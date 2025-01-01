Алёна Морозова Оживление пространств На форуме «Города будущего» обсудили интеграцию ИИ в управление территориями, реализацию проектов КРТ и развитие городской среды Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Александрова, студотряды Прикамья

Одним из знаковых деловых событий в этом году стал Пермский форум развития «Города будущего», объединивший на площадке «Пермь Экспо» более 1,8 тыс. участников из 63 регионов России.

Форум стал площадкой для диалога между представителями бизнеса и власти, науки и общественности, обмена опытом в части развития городских пространств, создания умных и безо­пасных городов, строительной и дорожной отраслей страны. Высокий статус мероприятия подчеркнули его участники, в число которых вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский и другие.

ИИ как необходимость

В рамках деловой программы форума работало более 20 дискуссионных площадок по таким направлениям, как цифровая вертикаль строительного комплекса и ЖКХ; цифровой суверенитет и кибербезопасность; комплексное развитие территорий (КРТ); транспорт и дорожная сеть; комфортная и безопасная среда; креативные индустрии и архитектура; взгляд в будущее.

Так, на стратегической дискуссии «Большие данные и ИИ в управлении городом, лучшие практики Умного города» основными темами для обсуждения стали интеграция данных из систем ЖКХ, транспорта, безопасности и экологии, платформы для сбора и анализа информации, а также применение алгоритмов прогнозирования для принятия управленческих решений.

О практическом применении новых технологий в Пермском крае участникам дискуссии рассказал министр информационного развития и связи региона Пётр Шиловских.

«Внедрение искусственного интеллекта и больших данных кардинально меняет подход к государственному управлению. Разработанная нами интерактивная панель с рейтингом муниципалитетов края — это не просто инструмент визуализации, а центр принятия эффективных решений», — отметил он.

По словам министра, с переходом на предиктивную аналитику сроки подготовки аналитических материалов сократились в три раза, было исключено свыше 40 направлений отчётности.

Генеральный директор ООО «Лартех» Дмитрий Полторак отметил также, что без искусственного интеллекта крайне сложно анализировать массивы информации, которые генерируют умные города. А модератор сессии, директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» АНО «Цифровая экономика» Светлана Лукина подчеркнула, что «большие данные и ИИ перестали быть абстрактными понятиями и становятся практическим инструментом управления городом».

Опыт городов

Одной из ключевых на форуме «Города будущего» стала панельная сессия «Комплексное развитие территорий», участники которой рассказали о механизмах и инструментах реализации проектов КРТ, их роли в достижении национальных целей и модернизации городской среды, в том числе развитии транспортной и социальной инфраструктуры, расселении аварийного жилья. Представители власти и бизнеса обсудили правовые и регуляторные аспекты реализации КРТ, вовлечение инвесторов, а также разобрали успешные кейсы в регионах.

Напомним, что в Пермском крае реализуется 32 проекта КРТ — их градостроительный потенциал составляет более 2,5 млн кв. м жилья.

В локациях, подлежащих реновации, будет построено более 30 новых социальных, спортивных объектов и общественных пространств.

«Для нас комплексное развитие территории — это в первую очередь баланс интересов. Баланс интересов наших жителей, инвесторов и власти. Это реновация территории, создание новой транспортной и социальной инфраструктуры. Когда инвестор заходит на площадку, он понимает, что транспортную и социальную инфраструктуру, парки и скверы он создаёт для будущих жителей, обеспечивая для них более комфортное проживание», — отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Добавим, что в Прикамье есть такие территории, развитием которых занимаются несколько девелоперов одновременно, в подобных проектах необходима синхронизация строительства и сдачи всех объектов. В качестве примера Лариса Ведерникова привела проект, в рамках которого запланировано развитие участков бывшего оптового рынка «Гача», Центрального колхозного рынка и примыкающей территории на ул. Пушкина в Перми. Их реновацией занимаются девелоперы «Талан», «Ингрупп» и «ПМД».

Спикеры также обсудили вызовы, с которыми приходится сталкиваться при реализации проектов КРТ, и предложили для их решения ряд инициатив о дополнении нормативной базы в градостроительной сфере.

Деньги для регионов

На главной пленарной сессии с участием федеральных министров, которая прошла во второй день работы форума, обсуждали ключевые инфраструктурные задачи России и их исполнение в Пермском крае. Как напомнил Ирек Файзуллин, нацпроект «Инфраструктура для жизни» включает 12 федеральных проектов, которые отрабатывают четыре министерства.

«Надо сказать, что предусмотрены достаточно весомые финансовые ресурсы для наших регионов. Например, если брать первый федеральный проект «Развитие инфраструктуры в опорных населённых пунктах», то у нас выбрано 2160 опорных населённых пунктов, в которых проживает 75% жителей нашей страны и где в соответствии с задачами, поставленными перед нами президентом РФ в указе №309, мы должны в первую очередь изменить качество жизни», — отметил министр.

В перечень городов, формирующих инфраструктурный и экономический каркас страны, для которых будут разработаны мастер-планы, вошли пять населённых пунктов Пермского края. Суммарно их население составляет 1,3 млн человек.

Успехи региона в реализации дорожного и транспортного национальных проектов отметил Андрей Никитин. Так, к 2030 году в нормативное состояние планируется привести 60% региональных дорог, 85% федеральных трасс и городских агломераций по всей стране. В Прикамье эти показатели уже превысили 80 и 85% соответственно.

«Наша задача — сделать так, чтобы города будущего были именно для людей. Для этого внедряем всё больше сервисов во все сферы жизни, в том числе благодаря реализации нацпроектов. Преображаем общественные пространства, развиваем городское хозяйство. Видим, как жители гордятся нашим транспортом, благоустройством городов», — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

О проектах, которые напрямую влияют на качество жизни людей во многих городах России, в том числе и в Перми, рассказал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. Среди них — установка интеллектуального городского освещения и разработка интеллектуальных транспортных систем, систем умных домов и городов, информирование населения о чрезвычайных ситуациях через домофон и многие другие. Так, реализация проекта «Безопасный город» позволяет снизить уровень преступности на 40%, до 90% поднимается раскрываемость квартирных краж, а, например, в Санкт-Петербурге доля преступлений, раскрытых с помощью видеонаблюдения, составляет 62,4%.

«В нашу жизнь вошли цифровые сервисы. Но они невозможны без качественной цифровой инфраструктуры. Опережающее развитие является ключевой задачей для телекоммуникационных компаний России. Мы живём в эпоху, когда телеком обеспечивает связь между людьми и облачными сервисами — это дата-центры, платформы виртуализации. Поэтому совместно с властями региона в рамках инвестиционных проектов мы реализуем проект по строительству крупнейшего в Европе дата-центра», — добавил Андрей Кузяев.

Как построить город будущего?

В заключительный день форума «Города будущего» состоялся паблик-ток с одноимённым названием. Глава Перми Эдуард Соснин, главный архитектор Прикамья Елена Ермолина, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Стани­слав Киселёв и дизайнер Артемий Лебедев обсудили подходы к развитию городской среды и то, каким должен быть город будущего. Эдуард Соснин рассказал участникам о благоустройстве общественных пространств и долин малых рек Перми.

«Когда мы говорим про города будущего, цифровизацию, искусственный интеллект, считаю, что не надо забывать про элементарное благоустройство. Потому что человека формирует среда, а среда создаётся руками людей», — подчеркнул глава Перми.

По мнению Артемия Лебедева, города будущего — это города, которые будут учитывать человеческие потребности, довольно простые и понятные: человек хочет общаться с другими людьми, он хочет, чтобы ему было интересно, комфортно, безопасно, весело и разнообразно.

«Самый лучший гайдлайн, как понять, что мы построили город будущего, — в него должны захотеть приехать люди из других городов», — добавил дизайнер.

Завершился форум «Города будущего» в пермском УДС «Молот» первым отборочным этапом чемпионата «Битва роботов — 2025» с участием 28 команд из России, Ирана, Казахстана и Индии.

