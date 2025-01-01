Профессионалы для ВЭД
Внешнеэкономические сделки — это отдельная «линейка» действий. Нужно как минимум:
- правильно заключить договор (контракт),
- правильно оформить документы,
- правильно провести отгрузку/приёмку товара.
Вот на этом минимуме сегодня и сосредоточимся.
Чаще всего в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заключаются договоры купли-продажи товаров. Даже в типовом контракте, который может браться за основу, необходимо внимательно и подробно описывать условия поставок, порядок оплаты, сроки выполнения обязательств, обговаривать другие существенные параметры сотрудничества.
А особенное внимание наши эксперты рекомендуют уделять описанию качества товара, установлению гарантийных сроков и конкретизации условий приёмки товаров.
При проведении внешнеэкономических операций важно идеально оформить документы на товар.
В состав пакета документов входят сертификаты. Их обязательно проверят на таможне. Вид сертификата зависит от наименования и кода товара.
Это могут быть:
- сертификат соответствия (подтверждает соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р либо технических регламентов ЕАЭС) или декларация о соответствии (для товаров, в отношении которых сертификат не требуется);
- сертификат происхождения товара (показывает, в какой стране был изготовлен товар);
- документы санитарно-эпидемиологического контроля.
Чтобы получить любой из этих документов, предварительно оформляем определённый набор бумаг технического свойства.
Следующий нюанс, который нужно учесть, — как организовать процесс отгрузки товара и процесс приёмки товара, в том числе за рубежом. На самотёк эти действия пускать никак нельзя.
Мы считаем, что в наше время надлежит привлекать для этого профессионалов-экспертов.
Эксперт поможет избежать ситуаций, когда товары не соответствуют заявленным характеристикам или имеют дефекты, в том числе физические повреждения в процессе транспортировки. Также эксперты способны оценить и документацию на товары.
