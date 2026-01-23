Новые координаты Прогнозы и обзор трендов от экспертов на 2026 год Поделиться Твитнуть

«От удержания любой ценой — к росту производительности»

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал:

— В приоритетах HR-специалистов на 2026 год произошли значительные сдвиги. На первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Это говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Повышение производительности труда в 2026 году будет ключевым трендом для работодателей. В целом более половины респондентов ожидают его существенного или максимального проявления. Цифровизация HR-процессов также вошла в список важных направлений для работодателей: каждый третий представитель крупного бизнеса прогнозирует существенное развитие этого направления. Управление разновозрастными командами также станет актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков в 2026 году. Почти половина всех опрошенных ожидают, что этот тренд проявится, причём в строительной сфере и тяжёлой промышленности его значимость оценивают выше, чем в IT-секторе.

Что касается уровня безработицы, в 2026 году мы не ожидаем резких колебаний как в Пермском крае, так и по России в целом — она, скорее всего, останется на относительно низком уровне, характерном для последних лет. При этом дефицит квалифицированных специалистов по-прежнему будет актуален для сфер с массовым наймом (производство, рабочий персонал, розничная торговля). Кроме того, проблему дефицита кадров будет усиливать нехватка навыков у соискателей, как это было в 2025 году.

Ключевая причина дефицита кадров — это демографическая яма 1990-х. Сегодня в России физически не хватает трудоспособного населения, чтобы покрыть потребности бизнеса. По­этому проблема дефицита кадров будет актуальна для рынка труда и Пермского края, и страны как минимум до 2030 года.

Что касается «перегрева», сегодня в Пермском крае мы действительно наблюдаем высокую конкуренцию соискателей за рабочие места в ряде сфер, прежде всего творческих (искусство, развлечения, массмедиа, маркетинг, реклама, PR). Это связано с тем, что региональные компании сегодня больше ищут «синих воротничков» (рабочих), нежели офисных сотрудников. Более того, 2026 год в Пермском крае объявлен Годом промышленности. Это говорит о том, что фокус на рабочий персонал и производство будет усилен.

«Импортозамещение, IT и фармацевтика — локомотивы роста»

Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь:

— По оценкам экспертов, в 2026 году российскую экономику ожидает замедление роста — ориентировочно до 1,3%. Причиной этого является исчерпание восстановительного эффекта и ограничения по мощностям и кадрам. Хотя прогнозы Центрального банка и Минэкономразвития по инфляции определяют её норму в 4—5%, по оценкам экспертов, в реальности она может быть выше. И это подтверждается введённой с 1 января 2026 года налоговой реформой, связанной с повышением НДС с 20 до 22%, индексациями пенсий. Это факторы, которые закручивают инфляционную спираль.

В Пермском крае риски рецессии выше, чем в среднем по России. И определяется это тем, что в Прикамье фокус сосредоточен на промышленности, которая выступает драйвером роста. Регион рискует столкнуться с рецессией и падением производства — где-то около 2%, особенно это относится к сектору, связанному с добычей.

Если говорить о прогнозах по росту ВВП в России, то в 2026 году предполагается умеренное замедление по сравнению с 2025 годом. Эксперты говорят, во-первых, о тех факторах, которые уже начали действовать: повышение налогового бремени, индексация пенсий, — что способствует росту инфляции. Во-вторых, свою роль также сыграют и так называемые проинфляционные факторы, которые включают в себя рост цен на топливо, сезонное удорожание овощей.

Локомотивами экономического роста станут отрасли, связанные с импортозамещением и цифровизацией, а также те отрасли, которые характеризуются достаточно устойчивым спросом, — машиностроение, информационные технологии, фармацевтика и логистика.

Источником рисков станет добывающий сектор. В частности, по оценкам экспертов, нефтегазовый сектор столкнётся с падением доходов из-за низких цен на мировых рынках и санкций, что, в общем-то, усилит дефицит бюджета. Кроме того, источниками рисков являются капиталоёмкие отрасли, такие как строительство, частично сельское хозяйство, а также мигрантозависимые сервисы — сфера услуг, отели, рестораны и так далее. Проблемы этих отраслей связаны, во-первых, с дефицитом кадров, во-вторых, с достаточно высокими ставками и замедлением инвестиций.

«Рынок входит в более зрелую фазу»

Леонид Тихомиров, управляющий партнёр группы компаний ITPS:

— Глобальный ИТ-рынок продолжает расти — с акцентом на искусственный интеллект (ИИ), ЦОДы, облачное ПО и автоматизацию. В России прослеживаются схожие тенденции: курс на внедрение ИИ и импортозамещение, отечественные решения и адаптацию бизнес-стратегий. Развитие определяется как мировыми трендами, так и различными локальными факторами.

Импортозамещение по-прежнему остаётся ключевым приоритетом, что стимулирует развитие отечественных решений. Рынок входит в более зрелую фазу: период быстрых перемен сменяется плавным переходом к выстраиванию стратегических подходов. В стремлении к большей эффективности компании нацелены на стандартизацию, оптимизацию ИТ-ландшафта и фокусирование на результативности и предсказуемости решений.

При переходе к более осознанному использованию технологий открываются новые точки роста. Бизнесу нужно комплексное решение с полноценной поддержкой, обучением сотрудников и возможностью безопасно развивать его в дальнейшем.

ИТ-компании отличаются глубокой отраслевой экспертизой и умением быстро адаптировать решения под задачи бизнеса. Одной из важнейших тенденций, усиливающих этот эффект, можно назвать укрепление технологических партнёрств. Они помогают компаниям удерживать лидерство, особенно в промышленной сфере.

Среди основных направлений в технологических трендах аналитики называют развитие ИИ и новые подходы к кибербезопасности. Наступает эпоха повсеместного применения ИИ, от автоматизации производства до совершенствования систем защиты информации. В отличие от прошлых лет, новые технологии сегодня внедряются в ускоренном темпе, что предъявляет повышенные требования к адаптивности и гибкости участников рынка. ИИ, как одно из перспективных направлений развития, оказывает быстрое влияние на все сегменты ИТ-рынка.

Повышенное внимание к упреждающей кибербезопасности остаётся важным аспектом функционирования российских предприятий. Обязательными элементами стратегий стали цифровая верификация, обогащение, интеграция и защита данных. Регулярно обновляющие­ся требования обязывают усиливать работу в этом направлении.

Среди тенденций, которые продолжаются с прошлых лет, но претерпели изменения, можно назвать сохраняющийся спрос на квалифицированных ИТ-специалистов. Акцент при подборе персонала направлен на усиление команд и эффективность бизнеса. Это связано как с темпами цифровизации во всех сферах экономики, так и с постоянным развитием технологий.

Продолжающейся тенденцией можно назвать развитие технологии интернета вещей (IoT), которая захватывает всё больше сфер. Аналитики прогнозируют сохранение темпов роста российского рынка IoT.

Группа компаний ITPS более чем за 20 лет сотрудничества с крупнейшими промышленными предприятиями реализовала более 2000 проектов. Это позволило увеличить объёмы выпуска продукции, минимизировать риски, повысить эффективность производства и управления данными. Специалисты имеют богатый опыт внедрения как собственных разработок, так и ИТ-решений партнёров и вендоров.

«Фокус будет на развитии зелёных технологий и автоматизации»

Максим Леньков, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»:

— Прошедший год закрепил несколько ключевых трендов, формирующих новый облик нефтехимии. Первый и наиболее выраженный тренд — тотальная цифровизация. Сегодня ключевые направления — это внедрение искусственного интеллекта, цифровых двойников, промышленного интернета вещей и систем предиктивной аналитики. На нашем предприятии автоматизированные системы уже охватили 98% ключевых объектов. Следующая цель — 100% к 2028 году.

Второй магистральный путь — устойчивое развитие и «зелёная» химия. Здесь акцент на снижение экологического воздействия и повышение энергоэффективности. В 2023 году «Сибур-Химпром» стал первым в России нефтехимическим предприятием, реализовавшим климатический проект, что позволило сократить выбросы. Эта работа продолжится и в 2026 году с модернизацией факельного хозяйства и внедрением наилучших доступных технологий.

Третий тренд, получивший мощный импульс после 2022 года, — развитие мало- и среднетоннажной химии. Это направление стало стратегическим для импортозамещения в таких секторах, как фармацевтика, микро­электроника и машиностроение. Яркий пример — производство 2-этилгексановой кислоты, критически важного сырья для многих отраслей, где предприятие в 2025 году достигло объёма в 40 тыс. т.

Говоря о вызовах, можно выделить прежде всего структурные изменения на глобальном рынке. Мы наблюдаем некоторое замедление роста спроса на полимеры в мире на фоне охлаждения экономики Китая. При этом ввод новых мощностей в мире существенно опережает прирост спроса. Это удерживает маржинальность большинства мировых нефтехимических компаний на минимальном уровне, а многие производства в Европе, Японии, Китае и Южной Корее закрываются.

Для российской экономики ключевыми факторами давления в 2026 году останутся высокая ключевая ставка и растущая налоговая нагрузка, что скажется на спросе в строительном секторе и в секторе потребительских товаров. В этих условиях критически важным становится повышение операционной эффективности, углубление цифровизации и развитие собственных технологий, особенно в области катализаторов и реагентов.

В ответ на эти вызовы компания делает ставку на повышение эффективности, инновации и ввод новых современных конкурентоспособных мощностей. В 2026 году фокус будет на развитии зелёных технологий, автоматизации, например внедрении систем управления на производстве бутиловых спиртов. Для холдинга в целом в этом и следующем году знаковым будет завершение крупных проектов, таких как АГХК, вторая очередь ДГП в Западной Сибири и запуск новых производств в Нижнекамске.

Отдельно хочется подчеркнуть важность кад­рового обеспечения этих изменений и необходимость ускоренной подготовки специалистов в области высоких технологий и разработки новых материалов. В условиях внешнего давления и внутренней трансформации именно способность к технологическому рывку и повышению эффективности определит конкурентоспособность российских нефтехимических компаний в новом году.

«Культура перемещается в новые неожиданные пространства»

Владимир Абашев, культуролог, профессор ПГНИУ, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций:

— Главное событие в культуре, которого я жду, — это когда наша дорогая художественная галерея откроется в новом великолепном здании и я увижу первую экспозицию, которую она представит. Это самый-самый, пожалуй, главный пункт ожидания.

В здании я был. Оно восхитительное. Это настоящий дом для искусства, для общения, для проведения конференций, для чего угодно. Это очень большой подарок городу. Не понимаю тех, кто недоволен этим зданием; ну, возможно, они просто не бывали внутри.

Второе ожидание — разумеется, Дягилевский фестиваль (18+. — Ред.), который начнётся в июне. Пока неизвестно ничего о программе, но мы с женой (Марина Абашева — профессор, литературовед. — Ред.) всегда ждём этого события — Дягилевских дней и ночей; хотя ночи для меня трудны, но тем не менее.

Номер три — это события в Пермском театре оперы и балета. Обещана Надежда Павлова в двух концертных постановках: совсем скоро в «Травиате» (6+. — Ред.), а осенью — в «Аиде» (6+. — Ред.). Алексей Мирошниченко представит новую постановку «Жизели» (12+. — Ред.). Большие балетные истории, вроде «Золушки» (12+. — Ред.) или «Щелкунчика» (6+. — Ред.), он так великолепно по-новому интерпретирует! Я надеюсь, что снова увижу большую, сложную, психологически углублённую и очень нетривиально поданную историю. Он это умеет. Это, мне кажется, замечательный дар — обдумывать и находить какие-то неожиданные повороты.

Ну и ещё одно ожидание от культуры в Перми… Я с любопытством наблюдаю, как культура перемещается в новые неожиданные пространства. Кафе наши стали превращаться в арт-площадки, где выступают поэты, музыканты; где проходят какие-то нетривиальные презентации. Это очень интересный процесс, мне кажется, очень многообещающий, потому что это та культура, которая не организуется сверху, не планируется; она спонтанная, растущая снизу. Здесь и у устроителей этих событий, и у кафе и баров есть какая-то мотивация, и неслучайно, я думаю. Социальные сети в этом помогают, возникают какие-то горизонтальные сообщества, и они активно работают.

Вдруг появилась целая россыпь поэтов: «Чтивые вторники», «Искусство поэзии требует слов», «Стрела» с динамичными Александрой Русстофф и Дмитрием Буланкиным. Всё это очень интересные процессы, за которыми любопытно наблюдать. Это новый тренд, оживляю­щий культурное пространство города.

