Ставка на развитие: как льготный лизинг помогает бизнесу Прикамья расти

На фоне непростой экономической конъюнктуры предприятия Пермского края продолжают инвестировать в развитие и модернизацию. Одним из ключевых инструментов поддержки стал региональный льготный лизинг, реализуемый Микрофинансовой компанией Пермского края.
В 2025 году по этой программе заключено 43 договора, профинансировано приобретение 83 единиц техники и оборудования на общую сумму более 263 млн руб. В числе участников — предприятия обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, для которых обновление оборудования стало основой роста.
Так, компания «Замок», производитель металлических дверей, модернизировала производство, установив линию порошковой окраски. Благодаря этому удалось повысить качество и увеличить выпуск продукции.
А в Чусовом компания «Стройсервис» запустила полуавтоматическую линию по производству сэндвич-панелей. Под новую линию построен цех, создано 10 рабочих мест. Сегодня предприятие выпускает 200 кв. м панелей в смену и планирует увеличить объёмы до 300 кв. м. Раньше компания закупала панели у сторонних производителей, теперь полностью обеспечивает собственные потребности и освоила уникальный для Уральского региона продукт — панели с графическим фактурным покрытием.
Ольга Травникова, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»:
— Развитие бизнеса — это развитие региона. Благодаря программе льготного лизинга предприятия получают новые возможности для роста и обновления производства. Ставка от 4,125% годовых делает её одной из самых эффективных мер поддержки .
Программа льготного лизинга, запущенная по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», позволяет предприятиям получать до 30 млн руб. на приобретение оборудования или спецтехники сроком до пяти лет с авансом от 10%.
Выгода от такой поддержки ощущается на уровне всего региона: обновляются производственные мощности, создаются новые товары, открываются рабочие места и, как следствие, растёт экономика Прикамья. Льготный лизинг работает как мультипликатор — вложенные в развитие бизнеса средства возвращаются в виде налоговых отчислений, зарплат сотрудников и социальной стабильности в городах и районах края.
