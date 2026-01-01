Что ждёт бизнес в 2026 году: отвечают эксперты Поделиться Твитнуть

Важные изменения, которые коснулись каждого предпринимателя и каждой компании с 2026 года:

минимальная зарплата не может быть ниже 27 тыс. руб. Это касается случаев, когда работник трудо­устроен на полную ставку (не по совместительству) и отработал полный месяц (не был в отпуске, на больничном), полностью выполнив объём своих обязанностей;

за директора компании, который работает без зарплаты, компании всё равно придётся заплатить страховые взносы;

ужесточён контроль за работой с самозанятыми;

введены ограничения на массовые переводы с карты на карту между физлицами;

введён запрет для индивидуальных предпринимателей продавать на маркетплейсах другим ИП или юрлицам товары, производителями которых они не являются;

размер необлагаемой НДФЛ единовременной выплаты на каждого ребёнка при рождении, усыновлении увеличен с 50 тыс. до 1 млн руб. Таким способом государство показывает, что забота о работниках и решение демографической проблемы — это теперь задача не только государственная.

Новые реалии налогового контроля — налоговая служба теперь работает на опережение: автоматически сверяет всю отчётность, отслеживает подозрительные операции в онлайн-режиме, анализирует цены сделок на предмет их соответствия рыночным.

Ключевые риски для бизнеса в плане взаимодействия с налоговыми органами — это:

дробление бизнеса для «оптимизации» налогов;

работа с «техническими» компаниями;

подмена трудовых отношений работой с самозанятыми, выплатой руководителям компаний дивидендов вместо зарплаты и т. п.

Чтобы вы оставались в зоне безопасности, мы поможем эффективно, но в рамках закона выстроить процессы взаимодействия с работниками и контрагентами.

Вот некоторые практические рекомендации по работе с контрагентами:

Обязательно письменно оформлять договоры на сумму свыше 10 тыс. руб. Включать в договоры условия: о конфиденциальности, «налоговую оговорку», «антикоррупционную оговорку», об обязательном претензионном порядке. Оформлять с физическими лицами согласие на обработку персональных данных как отдельный письменный документ. С учётом повышения размеров госпошлин и высокой загрузки судов обязательно включите в договоры с партнёрами условия, которые будет необходимо исполнять при возникновении недопониманий в ходе исполнения договора: об обязательном проведении экспертизы, при этом сразу согласуйте экспертов, которым вы оба доверяете и объективный вердикт которых позволит вам не ходить в суд, а разрешить разногласия именно на основании их экспертного заключения;

об обязательном проведении медиативной процедуры, «на берегу» выбрав грамотного медиатора, он поможет за пару недель найти взаимоприемлемый выход из ситуации — вместо 1,5-летнего «мотания нервов» во всех судебных инстанциях.

