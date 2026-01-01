Идеи, партнёрство, защита
На площадке Пермской ТПП развивается экосистема креативного бизнеса
Пермская торгово-промышленная палата защищает интересы бизнеса уже 35 лет, в том числе сегодня поддерживает развитие бизнеса в сфере креативных индустрий, рассматривая его как важный драйвер региональной экономики. Одним из ключевых инструментов этой работы стала созданная при палате Гильдия креативных индустрий, объединившая предпринимателей, продюсеров, представителей промышленных предприятий, образовательных и культурных организаций.
Гильдия выступает пространством для диалога, кооперации и запуска совместных проектов.
Например, за год проведены три мэтчинг-сессии с участием 60 предпринимателей, включая продюсеров и представителей крупных предприятий. Формат доказал результативность: участники находили партнёров и оперативно решали рабочие вопросы.
Совместно с Уральским филиалом Российской академии живописи, ваяния и зодчества реализован проект «Картины в мир» — десятки произведений искусства размещены в компаниях Перми и образовательных учреждениях, что позволило объединить бизнес и академическую среду.
Гильдия развивает медианаправление и социальные инициативы: особое место занимает проект «Бизнес-ментор. Истории от первого лица», сняты документальные фильмы по заказу Союза кинематографистов РФ, проведён женский форум «Я. Женщина. Семья. Карьера».
Реализован крупный межотраслевой проект «Родина Богатырей. Инженерия», объединивший бизнес, школьников и предприятия. В его рамках прошли образовательные мероприятия, хакатон, экскурсии на производства, а также создание двух фильмов и премьерный показ.
Пермская ТПП заботится о том, чтобы у бизнеса были не только возможности для роста, но и надёжная правовая защита. Мы помогаем предпринимателям сделать свой бренд по-настоящему ценным активом: сопровождаем регистрацию и защиту товарных знаков, минимизируя риски отказов и споров.
Для компаний сферы креативных и цифровых технологий палата предлагает профессиональное оформление заявок на регистрацию программ для ЭВМ в Роспатенте. Это значит подтвердить исключительные права, повысить инвестиционную привлекательность проекта, чтобы уверенно выходить на рынки.
Сделайте шаг к защите своих идей уже сегодня!
