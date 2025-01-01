Полина Путякова журналист Лизинговый перелом Рынок лизинга переживает самый глубокий спад за десятилетие Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Российский рынок лизинга столкнулся с самым глубоким кризисом за последнее десятилетие. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), объём нового бизнеса в первом полугодии 2025 года снизился до 190 тыс. предметов против 286 тыс. годом ранее. Даже в 2022 году не наблюдалось такого масштаба снижения. В первом полугодии 2022 года количество предметов снизилось на 32% год к году, а за весь год падение выдач составило всего 24%. Жёсткие денежно-кредитные условия и исторически высокая ключевая ставка обнажили системную проблему: классическая модель лизинга, основанная на предсказуемой стоимости активов, дала сбой. Беспрецедентная волатильность цен на технику, волна возвратов и затоваренные стоки поставщиков дестабилизировали базовые принципы риск-менеджмента, поставив под вопрос финансовую устойчивость игроков и определив новую, более сложную реальность для всей отрасли.

Структурный сбой

Рынок лизинга в России столкнулся с комплексным кризисом, выходящим за рамки циклического спада. Высокая ключевая ставка, долгое время остававшаяся основным фактором давления, теперь выступает лишь одним из элементов системной проблемы.

Традиционно лизинг зависит от двух переменных: стоимости финансирования и стабильности цен на активы. С первой переменной ситуация очевидна.

«Высокая ключевая ставка и, как следствие, уровень процентных ставок в экономике оказывали ключевое влияние на платёжеспособность лизингополучателей и уровень их спроса», — констатирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Романовский.

Параллельно на отрасль воздействует макроэкономическая и отраслевая цикличность. Снижение выручки у предпринимателей напрямую повышает просрочки и возвраты техники лизингодателю, указывает региональный директор по работе с территориальными подразделениями лизинговой компании CARCADE Руслан Магеррамов. Наиболее остро проблема проявилась в сегменте грузового транспорта, который, по данным Романовского, обеспечил около 64% от всего изъятого имущества.

Однако классические макроэкономические проблемы усугубились новым, более глубоким структурным сбоем. Речь идёт о потере прогнозируемости остаточной стоимости лизингового имущества.

«Впервые мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию снижения стоимости новой техники и максимальную волатильность стоимости техники с пробегом. Лизинговые компании вынуждены повышать авансы, потому что остаточная стоимость лизингового имущества стала сложнопрогнозируемой и неуправляемой», — говорит директор департамента развития продаж ГК «Интерлизинг» Анна Голикова.

Этот сбой в ценообразовании, по мнению экспертов, вызван стечением обстоятельств. Роман Романовский выделяет целый ряд факторов.

«Значительный рост цен на технику на фоне высоких процентных ставок, изменения логистических маршрутов и дефицита моделей в продаже, а затем — снижение тарифных ставок, цен на новые автомобили, ухудшение платёжеспособности перевозчиков в результате падения спроса на перевозки и демпинг ряда зарубежных операторов», — отмечает эксперт. К этому Анна Голикова добавляет затоваренность стоков поставщиков техники, которая оказывает дополнительное давление на рынок.

Отложенный рост

Главным сдерживающим фактором для роста бизнеса лизинговых компаний остаётся высокий уровень процентных ставок. Поэтому начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики создаёт предпосылки для выхода рынка лизинга из кризиса, однако динамика восстановления будет неравномерной.

По оценкам «Эксперт РА», за первое полугодие 2025 года объём новых сделок сократился почти вдвое — на 45%.

«Полагаем, что в ближайшее время темпы сокращения будут оставаться существенными. Снижение ключевой ставки происходит медленно, кроме того, на возможности смягчения денежно-кредитной политики будут оказывать давление проинфляционные факторы, в частности обсуждаемое повышение ставки НДС», — отмечает Роман Романовский.

В краткосрочной перспективе (шесть месяцев) при условии плавного продолжения цикла смягчения ожидается стабилизация, а не активный рост. «Если цикл смягчения продолжается плавно (снижение ключевой ставки на 200—400 б. п. за полгода), то ожидается стабилизация спроса и постепенное возобновление сделок в наиболее устойчивых сегментах, таких как крупные корпоративные проекты, госсектор и агротехника, прогнозирует Руслан Магеррамов. Однако массового восстановления розницы и МСП-сегмента в ближайшие полгода ждать не стоит, считает эксперт: чувствительность этих клиентов к стоимости финансирования выше.

Переломный момент для возврата рынка к активному росту эксперты связывают с достижением ключевой ставки определённого порогового уровня. По оценке Романа Романовского, активный рост лизинговых сделок, то есть расширение инвестиций в основной капитал, можно ожидать при ключевой ставке ниже 15%. Эксперты компании «Европлан» считают, что только снижение ключевой ставки до 12% и ниже запустит активизацию рынка.

На горизонте 6—12 месяцев при продолжении смягчения и переводе ключевой ставки в район 12—14% и ниже рынок начнёт возвращаться к стабильному росту по новым сделкам, считает Руслан Магеррамов.

Давление на ликвидность

Качество лизингового портфеля — ещё один фактор, сдерживающий рост рынка. По оценке участников опроса, кредитное качество лизингополучателей серьёзно ухудшилось начиная со второй половины 2024 года. Только четверть респондентов ожидают улучшения данного фактора.

Статистические данные это подтверждают. Согласно оценкам «Эксперт РА», приведённым Романом Романовским, доля чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) с просроченной задолженностью более 90 дней выросла за первое полугодие 2025 года с 2,3 до 2,8%, а доля изъятого имущества в ЧИЛ — с 3,3 до 5,5%. Таким образом, совокупная доля обесцененных активов выросла за шесть месяцев до 8,3% по сравнению с 5,6% на 1 января 2025 года.

«В первом полугодии 2025 года наблюдался рост объёмов изъятий из-за сложностей в уплате ежемесячных платежей: кассовый разрыв из-за высокой дебиторской задолженности, отсутствие заказов, минусовая рентабельность бизнесов в моменте, послужившая решающим фактором для приостановки деятельности», — поясняет Руслан Магеррамов.

Эксперты оценивают серьёзность ситуации как умеренную, но ещё не являющуюся системной катастрофой для крупнейших игроков, считает эксперт. Хотя для мелких нишевых игроков и компаний с высокой долей розничных контрактов риски реальной неплатёжеспособности выше. В свою очередь Роман Романовский уточняет, что в зоне наибольшего риска находятся лизингодатели с высокой долговой нагрузкой, а также с высокой концентрацией портфеля на сегменте грузовой техники.

Основные последствия ухудшения качества портфеля носят комплексный характер, считает Руслан Магеррамов. Во-первых, рост возвратов и просрочек создаёт давление на ликвидность и маржу лизинговых компаний, вынуждает усиливать резервы и ограничивать риск-аппетит, что, в свою очередь, ещё сильнее охлаждает рынок. Это уже приводит к ужесточению риск-

политики и введению дополнительных требований к оценке бизнеса клиента. Во-вторых, рост стоков изъятой техники на вторичном рынке давит на цены подержанных машин и в ряде сегментов может понижать ликвидность и маржу лизингодателей, усугубляя проблему волатильности активов. В долгосрочной перспективе данный кризис может привести к усилению концентрации рынка, выражающейся в укреплении позиций крупных игроков и уходе слабых.

Рост на горизонте

Прогнозы экспертов по росту совокупного портфеля лизинга в 2025 году носят сдержанный, но позитивный характер. Национальное рейтинговое агентство ожидает, что прирост лизингового портфеля по итогам 2025 года составит около 12% и он достигнет объёма около 15 трлн руб. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 35%. В количественном выражении консолидированный прогноз по рынку на 2025 год составляет 420—440 тыс. единиц нового бизнеса, ближе к нижней границе диапазона в 420 тыс. единиц. Это предположение связано с ожидаемым снижением ключевой ставки Банка России лишь до 16% годовых к концу 2025 года.

Несмотря на сложности, фундаментальные условия в отрасли остаются прочными.

«Очевидно, что результаты второго полугодия 2025 года будут лучше первого, определённый тренд на восстановление инвестиционной активности наметился. Но пока он ещё очень слаб», — считает Анна Голикова.

Среди потенциальных драйверов, способных поддержать рынок уже в 2025 году, эксперты НРА выделяют несколько ключевых. Во-первых, отрасль в значительной степени преодолела дефицит лизингового имущества. Во-вторых, спрос продолжает поддерживаться реализацией инфраструктурных проектов и трансформацией российской экономики. Кроме того, прочность отрасли связана с продолжающейся цифровизацией, включающей внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта, что способствует персонализации работы с клиентами и снижению рисков.

Однако для полноценного восстановления необходима более глубокая нормализация денежно-кредитных условий, поэтому переход к активной фазе роста смещается на горизонт 2026 года. Консолидированный прогноз НРА на 2026 год составляет 460—480 тыс. единиц нового бизнеса, ближе к верхней границе диапазона. Фактическая динамика будет существенно зависеть от темпов смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что объём нового бизнеса в денежном выражении составит около 3,2 трлн руб. (прирост на 18%), а совокупный лизинговый портфель приблизится к 18 трлн руб. Таким образом, 2025 год станет для рынка лизинга периодом умеренной стабилизации и подготовки к более уверенному росту в следующем году при условии дальнейшего снижения стоимости финансирования.

Наиболее устойчивые перспективы Руслан Магеррамов связывает с агросектором и технологичной модернизацией промышленности. В числе перспективных, но более волатильных направлений он называет коммерческий транспорт и логистику, потенциал которых сильно зависит от восстановления грузоперевозок и тарифов. Также выделяется сегмент недвижимости под коммерцию и оборудования для ЖКХ, спрос на который растёт со стороны корпоративных клиентов и муниципалитетов.

Кроме того, в ближайшее время в связи с ожиданием повышения утилизационного сбора возможен рост спроса на легковые автомобили, прогнозирует Анна Голикова. В компании «Европлан» добавляют, что развитие такси и мобильных сервисов, а также программы субсидирования, включая льготы на премиальные модели, могут ускорить развитие этого сегмента.

В целом, как резюмируют в «Европлане», при устойчивом росте рынка ожидается положительная динамика в большинстве сегментов, однако её точные масштабы и направленность будут определяться текущей экономической конъюнктурой и характером конкретных стимулирующих мер как на федеральном, так и на региональном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.