От футуризма — к реальности

Тренды и перспективы в развитии городской среды Пермского края

komanda-rassmatrivaet-futuristiceskii-cifrovoi-interfeis-v-ofise

Искусственный интеллект, «умные» системы и big data превращают города в высокотехнологичные пространства. Цифровые инструменты находят применение во всех сферах — строительство, ЖКХ, транспорт. Города становятся умнее, экологичнее и удобнее — но как именно? О тенденциях в этой сфере — в спецпроекте «Нового компаньона». 

Город мастеров

Фестиваль на эспланаде ко Дню строителя посетили 6,5 тыс. человек

«У российской ИТ-отрасли есть потенциал для экспорта»

Заместитель руководителя департамента развития и внедрения ГК «СиСофт» Александр Белкин — о ключевых трендах на рынке отечественного инженерного программного обеспечения

Правила для бестселлера

Генеральный директор КОРТРОС-Пермь Анатолий Маховиков — о том, как ориентироваться на будущее и создавать новый рынок недвижимости

Город с высоким IQ

Как «умные» технологии меняют городскую среду

