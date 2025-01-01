Профессионалы для ВЭД Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Внешнеэкономические сделки — это отдельная «линейка» действий. Нужно как минимум:

правильно заключить договор (контракт),

правильно оформить документы,

правильно провести отгрузку/приёмку товара.

Вот на этом минимуме сегодня и сосредоточимся.

Чаще всего в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заключаются договоры купли-продажи товаров. Даже в типовом контракте, который может браться за основу, необходимо внимательно и по­дробно описывать условия поставок, порядок оплаты, сроки выполнения обязательств, обговаривать другие существенные параметры сотрудничества.

А особенное внимание наши эксперты рекомендуют уделять описанию качества товара, установлению гарантийных сроков и конкретизации условий приёмки товаров.

При проведении внешнеэкономических операций важно идеально оформить документы на товар.

В состав пакета документов входят сертификаты. Их обязательно проверят на таможне. Вид сертификата зависит от наименования и кода товара.

Это могут быть:

сертификат соответствия (подтверждает соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р либо технических регламентов ЕАЭС) или декларация о соответствии (для товаров, в отношении которых сертификат не требуется);

сертификат происхождения товара (показывает, в какой стране был изготовлен товар);

документы санитарно-эпидемиологического контроля.

Чтобы получить любой из этих документов, предварительно оформляем определённый набор бумаг технического свойства.

Следующий нюанс, который нужно учесть, — как организовать процесс отгрузки товара и процесс приёмки товара, в том числе за рубежом. На самотёк эти действия пускать никак нельзя.

Мы считаем, что в наше время надлежит привлекать для этого профессионалов-экспертов.

Эксперт поможет избежать ситуаций, когда товары не соответствуют заявленным характеристикам или имеют дефекты, в том числе физические повреждения в процессе транспортировки. Также эксперты способны оценить и документацию на товары.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ И ГРАМОТНЫЕ ЮРИСТЫ МЫ ОБЪЕДИНИЛИ ОПЫТНЫХ!

Автономная некоммерческая организация по проведению независимых экспертиз «ОБЪЕКТИВНО»

E-mail: perm.expert@bk.ru

2-599-599 — звонить из Перми

+7-96-557-90-599 — звонить из любой точки и писать в мессенджеры

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.