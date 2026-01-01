Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Когда хор поёт, а публика слушает, это обмен душа к душе» Руководитель хора Triumphus Vox Анастасия Гуляева — о том, какую миссию несёт сегодня хоровая музыка, а также о том, как создавался первый в Перми частный концертный хор Поделиться Твитнуть

Фото: Гюнай Мусаева/Частная филармония "Триумф"

Самый популярный текстовый жанр в предновогодние и новогодние дни — жанр подведения итогов. Отдел культуры «Нового компаньона» пал жертвой всеобщего поветрия и сделал несколько интервью с людьми, которые создали в уходящем году что-то совершенно новое, изменившее культурную сферу Перми.

Ровно год назад, в январе 2025-го, в «Новом компаньоне» был опубликован цикл бесед с музыкантами оркестра и хора musicAeterna, среди которых была певица Анастасия Гуляева. В том интервью она призналась: «Несмотря на то, что мы в 2019 году переехали в Санкт-Петербург, я продолжаю быть пермячкой… Мне очень хочется вернуться в Пермь. Я бы хотела в своём родном городе работать хормейстером».

И вот — о чудо! — в Перми, в частной филармонии «Триумф» создан первый в городе частный концертный хор Triumphus Vox, и его руководитель — Анастасия Гуляева… В Рождество, 7 января, состоится большой концерт в «Триумфе», и хор будет в нём участвовать. Билетов на концерт давно уже нет в продаже, и это — прекрасный знак того, что мечта Анастасии сбывается.

— Когда мы с вами беседовали год назад, у вас уже было предложение от «Триумфа»?

— Даже близко не было. Конечно, я вынашивала идею возвращения в Пермь, продумывала разные варианты хормейстерской работы, потому что те знания, которые я получила у Теодора (Курентзиса — ред.), те возможности, которые мне даёт хормейстерское образование, — это надо дальше нести, кому-то передавать, в кого-то вкладывать. Но реальных перспектив не было вплоть до конца июня.

Когда мы приехали в июне в Пермь на Дягилевский фестиваль, я поговорила и с Виталием Полонским (главный хормейстер musicAetarna — ред.), и с Теодором. Сказала им, что хочу вернуться в Пермь. Пока мы были на фестивале, я много гуляла по Перми, общалась с родными, наслаждалась летом… И вот мы с сестрой Эмилией — она тоже певица и хормейстер, и тогда как раз уволилась из хора «Млада» и искала работу — проходим мимо «Триумфа» и встречаем Серёжу Аристова (арт-директора частной филармонии «Триумф» — ред.). Я говорю: «Серёжа, хор бы создать в Перми…», а он прямо сразу отвечает: «Так давайте сделаем хор в «Триумфе».

Мы потом с Эмилией вспоминали этот момент, и она говорила: «Нам ведь никто не поверит, что так бывает!»

Мы назначили прослушивание на 3 июля. Благодаря команде «Триумфа» и благодаря тому, что у musicAeterna в Перми есть преданная публика, наша информация разошлась очень широко. Нам пришлось сделать два прослушивания в июле, и мы поняли, что еще и в августе надо делать. В августе тоже не все желающие успели записаться, а мы цель поставили, чтобы прослушать всех желающих: глядишь, каких-то самородков найдем. Поэтому мы назначили ещё прослушивания, и, вы представляете, эти ожидания оправдались! Мы действительно нашли самородков — прекрасно поющих, очень музыкальных людей, пусть и без музыкального образования. У меня есть большая практика работы с детьми, с любительскими, со студенческими коллективами; я знаю, как преподносить материал так, чтобы он хорошо усваивался, хорошо запоминался. Главное, чтобы у человека был слух музыкальный, чтобы он правильно интонировал и попадал в ноты.

— У вас в хоре есть те, кто не знает нот совсем?

— Есть, но у нас есть и певцы с высшим музыкальным образованием. На первом концерте — 5 декабря в лютеранской кирхе, где мы исполняли старинную европейскую музыку, — мы какую-то часть произведений пели большим составом, какую-то — более профессиональным, камерным. Вообще, у нас будет меняться состав на каждом концерте: где-то выступит мужская группа, где-то женская. А ещё у нас набирается детский хор, мы уже начали с ним занятия.

Все наши хористы очень хотят петь, все просятся участвовать в концертах, говорят: «Меня возьмите в следующий раз вот в этот ансамбль, потому что они чаще занимаются, я бы так же хотела много-много-много петь, много работать, трудиться!»

— Ваша первая концертная программа состояла из старинной европейской музыки, но вы как-то сказали, что не ориентируетесь на это материал…

— Я имела в виду, что это не единственный стиль, в котором мы бы хотели работать. Мы хотим работать в разных жанрах и стилях, проявлять и пробовать себя в разной музыке. Первую программу я составила из старинной музыки потому, что понимала: в те далёкие от нас века музыка исполнялась непрофессиональными людьми, и у нас хор состоит в большинстве своем из непрофессиональных певцов. Они не заштампованы какими-то вокальными установками, они не знают, как петь в определённой стилистике… Старинную музыку можно использовать для таких людей — не сильно умеющих петь, но очень стремящихся научиться. Учиться на таком материале очень хорошо, и, мне кажется, у нас эта программа получилась именно потому, что, не сильно зацикливаясь на вокальном профессионализме, певцы просто стремились чувствовать стилистику и петь абсолютно естественными голосами.

Фото: Гюнай Мусаева/Частная филармония "Триумф"

— Я в вашем хоре увидела много людей, которые известны по другим музыкальным проектам. Там и скрипачки Анна Кохан и Веста Вайгель, и Серёжа Ефимов из проектов «Народная музыка Ирландии» и «Седой Урал»… Они все — востребованные музыканты, много работают. Как вы думаете, что дополнительно даёт хор музыканту?

— Я не знала заранее, кто придёт на прослушивание. Для меня было удивлением, когда просто через интернет записывались такие люди, как Серёжа Ефимов, Саша Трифонов, Анна Кохан, Лариса Зорина, которая всю жизнь была концертмейстером у Ларисы Алексеевны Петровой. Она прекрасная пианистка! Когда Веста Вайгель пришла прослушиваться к нам в хор, я спросила: «Веста, это как понимать?» Она ведь штатная певица хора театра оперы и балета! «А вот, — говорит, — хочу чего-то нового». И все профессиональные музыканты, которые к нам записались, отвечали примерно так же, говорили, что чувствуют: здесь может быть что-то новое, интересное.

Мы, конечно же, стараемся использовать их таланты: благодаря их возможностям в нашей первой программе появилась инструментальная музыка. Я изначально хотела пригласить из Санкт-Петербурга нашего (из musicAeterna — ред.) лютниста Ивана Петрова, чтобы он нам аккомпанировал, но в результате у нас возник целый ансамбль.

— В чем вообще в наши дни миссия хоровой музыки? Она же многими воспринимается, как что-то очень замшелое: народный хор бабушек при домоуправлении или академический хор, где все стоят по стойке «смирно»… И вдруг появляются такие хоровые коллективы, которые несут что-то особенное. Откуда это?

— Да, это очень серьёзный стереотип, что хор — это пережиток прошлого; но я всегда верила в то, что это не так, я всегда считала, что хоровая музыка — это очень интересно. И люди, которые пришли к нам петь, они одну волну поймали, они почувствовали, что это будет что-то интересное для них, независимо от того, являются ли они музыкантами разных направлений или вообще никогда не пели. И публика это чувствует. Когда хор поёт, а публика его слушает, это обмен душа к душе. Между хором и публикой нет границ — нет оркестровой ямы, барьеров, бордюров, и душа с душою говорит, если выражаться поэтическими категориями. Это очень сейчас востребовано, люди этого ищут, но не всегда находят. Хотят уйти от обыденности, от политических заморочек, бытовых перипетий, жизненных проблем.

— Каковы ваши планы? Что планируете исполнять, с какой музыкой работать?

— Я люблю любую музыку. Очень полюбила современную музыку благодаря работе в musicAeterna. Во время подготовки первого концерта Triumphus Vox я поняла, что старинную музыку тоже можно исследовать с точки зрения современности, там можно искать какие-то краски, оттенки, тембры.

Хочется поработать с моей любимой русской духовной музыкой. Хочу обязательно петь Рахманинова. Сейчас составляю программу нашей большой презентации; идея в том, чтобы представить разные жанры, разные краски и разных наших солистов. У нас есть люди, которые поют и джаз, и грузинские народные песни, и русский фольклор. Хочу сделать аранжировки, чтобы хор подпевал нашим солистам. Кстати, Александр Трифонов, наш солист, который раньше пел в хоре «Млада», делает аранжировки, и на рождественском концерте в «Триумфе» 7 января мы некоторые из его работ исполним.

— Вы сохраняете контакты с musicAeterna и с вашим вокальным ансамблем musicAeterna4?

— Мы постоянно на связи, обсуждаем разные варианты сотрудничества. Я предложила певице хора musicAeterna Альфии Хамидуллиной подготовить программу в качестве солистки нашего хора. Она прекрасная певица, мирового уровня. Сергей Аристов очень хочет сделать такой концерт в следующем сезоне.

Ещё мне хочется выступить с нашим семейным ансамблем. Нас пятеро братьев и сестёр, у всех дети (у меня — трое), и все — музыканты. Два моих брата — священники, играют на скрипках и поют, ещё один брат поёт в хоре Пермской оперы, сестра Эмилия работает со мной в «Триумфе». Нас очень много. Мы — ансамбль, но очень редко выступаем, потому что все много работают, трудно собраться. У меня мечта — всем собраться здесь, и у нас получится целый оркестр и целый хор.

Фото: Гюнай Мусаева/Частная филармония "Триумф"





