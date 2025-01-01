В поиске новых «звёзд» Спецпроект «Нового компаньона» о внешнеэкономической деятельности в Пермском крае Поделиться Твитнуть

По данным Минэкономразвития Пермского края, в рейтинге среди субъектов Приволжского федерального округа Прикамье занимает третье место по объёму внешнеторгового товарооборота и такое же место по объёму экспорта. В первом полугодии 2025 года количество экспортёров составило уже более 700 компаний.

В спецпроекте «Нового компаньона» рассматриваем, какие направления экспорта являются наиболее перспективными и с какими странами у компаний Пермского края выстраивается взаимодействие.

Комиксы за границей Экспортёры Пермского края предлагают иностранным рынкам традиционные и новые продукты Профессионалы для ВЭД

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.