Елена Бардукова Комиксы за границей Экспортёры Пермского края предлагают иностранным рынкам традиционные и новые продукты

По данным Минэкономразвития Пермского края, в рейтинге среди субъектов Приволжского федерального округа Прикамье занимает третье место по объёму внешнеторгового товарооборота и такое же место по объёму экспорта. В министерстве «Новому компаньону» рассказали, что в первом полугодии 2025 года количество экспортёров составило уже более 700 компаний.

В товарной структуре экспорта Пермского края за первые шесть месяцев текущего года преобладали продукция химической промышленности — 53,9% от общего объёма экспорта, и минеральные продукты — 33,2%. При этом основными структурообразующими товарами при экспорте стали калийные и азотные удобрения, немелованные бумага и картон в рулонах или листах, спирты и их производные.

Стабильные экспортёры

«Остаются перспективными отрасли, традиционно экспортирующие продукцию, — химическая отрасль, лесопереработка, целлюлозно-бумажная промышленность», — объясняет декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что за первые 10 месяцев 2025 года Пермский край занял первое место в экспорте удобрений на всей сети РЖД. За отчётный период за границу было отправлено 12,1 млн т удобрений, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году. При этом объём повагонных отправок вырос на 3,1% (погружено 11,6 млн т), а контейнерные перевозки увеличились в 2,5 раза (перевезено 0,5 млн т). Основные станции погрузки удобрений включают Березники-Сортировочную, Соликамск-2, Заячью Горку, Осенцы и Углеуральскую. Основными направлениями экспорта удобрений стали Бразилия (65%), Китай (25%) и Мексика (5,4%).

Руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина говорит и о других направлениях экспорта.

«У нас промышленный регион, поэтому на экспорт идёт много технологичных продуктов и товаров с новыми научными разработками из сферы промышленности, в том числе машиностроения. Также с нами работают компании лесопромышленного комплекса. Были падения, но сейчас всё постепенно восстанавливается, предприятия начинают навёрстывать объёмы экспорта», — объясняет она.

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с начала года экспорт лесоматериалов из Прикамья в азиатские регионы вырос в 1,4 раза (на 40%). Так, с 1 января по 20 ноября 2025 года из Пермского края было вывезено 566,43 тыс. куб. м леса в Китай, Вьетнам, Монголию, Филиппины, Малайзию, Республику Корею, Таиланд, Сингапур, Индию, Шри-Ланку. В прошлом году показатель равнялся 405,19 тыс. куб. м.

При этом в Китай вывезено 197,02 тыс. кубометров лесоматериалов, что в 1,12 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (176,4 тыс. куб. м).

Кроме того, с 1 января по 14 октября 2025 года 20,72 тыс. кубометров составил объём экспортированных из Пермского края пиломатериалов в ближневосточные страны, включая Египет, Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Палестину, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию. Это превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (14,97 тыс. куб. м) в 1,38 раза. В пресс-службе управления отметили также рост в 5,5 раза экспорта лесопродукции в Респуб­лику Кыргызстан — по данным на 29 октября, из Прикамья было вывезено 9948 кубометров (в 2024 году — 1792 куб. м).

Новые направления

Екатерина Ерохина также отмечает растущий спрос со стороны зарубежных стран на продукцию предприятий агропромышленного комплекса и креативных индустрий.

«Это новое направление, которое сейчас масштабно развивается и в Пермском крае, и в России в целом. Поэтому в 2025 году мы стали более внимательно смотреть в сторону креаторов. Например, не так давно впервые экспортировали комиксы в Республику Беларусь. Помогли предпринимателю сформировать предложение, найти клиента и подписать лицензионное соглашение с белорусским издательством. В рамках фестиваля «Флаэр­тиана» мы организовали приезд коллег из Китая, которые приняли участие в деловой программе. Провели переговоры с пермскими креаторами, которые предлагали свои услуги для экспорта», — рассказывает Екатерина Ерохина.

Кроме того, несколько брендов лёгкой промышленности Прикамья принимали участие в форуме в Екатеринбурге, где проходила большая закупочная сессия с иностранными байерами, которые закупают бренды.

«Они находятся в поиске новых «звёзд» и предлагают свои механизмы взаимодействия и развития российских компаний в других странах. У каждого направления, конечно, есть своя специфика, То, что работает с промышленным комплексом, не работает с креативными индустриями и наоборот», — подчёркивает руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края.

Эксперт отметила также, что в центр обращаются компании, желающие продвигать на экспорт услуги медицинского туризма и прочие услуги, все они поддерживаются в рамках нац­проекта «Международная кооперация и экспорт».

В Минэкономразвития Прикамья сообщили, что в первом полугодии 2025 года торговыми партнёрами Пермского края были более 100 стран. Основными стали страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 86,3%, в том числе в экспорте — 88,5%, в импорте — 73,7%. Крупнейшими торговыми партнёрами при экспорте среди стран дальнего зарубежья являются Бразилия, Китай, Турция. Среди стран СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Респуб­лике и Пермскому краю сообщили также, что в октябре из Прикамья была отправлена первая партия клеёной фанеры в США, в сентябре — в Саудовскую Аравию, месяцем ранее данный вид продукции был вывезен в Южную Африку и Республику Корею.

Начинают восстанавливаться

Продвигать продукцию производителей Пермского края за рубежом призваны бизнес-миссии. Так, в 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта Пермского края было организовано шесть бизнес-миссий в ОАЭ, Туркменистан, Саудовскую Аравию и Бахрейн, Узбекистан, Беларусь.

По данным минэкономразвития, количество участников мероприятий составило более 20 компаний — субъектов МСП. Всего на 17 ноября 2025 года центр оказал поддержку 372 компаниям.

В целом же, по словам Екатерины Ерохиной, ежегодно в центре получают поддержку порядка 500 субъектов малого и среднего предпринимательства. В последнее время участились запросы на поиск иностранного покупателя, контрагента — этой услугой пользуются и новички, которые только планируют выйти на зарубежные рынки, и действующие экспортёры, желающие открыть новые рынки сбыта для своей продукции. Ещё две популярные услуги — организация участия субъектов МСП в выставках и бизнес-миссиях и транспортировка, часть затрат на которую берёт на себя Центр поддержки экспорта.

Также при содействии центра в текущем году были заключены контракты на сумму более $4,7 млн, сообщили в минэкономразвития региона.

«Ежегодно сумма поддержанного центром экспорта, который отгружается субъектами МСП, составляет примерно 2 млрд руб. Есть, конечно, спады по причинам санкционного давления, компаниям необходимо перестраиваться на новые рынки, что занимает время. Сейчас мы увеличиваем поддержку по разным направлениям, и ожидается подъём по сравнению с предыдущим годом, потому что есть отдельные отрасли, которые начинают восстанавливаться», — рассказывает Екатерина Ерохина.

Татьяна Миролюбова также отмечает, что на внешнеэкономическую деятельность влияют ограничения, связанные с санкциями в отношении России со стороны США и стран НАТО в целом.

«Причём даже сильнее влияют вторичные санкции, которые направлены против внешнеторговых партнёров российских компаний. На сегодня в отношении России введены самые широкомасштабные по числу санкции за всю историю, в том числе против российского финансового сектора, что привело к затруднению международных расчётов. Эти меры вынудили пермских экспортёров и импортёров искать альтернативные рынки и развивать параллельный импорт через страны, не присоединившиеся к санкциям, такие как Китай, Индия, Турция и ОАЭ. Особенно выделяется Китай по объёмам поставок как по экспорту, так и по импорту, что ведёт к появлению сильной зависимости от них и позволяет китайским компаниям диктовать свои условия», — поясняет эксперт.

Екатерина Ерохина отмечает, что есть определённые категории товаров, которые всегда стабильно отгружались и будут отгружаться ещё долго.

«Есть постоянные иностранные партнёры, например страны СНГ, в том числе Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, которые увеличивают темпы взаимодействия по разным отраслям. Сейчас проявляют интерес к российским товарам потребители из Китая — произошёл некий бум, и они готовы увеличивать свои закупки, в первую очередь в пищевой промышленности», — говорит она.

Добавим, что, по словам Татьяны Миролюбовой, для Пермского края, как и для всей страны, наиболее чувствительны санкции против финансового сектора и нефтегазовой отрасли (потолок цен на нефть, эмбарго), которые привели к увеличению издержек и ограничили экспортные доходы.

«Ситуация улучшится в случае отмены этих санкций», — подчёркивает эксперт.

