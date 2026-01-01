Деньги на творчество Как Прикамье поддерживает креативные индустрии Поделиться Твитнуть

В Пермском крае действуют программы льготного финансирования для предпринимателей из сферы креативных индустрий. О доступных мерах поддержки рассказала генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

— Сегодня креативным индустриям уделяют большое внимание. Что ваша компания может предложить предпринимателям этого сектора?

— У этого сектора действительно большой потенциал. Дизайн, ИТ, разработка игр, мода, кино, реклама, гастрономия — всё это не просто творчество, а полноценные отрасли с высокой добавленной стоимостью, экспортными возможностями и большим количеством рабочих мест. В Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина мы реализуем сразу две меры поддержки творческого бизнеса: микрозаём «Креативный» и льготный лизинг.

— На каких условиях предприниматель может получить поддержку?

— Претендовать на льготное финансирование могут предприниматели из краевого реестра креа­тивных индустрий. Микрозаём «Креативный» даёт возможность получить до 5 млн руб. на развитие бизнеса или рефинансирование; до 1,5 млн руб. на пополнение оборотных средств. Ставка — 1,5% годовых при наличии залога и 12% годовых в иных случаях, срок до трёх лет.

Льготный лизинг доступен предпринимателям креативных сфер с конца прошлого года. Ставка от 4% годовых (для отечественного оборудования и техники), сумма до 30 млн руб., срок до пяти лет, аванс от 10%. Залог не нужен — гарантом выступает само оборудование и спецтехника. И важный момент: мы работаем напрямую, сами являемся лизингодателями.

— Сколько предпринимателей уже воспользовались поддержкой?

— Микрозаём «Креативный» мы начали выдавать семь месяцев назад, за это время программой воспользовались 18 предпринимателей на общую сумму 32 млн руб. Это хороший старт — мы видим, что запрос есть, и он растёт. Чаще всего обращаются представители ресторанного бизнеса, разработчики ПО и рекламные агентства — на них приходится около 70% заявок.

— Как предпринимателю воспользоваться поддержкой?

— Всё достаточно просто. Полная информация есть на официальном сайте Микрофинансовой компании Пермского края mfk59.ru. Работает единый номер для консультаций: 8-800-300-80-90. Ну и, конечно, мы всегда открыты к диалогу и ждём предпринимателей в офисе: г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, бизнес-центр «Попов», 3-й этаж. Главное — не откладывать. Деньги на развитие творческого бизнеса в Прикамье сегодня действительно есть.

Указаны условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включённым в реестр креативных (творческих) индустрий и соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга — 500 000 руб., максимальный — 30 000 000 руб.; авансовый платёж — от 10 до 50%; процент удорожания предмета лизинга: 4% годовых — для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых — для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведённых на территории стран, не включённых в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 16% годовых — в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; срок деятельности заявителя — от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением № 5 и Приложением № 6 к Правилам предоставления имущества в лизинг, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения — аннуитетный платёж. Информация актуальна на 24.02.2026.

* Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД 2, расходы при выпуске УКЭП.

Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 № 17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 № 18, от 30.01.2026 № 4) и размещены на сайте mfk59.ru.

Указаны условия для микрозайма «Креативный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП), соответствующим требованиям пп. «д» п. 1.3.26 и разделов 2, 3 Правил предоставления микрозаймов (далее — Правила). Процентная ставка: 1,5% годовых — при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества; 12% годовых — в иных случаях. Направление расходования: пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**. Срок деятельности — от 6 мес. Минимальная сумма — 100 тыс. руб. Максимальная сумма: на цель «пополнение оборотных средств» при наличии обеспечения в виде поручительства физических и юридических лиц — 1 500 000 руб., на цели «развитие бизнеса», «рефинансирование кредитной задолженности*», «рефинансирование лизинговой задолженности**» — 5 000 000 руб. Максимальный срок микрозайма — 36 месяцев. Отсрочка платежа основного долга: до 6 мес. — на цели «пополнение оборотных средств» и «развитие бизнеса»; до 1 мес. — на цели «рефинансирование кредитной задолженности*», «рефинансирование лизинговой задолженности**». Основное обеспечение — залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств микрозайма Общества); поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 тыс. руб. требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Дополнительное обеспечение — в соответствии с условиями Правил предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Форма займа — микрозаём; способ погашения — аннуитетный платёж. Информация актуальна на 24.02.2026.

* По кредитным, заёмным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности.

** По договорам лизинга, предметом которых выступает оборудование и/или спецтехника и/или транспортные средства, относящиеся к категории транспортного средства, установленной техническим регламентом Таможенного союза, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы при заказе и получении выписки из ЕГРН; расходы при электронной регистрации залога; расходы при выпуске электронной цифровой подписи; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчётного счёта, открытого для обособленного учёта денежных средств.

Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены Протоколом заседания Совета директоров акционерного общества «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» от 08.12.2025 № 17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 № 18, от 30.01.2026 № 4) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 № 4110559000364.

