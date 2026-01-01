«КРТ — драйвер развития городского пространства» Директор компании-девелопера «ИНГРУПП» Матвей Дружинин — о тенденциях 2026 года в строительной отрасли Поделиться Твитнуть

— Какие ключевые тенденции в строительстве и недвижимости вы ожидаете в 2026 году?

— Основным фактором, определяющим развитие строительной отрасли, станет реализация проектов через механизм комплексного развития территории. КРТ — драйвер развития городского пространства. Уже сейчас этот подход ведёт к тому, что девелоперы отказываются от точечной застройки в пользу комплексной реновации. Мы также следуем этому тренду. Так, в 2025 году мы приступили к реализации сразу двух проектов КРТ: ЖК «ПОРТА21» в микрорайоне Водники на ул. Батумской, 21 и наш флагманский проект ЖК «МАНЕРЫ» на шоссе Космонавтов, 10.

— Повлияют ли эти тенденции на спрос на жилую недвижимость? Поменяются ли потребительские предпочтения?

— Проекты КРТ пользуются большим спросом у потребителей благодаря продуманной концепции, развитой инфраструктуре, удобной транспортно-пешеходной доступности, качественным социальным объектам и благоустроенным зелёным зонам. Думаю, потребительские предпочтения будут смещаться в сторону этих крупных комплексных проектов.

С точки зрения доступности жилой недвижимости, по нашим прогнозам, в текущем году ключевая ставка будет снижаться, что к концу года сделает рыночную ипотеку более доступной для большинства людей. Это приведёт к росту спроса на объекты недвижимости.

— Что может стать стандартом для новых жилых комплексов? Как вы оцениваете влияние цифровизации на недвижимость?

— Безусловно, тренд на цифровизацию активно набирает обороты. В прошлом году мы внедрили искусственный интеллект во всех аспектах нашей работы — от строительства до маркетинга. Это неизбежный процесс, и многие понимают необходимость учиться использовать новые технологии.

Цифровизация продолжит развиваться стремительными темпами. Мы считаем, что для каждого девелопера сегодня важен «базовый минимум»: стильный холл, привлекательный фасад и качественное благо­устройство. Все краевые девелоперы стремятся соответствовать этим стандартам, но многие идут дальше. Например, в нашем ЖК «Манеры» мы решили изменить подход к видеонаблюдению и системе контроля доступа. У нас будут автоматические пропуска для автомобилей, а также вход в подъезд и дом по Face ID. Кроме того, предусмотрена автоматическая передача показаний управляющей компании и другое. Мы уверены, что цифровизация — это будущее.

— Как особенности ЖК «Манеры» будут отражать тенденции рынка недвижимости и какие преимущества это даст будущим жильцам?

— Одним из актуальных трендов в жилой недвижимости является предоставление жителям полного спектра услуг и сервисов прямо на территории комплекса. В нашем ЖК «Манеры» мы увеличили долю коммерческих помещений до 20% от общей площади — это более 10 тыс. кв. м коммерции. На территории ЖК появятся фитнес-центр площадью более 2800 кв. м с бассейном и спа-зоной, ресторан, кофейни, частный детский сад на 75 мест, бизнес-центр класса А, салон красоты, клиника и аптека, так что всё необходимое для жильцов будет расположено в шаговой доступности.

Ещё одной важной особенностью является наличие достаточного количества парковочных мест для жителей и посетителей коммерческих помещений. В «Манерах» предусмотрен трёхуровневый подземный паркинг на 632 парковочных места с прямыми лифтами в жилые секции, зарядными станциями для электромобилей, пунктами подкачки шин и усилителями сотовой связи.

Наш проект также выделяется уникальной авторской архитектурой с вентфасадами и масштабным остеклением, которые являются редкостью как в Перми, так и в России. На верхних этажах башен разместятся террасы с видовым обзором на город.

Мы понимаем, что люди нуждаются в общественных пространствах в рамках жилого комплекса, поэтому «Манеры» проектировались как место, где жители смогут не просто жить, но и активно взаимодействовать, проводить досуг и чувствовать себя частью единого сообщества. В связи с этим в нашем комплексе предусмотрены два комьюнити-спейса, тинейджер-пойнт и кидс-рум, которые будут способствовать развитию добрососедских отношений.

Реклама. ООО "ИНГРУПП ХОЛДИНГ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U959pC4ErkfYpCZPjLwNovEWf9DVqtdT65EuB6mLtFe1HLHNajM

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.