День города в Перми 2025 Жара, 100 тысяч зрителей на фестивале блогеров , Ольга Бузова, салют Поделиться Твитнуть

В четверг, 12 июня 2025 года, Пермь отметила 302-летие. С погодой в этом году повезло. Было тепло и, вопреки прогнозу синоптиков, обошлось без дождя.

Начался день с открытия новых памятных плит на Аллее Доблести и Славы.

В полдень у Театра-Театра стартовал фестиваль блогеров и концерт с участием Ольги Бузовой. Гостей ждали автограф-сессии, мастер-классы и встречи с блогерами из Hype House. Фестиваль, по оценкам организаторов, собрал 100 тыс. человек. Так как 12 июня это и День России, на эспланаде также состоялся патриотический флешмоб «Воздушная красота» с созданием огромного флага страны.

Праздничные площадки развернулись и на городской набережной. А завершился праздник 7-минутным фейерверком.

Некоторые кадры праздника — в фотоленте сайта «Нового компаньона».

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