Правила для бестселлера Генеральный директор КОРТРОС-Пермь Анатолий Маховиков — о том, как ориентироваться на будущее и создавать новый рынок недвижимости

Фото предоставлено ГК КОРТРОС

Сегодня перед каждым девелопером стоит целый ряд вызовов. Ошибочно полагать, что главный из них — экономический. Да, высокая ставка в определённой мере корректирует рынок, приводит к замедлению и даже прямым финансовым потерям для бюджета всей сраны. Однако те застройщики, кто накопил достаточный запас прочности, преодолеют и этот «шторм».

Главный вызов сегодня — правильно сформировать продукт для своего покупателя. Создать тренд на рынке — не догонять, а опережать время. Именно на это ориентирована сегодня компания КОРТРОС.

Когда мы рассматриваем какой-либо крупный проект, мы всегда ориентируемся не только на строительство, а обязательно смотрим смежные сферы. Именно так появилась идея «Умного дома», которая сегодня перерастает в крупнейший цифровой микрорайон ДКЖ в Перми. Мы всегда строим планы на пять—

десять лет вперёд: при работе в формате КРТ это вполне понятный горизонт. Но уже на старте понимаем: через 10 лет наш дом, наш объект, наша задумка должна соответствовать потребностям того времени.

Рынок недвижимости сегодня — это не рынок производителя, это рынок потребителя. Выигрывает тот, кто предсказывает желания, закрывает максимум потребностей, от банальных лапомоек для собак до автономных систем запуска бытовых приборов. При этом дом становится не местом, где я ночую, а местом, где мне комфортно находиться и проводить время — организованным пространством со своими арт-объек­тами, подходами к благоустройству, микромобильностью и возможностью получить все услуги здесь и сейчас.

Например, в Перми мы придерживаемся концепции персонализации решений для каждого из этапов реализации КРТ на ДКЖ. Ансамбли АРТ, ЛОКО, ПАРК и СИТИ рассчитаны каждый на своего потребителя, но схожи будут в одном — неизменно высокое качество сервисов, доступных жителю.

Отдельного внимания требует и проект «Пермь Сити» — мы хотим создать новый символ города с опорой на новые технологии и безусловным уважением к истории места и его идентичности.

Среди множества решений, которые мы будем реализовать при КРТ на ДКЖ, выделю ряд ключевых. С точки зрения безопасности: умное видеонаблюдение и система безопасности 24 на 7. Возобновляемая генерация — фасадная фотоэлектрическая система, которая позволяет не только снизить платежи для жителей, но и создаёт необходимую автономность. Наконец, что касается дома — это комфорт, который обеспечивается через различные умные системы и позволяет регулировать климат в квартире, вводить единые диспетчерские пульты, применять инновационные системы очистки и увлажнения воздуха, интегрировать системы «свободные руки» и ряд других.

Отмечу, что перечислил лишь малую часть тех решений, которые уже используются в компании и будут внедрены на наших новых проектах. Возможно, что-то сейчас кажется фантастикой, но идея должна опережать время, а технологии для реализации мы точно найдём. В интересах наших будущих жителей, предпринимателей и всех, кто будет взаимодействовать с ГК КОРТРОС.

