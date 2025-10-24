Лизинг в новой реальности Спецпроект «Нового компаньона» о состоянии рынка лизинговых услуг в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

По итогам первого полугодия 2025 года рынок лизинговых услуг демонстрирует значительное снижение. Наиболее существенное падение наблюдается в сегменте автолизинга. Вместе с тем, по оценкам аналитиков, во II квартале наметились первые признаки стабилизации. Снижение темпов падения рынка позволяет прогнозировать, что во втором полугодии негативная динамика замедлится.

Основные факторы, сдерживающие рост рынка, а также прогнозы экспертов по росту совокупного портфеля лизинга в 2025 году и возможные меры государственной поддержки, направленные на стимулирование инвестиционной активности, — в спецпроекте «Нового компаньона».

