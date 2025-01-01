Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Детское искусство может быть интересно всем, а не только папе и маме» Кураторы творческого пространства «Тут» Анастасия Шипицына и Светлана Лучникова — об опыте первого года работы и о том, какие выставки можно увидеть «Тут» прямо сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

Самый популярный текстовый жанр в предновогодние и новогодние дни — жанр подведения итогов. Отдел культуры «Нового компаньона» пал жертвой всеобщего поветрия и сделал несколько интервью с людьми, которые создали в уходящем году что-то совершенно новое, изменившее культурную сферу Перми.

Творческое пространство для детей, подростков и молодых взрослых «Тут» — совместный проект городского департамента культуры и молодёжной политики, Пермской арт-резиденции и кураторской группы «Край» — 10 декабря отметило первый день рождения. За год существования кураторы «Тут» показали совершенно новый для Перми формат взаимодействия с детьми, преобразования среды и создания новых творческих практик. «Тут» — это источник счастья для подростков, которым так непросто порой в этом мире, и место проведения интересных выставок для посетителей любого возраста.

Что было за год «Тут»? Открылось пять выставок, прошло три паблик-арт проекта, их зрителями в сумме стали 20 тыс. человек. Состоялось более 300 мероприятий — мастер-классов, экскурсий, лабораторий, вечеринок, и их посетило более 4700 человек. В open call пространства участвовало более 70 художников со всей страны. 100 детей стали художниками и сделали свои арт-объекты для выставок.

Сенсацией стало присутствие молодой пермской институции в шорт-листе главной музейной премии России — «Музейный Олимп».

— Итак, год прошел. Можете в двух словах как-то сказать, что за этот год было сделано?

Анастасия Шипицына на открытии пространства "Тут". Фото: Никита Ажеев/Пространство "Тут"

Анастасия Шипицына, продюсер арт-резиденции «Тут»:

— Если говорить про какие-то качественные результаты, мне кажется, самое важное — что вокруг нашего проекта сложился костяк неравнодушных людей, сообщество пермских кураторов и художников. Эти люди — больше, чем просто кураторы, это расширенная команда проекта: всегда есть люди, которые нам помогают, устраивают мероприятия. Возникло и устойчивое сообщество детей, подростков и молодых взрослых, которые к нам постоянно ходят. Мы очень рады тому, что видим этих людей не один раз, они постоянно возвращаются и постоянно участвуют в самых разных событиях. Это, мне кажется, самая большая ценность.

— Ваши основные проекты за год — детские, а как же молодые взрослые?

Светлана Лучникова, один из кураторов пространства «Тут»:

— 19 декабря мы открыли первую выставку взрослых художников, она называется «Оставьте контроль на входе». Эта выставка для нас очень важна, потому что в Перми давно сложилась ситуация, когда есть много начинающих художников, которые хотят транслировать, что они художники, но не до конца понимают, что это значит, кто такой художник, с кем он работает, как делать CV-портфолио, как подаваться на резиденции… Мы понимали, что это существует, и поэтому собрали, по сути, такую школу начинающего художника, где пригласили разных кураторов со всей страны поговорить с ними о том, что такое вообще быть художником сегодня в России. Выставка «Оставьте контроль на входе», которую можно увидеть в нашем пространстве сегодня, — их первый опыт, первая выставка, поэтому нам кажется это очень важным.

Другая выставка, которая сейчас проходит в нашем пространстве, — «В поисках перпендикуляра» — тоже мне не кажется такой уж детской. Её автор — взрослый художник Алексей Сахнов, человек с особенностями, живущий в психоневрологическом интернате. Это выставка на очень сложную тему — тему закрытых учреждений, поэтому, я бы сказала, что она не входит в число детских событий.

— Внешне выставка «В поисках перпендикуляра» выглядит очень привлекательной для детей: это такие милые картонные домики, почти игрушечные. Игрушечный домик, в который можно залезть и почувствовать себя «в домике», — это очень важно для ребёнка: его личное защищённое пространство…

Светлана Лучникова на открытии выставки-интервенции в долине Данилихи "Скрытое и удивительное". Фото: Антон Вотяков/Пространство "Тут"

Светлана Лучникова:

— Да, во время открытия выставки дети просто с маху залетали во все домики, садились на кровати, они воспринимали их как максимально дружелюбное пространство. Однако взрослые это пространство уже считывали по-другому: холодный свет, низкий потолок, странные картонные вышки, с которых как будто кто-то за тобой наблюдает… Мне кажется, здорово, что выставку можно по-разному интерпретировать. Она и для нашей детской и семейной аудитории очень подходит, но при этом мы в ней поднимаем сложные вопросы, которые, мне кажется, часто дети не смогут понять.

Анастасия Шипицына:

— Посмотрев на проекты, которые мы открывали в этом году, мы заметили, что у нас идёт процесс усложнения: например, выставка «Районный посол», которую мы делали весной, была достаточно прямолинейной, потому что подростки рассказали про своё видение жизни микрорайонов, это была выставка-шутка, все там прикололись: как весело есть «кириешки» в Мотовилихе или на Висиме! В общем, это был такой простодушный подростковый взгляд, классный, важный, но всё равно это был один слой. С каждой новой выставкой какие-то слои прибавлялись, и, мне кажется, общественная значимость выставок тоже росла. Сейчас у нас выставка, в которой речь идёт и про закрытые учреждения, и про инклюзию, и про ненормативную архитектуру, все эти безумные постройки… И в то же время — про чувство дома и безопасности, и о том, как человек может его для себя создавать сам. Короче, сложность растёт, и это хорошо, я думаю.

Светлана Лучникова:

— Амбиции-то у нас — не просто детские и подростковые выставки делать, а делать разные сложные выставки, мы вообще работаем с современным искусством и с актуальными художниками, которые говорят на разные темы, необязательно о добром и вечном, они могут быть и сложными. Нам хочется сделать пространство для всех, место для высказывания, в том числе и для детей, для подростков.

— Расскажите о своём бэкграунде. Вы сами — не художники, но при этом выходцы из музея ПЕРММ…

Светлана Лучникова:

— Изначально мы выпускницы историко-политологического факультета ПГНИУ. Там нам преподавала профессор Галина Александровна Янковская, и она же была руководителем отдела музейной педагогики в ПЕРММ. Там же работала Мария Ромашова, тоже историк — сейчас она заместитель директора Пермского краеведческого музея. Весь отдел был связан с университетской гуманитарной сферой, и мы тоже оттуда.

Анастасия Шипицына:

— Моя профессиональная личность появилась в музее современного искусства ПЕРММ, и все проекты, которые мы там делали, — это мой багаж, гигантский капитал знаний и навыков. Мы работали с современным искусством, с тем контентом, который создавала Наиля Аллахвердиева (директор музея ПЕРММ до декабря 2024 года — ред.), и это было всегда феерично и здорово, потому что содержание этого контента было очень глубоким, богатым, и нам было с чем работать, было что «распаковывать», было о чём говорить со зрителями. Мы в музее научились смотреть на искусство с разных сторон, с точки зрения разных аудиторий.

Светлана Лучникова:

— Ну, и мы этот музей тоже создавали. Я пришла в 2014 году, в момент, когда музей переезжал с Речного вокзала. В том, каким музей стал в Мотовилихе, как он работал с сообществом, с соучастными практиками, — это и наша заслуга. Наиля Аллахвердиева — это наш наставник, Учитель с большой буквы, она нас научила, как работать с художниками, как работать с выставками, кто такой куратор, в чем его функция — в профессиональном сообществе и вообще в мире. Но с другой стороны, мы создавали такую площадку для общения музея и сообщества.

— Выставки, которые вы в течение года проводили в Пермской арт-резиденции и городском пространстве, — очень интересные, неожиданные, трогательные... Но очень мимолётные. А вам не хочется, чтобы ваши подопечные создавали что-то великое, на века?

Светлана Лучникова:

— У нас выставки, и правда, очень мимолётные — из картона, из бумаги; выставка — это инструмент, с помощью которого мы говорим про свои ценности, и вот как раз наши ценности и наша миссия — они вечные. Наша мысль — о том, что соучастие — это важная ценность, которую надо в мире развивать, потому что она позволяет людям влиять на мир и его менять так, как им хочется. Выставка — это инструмент, благодаря которому можно поговорить на сложные темы, ответить на сложные вопросы с помощью искусства; инструмент, а не цель. А цель у нас — создать площадку, где можно развивать практики соучастия с детьми и подростками, чтобы они могли высказываться.

Анастасия Шипицына:

— Как-то в музее ПЕРММ была встреча с художником Яннисом Кунеллисом, он приезжал делать декорации для оперы «Носферату». Великий Яннис Кунеллис из «арте повера» («бедное искусство» — ред.)! Он разговаривал со зрителями, и я тогда задала ему вопрос: «Вот вы — художник-концептуалист, самое главное, что вы делаете, — это идеи, и не страшно ли вам, что материальных вещей после вас, может быть, не останется, или они могут быть интерпретированы как попало?» Он ответил: «Это материальные вещи не останутся, уйдут куда-то, а вот идеи, которые я продуцирую, они всегда будут существовать». Мне показалось, что это крутая мысль.

Наша идея — что детское, подростковое, молодёжное искусство может быть интересно вообще всем, а не только маме и папе; и его можно классно и достойно представлять и делать хорошие проекты. Вот это наша базовая идея.

Что делают дети? Они же берут просто что попало, то, что дома есть, из этого что-то придумывают. И в этом есть какая-то супернереальная творческая энергия! Мне кажется, что интересно смотреть на самостоятельно придуманные детьми штуковины и в них искать вдохновение.

Светлана Лучникова:

— Мы относимся к этому серьёзно. В этой мимолётности, недолговечности, может, как раз и есть ценность. «Бедное искусство» из скотча и картона — это тоже искусство. Просто оно подчёркивает мимолётность мира, в котором мы живём и в котором всё исчезает. Вспоминаются работы Александра Бродского из необожжённой глины, которую ты один раз тряхнёшь — и она осыплется и исчезнет.

— А как у вас складываются взаимоотношения с Пермской арт-резиденцией и её художественным руководителем Юрием Николаевичем Лапшиным?

Анастасия Шипицына:

— Мы работаем с разным содержанием, параллельно, независимо друг от друга. При этом стараемся найти пространство для диалога. Наша лаборатория начинающих художников ходила к Юрию Николаевичу в гости в мастерскую, и все говорят, что это была суперклассная встреча, интересный разговор. Он очень их хвалил, ждал открытия их выставки. Мне кажется, это важно, что мы независимы, но между нами есть диалог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.