От футуризма — к реальности
Тренды и перспективы в развитии городской среды Пермского края
Искусственный интеллект, «умные» системы и big data превращают города в высокотехнологичные пространства. Цифровые инструменты находят применение во всех сферах — строительство, ЖКХ, транспорт. Города становятся умнее, экологичнее и удобнее — но как именно? О тенденциях в этой сфере — в спецпроекте «Нового компаньона».
«У российской ИТ-отрасли есть потенциал для экспорта»
Заместитель руководителя департамента развития и внедрения ГК «СиСофт» Александр Белкин — о ключевых трендах на рынке отечественного инженерного программного обеспечения
Правила для бестселлера
Генеральный директор КОРТРОС-Пермь Анатолий Маховиков — о том, как ориентироваться на будущее и создавать новый рынок недвижимости
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.