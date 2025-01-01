Умная страна

Форум «Города будущего» подводит итоги

  Правительство Пермского края

Первый Пермский форум развития «Города будущего» объединил свыше 1,8 тыс. участников, став площадкой для общения и обмена опытом для экспертов в сфере градостроительства, представителей власти регионального и федерального уровня. Производители и поставщики инновационных решений для «умного города» обсудили отраслевое сотрудничество, программы импортозамещения и новые векторы работы с ИИ и большими данными, которые делают жизнь в российских городах комфортнее и безопаснее.

О форуме и тенденциях в сфере градостроительства — в специальном проекте «Нового компаньона». 

«Форум подтвердил актуальность выбранного нами курса на технологическое развитие»

