Не только цена Как свет и тишина определяют выбор квартиры Поделиться Твитнуть

Цена квартиры больше не определяется только локацией и планировкой. Сегодня на её стоимость всё сильнее влияют факторы, которые раньше не учитывались: уровень шума и естественного освещения. Эти параметры влияют на здоровье, комфорт и ликвидность объекта, но до сих пор оставались вне аналитики рынка.

Home Metric делает их прозрачными. Сервис строит цифровую карту световой и акустической среды города с точностью до окна, используя спутниковые данные и модель города. Это не субъективные оценки, а точные расчёты, которые уже меняют подход к продаже и оценке жилья.

Что это даёт рынку:

Покупателям и арендаторам — уверенность, что квартира будет тихой и светлой, без неприятных сюрпризов после сделки.

Застройщикам — аргумент для обоснования цены: «наш комплекс тише на 30% среднего по району». Это конкурентное преимущество.

Агрегаторам недвижимости — новые параметры для фильтрации и повышения ценности объявлений.

Городским властям — аналитическую базу для решений: от шумозащитных экранов до планирования застройки.

Сервис уже помогает частным клиентам принимать обоснованные решения. Следующий шаг — интеграция с экосистемами ведущих агрегаторов недвижимости. В компании «Мапио» уверены: через несколько лет информация о шуме и освещённости станет таким же обязательным параметром в объявлении о продаже, как площадь и этаж. И Пермь может стать одним из первых городов, где этот стандарт закрепится уже сегодня.

Реклама. ООО "МАПИО". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ixu5Zi1AM3Jx5iwWXbSGTno2C6UFNvd7qKuzPjFLkE2phSDXt

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.