который мы вступаем, имеет очень важное значение и для Пермской области, и для Коми-Пермяцкого автономного округа. Это не простой процесс. На его пути еще достаточно много работы: по выяснению, каким будет субъект, его государственное устройство, как будут устроены межбюджетные отношения, в каких отношениях он будет состоять с федерацией с точки зрения регулирования объемов бюджета. Довольно много вопросов находится в части совместного ведения, и тем не менее, убежден: в целом выбранное направление правильное. Мы уже сегодня живем и работаем вместе. Говорить о том, что Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ едины, наверное, уже бессмысленно. Они едины давно, и едины по содержанию».

«Новый компаньон», февраль 2003 года

Сергей Копышко

«Для меня никогда не представляло интерес кресло как таковое. Я никогда не строил свою жизнь как лестницу от одной должности к другой. Я понимаю, что место министра намного менее стабильно, чем место губернатора. Для меня в этом случае главное не должность. Я убежден в том, что есть шанс. Я не хочу сказать, что все получится, но, тем не менее, есть шанс сделать много полезного и для Пермской области, и для России. Такой шанс дается не каждому, и мне кажется, что не воспользоваться им нельзя. Я хочу поклониться всем жителям Пермской области, поблагодарить всех за доверие. Я хочу сказать о том, что решение, которое состоялось, было для меня очень сложным. Тем не менее, я думаю, что то решение, которое было принято, в этой ситуации было единственно правильным. Хочу также сказать о том, что команда, которую я возглавлял, брала на себя полномочия работать в Пермской области, на благо Пермской области в течение пяти лет. Я старался сделать все возможное, чтобы на этот срок мы эту ответственность сохранили».

«Новый компаньон», Речь на пресс-конференции 12 марта 2004 года в связи с переходом на работу в федеральное правительство

«Пермь для меня всегда была, есть и останется родным городом. Я очень тепло вспоминаю и людей, с которыми работал, и годы работы. Что-то получалось, что-то, очевидно, нет. Общего ощущения, что, будучи мэром, губернатором, я сделал все, что мог, нет. Наверное, не все. Наверное, можно было бы сделать больше. Но мне не стыдно за эти годы. Мне не жалко их. Главное, я по-прежнему пермяк».

«Новый компаньон», февраль 2009 года

«Пермское землячество нас объединяет, а значит, делает сильнее. Сейчас я чуть реже бываю в Перми, чем хотелось бы, но часть моей души осталась здесь. Хочу пожелать успехов, удачи во всех ваших делах и всем нам — общей победы!»

«Новый компаньон», май 2025

