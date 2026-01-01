Полина Путякова журналист Месторождение идей В Пермском крае активно развиваются креативные индустрии Поделиться Твитнуть

В НИУ ВШЭ — Пермь составили рейтинг креа­тивного потенциала российских городов, используя «звёздный подход». На осно­ве анализа около 500 записей о лауреатах за 2024 год был сформирован топ-10 креативных городов России, в котором первые три места занимают Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург (204, 60 и 24 балла соответственно. Пермь занимает девятое место с 7 баллами.

Развитие креативных индустрий в регионах России оценивается в основном по количественным показателям — числу компаний и ИП, занятости, выручке и прибыли. По словам научного руководителя проекта, заведующей Лабораторией управления креативной экономикой регионов НИУ ВШЭ — Пермь Анастасии Божья-Воля, такие данные отражают масштаб сектора, но не отвечают на главный вопрос: делает ли господдержка города центрами притяжения талантов.

«Звёздный подход» предполагает оценку по самым успешным и признанным представителям отрасли — именно их проекты, международные награды и профессиональное признание формируют репутационный капитал территории. Такой подход позволяет увидеть качественные характеристики среды — наличие условий для прорывных проектов и глобальной конкурентоспособности.

Особый интерес представляет индекс креа­тивности — отношение суммарного балла к населению города (в млн чел.). По этому показателю, за исключением столицы, лидируют Екатеринбург (индекс креативности равен 15,09), Нижний Новгород (15), Санкт-Петербург (12,14), Казань (12,12) и Пермь (10,78). Разница с Москвой (17,11) здесь не так велика, что, по мнению авторов исследования, подтверждает высокую интенсивность креативной активности даже в городах с умеренным масштабом.

Экономика vs восприятие

Вопрос, какие отрасли креативного сектора считать формирующими лицо города и региона, не имеет однозначного ответа.

Креативный облик Перми формирует то, что видят обычные люди и гости города, рассуждает продюсер, композитор, руководитель Центра саунд дизайна и визуальных технологий ПГИК Сергей Иванов. Это архитектура современных зданий и общественных пространств, событийный туризм с фестивалями электронной музыки и аудиовизуального искусства, а также сувенирная продукция и киноиндустрия, которые популяризируют наш город. Кроме того, эксперт акцентирует внимание на высокотехнологичных направлениях.

В свою очередь декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова определяет креативное лицо региона на основе их экономического вклада, и здесь индустрии ИT выходят на первый план. Она приводит такие данные: в 2023 году, по оценке профильного министерства, объём ИТ-рынка в регионе вырос почти на 40%, наши компании начали успешно замещать недоступные из-за санкций зарубежные ИТ-продукты.

Однозначного ответа на вопрос о «лице региона» нет и быть не может, уверена Анастасия Божья-Воля.

«Город Пермь и Пермский край очень многолики — это и развитая промышленность, и природные ландшафты, и оперный театр, и гастрономические изыски, и технопарк Morion Digital, и пермский звериный стиль. Невозможно выделить одно «лицо», и нет такой цели — каждый житель и гость Пермского края находит здесь что-то наиболее особенное и привлекательное для себя», — говорит она.

Нет и единственного правильного подхода: наиболее «зарабатывающая» отрасль креативных индустрий региона — «Программное обес­печение и видеоигры», но профессиональных наград на общероссийском уровне, как подтверждают результаты исследования, удостоены представители исполнительских искусств, киноиндустрии, гастрономии и др.

Импульс креативности

Высокий индекс креативности — это результат совпадения нескольких факторов: в городе есть сильная культурная база, профессиональные продюсеры, смелые заказчики, поддержка властей и требовательная публика, считает продюсер, основатель креативного агентства gs team, автор и продюсер фестиваля света «Просвет» Андрей Михайловский. У города есть амбиция развиваться через культуру и идеи, а не просто существовать, говорит он.

Реализовать эту амбицию позволяют исторические предпосылки, к которым можно отнести культурно-историческое наследие, развитую ИКТ-инфраструктуру, большое количество вузов (в том числе с «креативными» специальностями), отмечает Анастасия Божья-Воля. Кроме того, продолжает эксперт, Пермский край сделал креативные индустрии приоритетом экономического развития, закрепив это в Стратегии развития, а также одним из первых начал внедрять Региональный стандарт АСИ.

Сергей Иванов отмечает институциональные преобразования: появились Школа креативных индустрий, Колледж креативных индустрий, Центр саунд дизайна и визуальных технологий в Институте культуры.

«Таких пространств должно появляться всё больше. И я думаю, что со временем должна сформироваться определённая экосистема, внутри которой как раз и будут развиваться, «вариться» творческие люди и проекты, и развиваться новые для нашего города направления креативных индустрий», — считает эксперт.

Культурная революция создала фундамент в виде Музея современного искусства с его отделом музейной педагогики, чуть позже появилась Школа дизайна «Точка», продолжает мысль программный директор Центра городской культуры Александра Тихонова. Наиболее масштабным институциональным преобразованием стало создание Фонда креативных индустрий. Это структура, которая действительно помогает креативным предпринимателям, сохраняя формат разговора человека с человеком, а не с бюрократической машиной, говорит эксперт.

Подобная «опорная организация» для развития креативных индустрий есть не во всех регионах, даже в соседней Свердловской области, говорит Анастасия Божья-Воля. Она считает, что в Пермском крае хорошо развита институциональная инфраструктура для развития креативных индустрий, которая продолжает совершенствоваться в формат целостной «экосистемы».

Барьеры роста

Развитие креативных индустрий в Пермском крае, как и в других секторах экономики, сталкивается с общими вызовами, такими как макроэкономическая нестабильность, сужение рынков сбыта и предпочтение крупных предприятий сотрудничать с московскими специалистами, подчёркивает Анастасия Божья-Воля. Однако, помимо этих факторов, существуют и уникальные барьеры. В частности, система кредитования плохо адаптирована к его специ­фике, поскольку интеллектуальную собственность сложно использовать в качестве залога, что ограничивает доступ к финансированию.

Креативные индустрии замедляются там, где нет инфраструктуры, профессиональных кадров, устойчивого рынка и понятных правил игры, считает Андрей Михайловский.

«Без системы — остаётся энтузиазм. А энтузиазм не масштабируется», — говорит эксперт.

Кроме того, значительным тормозом становится бюрократическая нагрузка и сложность взаимодействия с властями. По словам Александры Тихоновой, в креативных индустриях особенно трудно демонстрировать потенциальный результат: художественные работы не всегда оцениваются высоко в финансовом плане, хотя и приносят городу множество нематериальных преимуществ.

По словам Татьяны Миролюбовой, для значимых изменений требуются большие усилия и значительные ресурсы, прежде всего финансовые — нужно вкладываться в инфраструктуру, обучать педагогов и прочее.

«Полагаю, что видимые изменения с учётом всех реалий появятся только через больший промежуток времени. Это долгий путь, но Пермский край его выбрал стратегически», — заключает Татьяна Миролюбова.

