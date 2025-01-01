Алёна Морозова «У российской ИТ-отрасли есть потенциал для экспорта» Заместитель руководителя департамента развития и внедрения ГК «СиСофт» Александр Белкин — о ключевых трендах на рынке отечественного инженерного программного обеспечения Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО «СиСофт-Девелопмент»

В последние годы российский рынок программного обеспечения (ПО) для промышленности и строительства переживает масштабные трансформации. Уход западных компаний создал вызовы, но одновременно и открыл новые возможности для отечественных разработчиков. Сегодня российские ИТ-компании не просто замещают иностранные продукты, а предлагают инновационные, интегрированные решения, которые по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги.

— Как вы оцениваете современное состояние российского рынка программного обеспечения в промышленности и строительстве?

— Отечественный рынок программного обеспечения в промышленности и строительстве находится в стадии активного роста и трансформации. После ухода из страны западных вендоров многие компании столкнулись с необходимостью оперативно искать отечественные аналоги ПО. В результате с 2022 года мы наблюдаем не просто замену зарубежных продуктов, а создание принципиально новых, современных и конкурентоспособных решений, которые отвечают специфике российского рынка и требованиям национальной цифровой стратегии.

Раньше иностранный софт часто поставлялся в виде «коробочных» продуктов, которые требовали длительной самостоятельной доработки заказчиком. Сегодня отечественные разработчики, включая ГК «СиСофт», предлагают комплексные программные системы, сразу адаптированные под задачи и интегрируемые в цифровую строительную вертикаль. Это позволяет значительно сократить сроки внедрения и повысить эффективность работы. Например, наше ПО Model Studio CS успешно замещает средние и тяжёлые САПР, такие как AVEVA и Hexagon, решения Bentley Systems. Комплексная система Model Studio CS зарекомендовала себя как надёжный цифровой инструмент, используемый в ключевых проектах различных областей российской промышленности: ИТ, нефтегазовой и нефтехимической отрасли, металлургии и строительстве. Очевидно, что данные решения интересны множеству разработчиков, заказчиков и интеграторов в сфере технологий информационного моделирования (ТИМ).

— Какие отрасли сегодня наиболее активно внедряют отечественное ПО?

— Лидером является строительная сфера. В строительстве наш софт активно применяется при проектировании жилых комплексов, объектов инфраструктуры — ТЭЦ, метрополитена, больниц, школ, аэропортов. Мы работаем с крупными игроками, среди которых можно выделить Объединённую судостроительную корпорацию и «Росатом». Участвуем в проектах по созданию тяжёлого класса САПР, необходимых для решения сложнейших инженерных задач. Продуктивно сотрудничаем с «Газпромом», «Роснефтью», «СИБУРом».

— Вы упомянули цифровую строительную вертикаль. Какую роль в ней играют ТИМ?

— Это ключевой инструмент цифровизации строительства. Он позволяет создавать единую информационную модель объекта, объединяя данные от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа. Это значительно снижает риски ошибок, недоразумений и затрат, связанных с разрозненными источниками информации. Особенно важны ТИМ для гражданского строительства, где высокая повторяемость объектов позволяет стандартизировать процессы и оптимизировать ресурсы. Ошибки на этапе проектирования обходятся лишь потерянным временем, в то время как ошибки на строительной площадке ведут к серьёзным финансовым потерям и срыву сроков.

— Каковы перспективы развития ТИМ в ближайшие годы?

— ТИМ развиваются в сторону интеграции с другими отраслями: производством стройматериалов, логистикой, транспортом. В перспективе это будут универсальные платформы, объединяющие всех участников строительного процесса и цепочек поставок. Можно провести аналогию с «Яндекс Картами», которые стали универсальным инструментом для навигации. ТИМ станут таким же универсальным инструментом для всей строительной индустрии, позволяя не только профессионалам, но и частным потребителям планировать ремонт и строительство с минимальными издержками. Когда люди делают ремонт дома, наверняка у всех остаются непригодившиеся материалы, которые сейчас отнюдь не дёшевы. В свою очередь, применение ТИМ способно решить эту проблему: сделать расчёты без излишков.

— Российское законодательство запрещает использование иностранного ПО в критически важных объектах инфраструктуры и при выполнении госзаказов. Такая поддержка со стороны государства на руку отечественным разработчикам?

— Не стал бы сводить все успехи отрасли последних лет только к вопросу государственного протекционизма, хотя это очень важный аспект, являющийся мощным стимулом к развитию отрасли. Напомню, что президент России Владимир Путин поручил реализовать переход 80% российских компаний на отечественное ПО к 2030 году. Поэтому замена иностранного софта на российский сегодня идёт фактически во всех промышленных отраслях.

— Одной из главных преград цифровизации часто называют высокие финансовые вложения. Почему руководство российских компаний зачастую продолжает сомневаться в целесообразности инвестиций в цифровые технологии?

— Руководство ряда предприятий действительно сталкивается с проблемой понимания выгоды долгосрочных вложений в цифровизацию своей инфраструктуры. Многие считают, что переход на новую техническую базу сразу сопряжён с серьёзными расходами, хотя впоследствии такие траты компенсируются существенной экономией на производственных процессах. Наши специалисты регулярно проводят консультации, демонстрируя клиентам реальные цифры окупаемости наших продуктов. Уже через несколько лет эксплуатации заказчик получает значительную прибыль, которую легко посчитать в денежном выражении. Например, использование специализированных платформ позволяет сокращать время принятия ключевых решений, минимизирует потери материала и снижает стоимость ошибок. Таким образом, сомнения капитанов бизнеса связаны скорее с недостатком информированности о реальных преимуществах информационной модернизации, нежели с отсутствием финансовых возможностей самих компаний.

— Существует мнение, что западные вендоры могут вернуться на российский рынок. Как вы считаете, насколько это реально и как возвращение повлияет на отечественных разработчиков?

— Хотя разговоры о возвращении западных компаний ведутся, на практике крупные заказчики и госкорпорации уже давно перешли на отечественное ПО. Потеря уважения к иностранным вендорам, которые в критический момент отключали лицензии и переставали поддерживать пользователей, стала серьёзным фактором. В свою очередь, российские разработчики уже заслужили доверие, предлагая качественные и адаптированные решения. Возврат западного софта вряд ли сможет существенно изменить ситуацию, особенно в сегментах, где важны надёжность и поддержка.

— Как вы оцениваете проблему пиратства в отрасли?

— Она достаточно серьёзная и наносит прямой ущерб развитию ИТ-отрасли и экономики в целом. В результате нелегального использования программного обеспечения российские вендоры теряют доходы, что снижает возможность инвестировать в развитие и поддержку продуктов. Кроме того, компании, использующие пиратский софт, не платят налоги, что негативно сказывается на бюджете и препятствует формированию здоровой конкурентной среды. Борьба с пиратством должна стать приоритетом и для бизнеса, и для государства.

— Есть ли сегодня у российских ИТ-разработчиков потенциал для выхода на зарубежные рынки?

— Мы уже имеем продажи на дружественных рынках и рассматриваем возможности расширения. Однако основной приоритет — внутренний рынок, где наши решения конкурентоспособны по цене и качеству. Стоимость российских решений может быть до восьми раз ниже западных аналогов, что делает их привлекательными для российских заказчиков. Основная сложность при выходе на зарубежные рынки — обеспечение поступления оборотных средств, особенно в условиях санкций и ограничений. Тем не менее, потенциал для экспорта есть, и мы планируем его развивать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.